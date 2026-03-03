最近、AIに丁寧な指示を与えても、なぜか浅い答えしか返ってこないと感じたことはないでしょうか。

背景を書き、条件を書き、出力形式まで指定した。それなのに、返答はどこか薄い。

もし同じ経験があるなら、まず受け入れるべき事実があります。

AIは、私たちの命令そのものを読んでいません。

正確には、命令文の構造の浅さをそのまま反射しています。

プロンプトを精緻化しても深くならないのは、書き方が悪いのではなく、

AIがどのレイヤーで問われているかを読み取ってしまうからです。