欠けているリンク：回復力のあるサプライチェーンを構築するには可視性が不可欠な理由

2020年の衝撃波が世界中に広がり、消費者が広範なサプライ・チェーン問題の影響を感じて以来、サプライ・チェーンの可視性はミッシング・リンクとなっています。しかし、サプライチェーンの可視性とは何を意味するのでしょうか。一般的には、製造業者から目的地まで輸送中の部品、コンポーネント、または製品のトレーサビリティーとして定義されます。その目標は、顧客を含むすべての利害関係者がデータを可視化し、実行可能なデータをすぐに利用できるようにすることで、サプライチェーンを改善および強化することです。
これらの破壊的な出来事により、サプライチェーンのリーダーたちは自社ネットワークの回復力を再検討せざるを得なくなったのは明らかですが、多くの企業にとって完全な可視性は依然として手の届かないところにあります。それはなぜでしょうか。その理由は「障壁」という一語に集約されます。
サプライチェーンのプロセス内や、企業サイロ、アプリケーション、サプライヤー、顧客の間には可視性の障壁が存在します。これらの障壁により、注文がいつ出荷されたか、何が出荷されたか、または注文に変更があるかどうかを確認することができなくなります。これにより、在庫切れ、顧客満足度の問題、高額な料金につながることがよくあります。これらの問題の根本原因を特定し、将来同じ問題の発生を防ぐことは困難なことが多いです。Gartner社によると、サプライチェーンのリーダーの60％が、自社のサプライチェーンはレジリエンスではなく、コスト効率を重視して設計されていると回答しています。そして、レジリエンスの主な課題の1つは可視性であるため、この問題がどこに根付いているかがわかります。
サプライチェーンのギャップに対するクラス最高の可視性を得ることで、手に負えないと思われる明確さをどのように実現できるのか、詳しく見てみましょう。
サプライチェーンの可視性が欠けていると、注文した後に注文がどこに届くかがわかりません。可視性がなければ、注文のステータス、タイムラインに沿ったプロセスの各ステップの日付、関連ドキュメント、潜在的な例外など、サプライチェーン全体で起こっているすべてのことをリアルタイムで確認することはできません。これらすべての変数に対する透明性がなければ、必然的に問題が発生し、最終的にはビジネス利益が損なわれ、取引先の不満が生じることになります。私たちが話をした企業では、これを「ブラックホール」と呼んでいます。受信したドキュメントや送信したドキュメントが見つからず、取引先に説明できない場合、これは問題です。
可視性があれば、注文番号または文書番号を入力すると、読みやすい形式で表示されるすべての関連文書を即座に確認できるようになります。また、技術者以外のユーザーがこれらのドキュメントを簡単に表示し、現在のステータスを確認し、明細レベルまで重要な問題を特定できるようにする必要があります。
サプライチェーンをリアルタイムで可視化するということは、注文を追跡し、その中身を詳細に知ることができることを意味します。また、複数のシステムからデータを手動で相互参照することなく、注文（特に変更された場合）、出荷、請求書間の不一致を特定できることも意味します。ネットワークを明確に把握することで、注文や出荷の充足率やリードタイムを確認できます。また、可視化により、請求書と発注書、出荷ドキュメント、領収書を照合し、数量と価格の不一致を特定することもできます。これは、問題が高額な頭痛の種になる前に積極的に対処し、発見する上で非常に重要な要素です。
消費者の69％は、「購入した商品が約束された日から2日以内に配達されない場合、今後その小売業者で購入する可能性が大幅に減少する」と回答しています。
注文が変更されたかどうかを把握したり、注文が到着する前に不足を特定したり、注文をリアルタイムで追跡したりすることが常にできない場合は、可視性ツールが必要です。クラス最高のソリューションにより、完全な可視性を実現するための3方向および4方向のドキュメント・マッチングが可能になります。また、請求書の支払い前に、すべての注文を受諾、ASN、受領、および対応する請求書と関連付けて、注文したものが実際に受け取ったものであることを確認するのにも役立ちます。これにより、精度が向上し、コストを節約し、正確な記録を維持できます。
文書内の変更や矛盾は驚くべきものではありません。ドキュメントの処理に失敗したか、時間どおりに受信されなかったか、または値が欠落しているかどうかを知ることが重要です。文書内の異常を問題が起きる前に監視し、通知を受け取るための例外ルールを作成できない場合、サプライチェーンの可視性が不足しています。完全な透明性を確保するため、ソリューションでは、これらの通知をアプリまたはEメールで配信する必要があります。例外自体により、注文と関連文書を表示できるようになります。プロアクティブなアラートを設定することで、問題の説明責任を促進し、大きな問題になる前に矛盾を回避できます。
メーカーと流通業者は、毎年、全収益の8％を小売業者からのチャージバックに費やしています。表面的にはそれほど大した金額ではないように見えるかもしれませんが、年間1,000万ドルの収益を上げている企業にとって、チャージバックをカバーするために支払われる金額はなんと80万ドルにもなります。
サプライチェーンを完全に可視化することで、出荷を100％の精度で時間通りに行うことができます。一方で、小売業者であれば、注文後に在庫レベルの視認性を失いたくありません。完全な可視性により、注文後に発生したすべての状況を把握し、商品がいつ倉庫に到着するかを正確に把握できます。そのような自信があれば、安全在庫や過剰在庫を増やす必要がなくなります。
Business Continuity Instituteによると、サプライチェーンの崩壊に対処したサプライヤーの72％には、迅速かつシンプルな解決策を見つけるために必要な完全なリアルタイムの可視性が不足していました。ネットワークを明確に把握することで、あらゆる中断を管理する際に先を見越して対処できるようになり、遅延を防いでコストを節約できるようになります。即座にリアルタイムで可視化するため、傾向の監視、重要な優先順位の管理、組織内の混乱の追跡においても、先を見越して行動することができます。
サプライヤーであろうと小売業者であろうと、変化する顧客の要求にアジャイルに対応する必要があります。サプライチェーンを完全に可視化することで、トレンドを特定し、パートナーと協力してパフォーマンスを向上させ、パートナーの期待に確実に応えられるようになります。完全な可視性があれば、チャージバックや期日通りの支払いの失敗が発生する前に、質問に答えたり不正確な点を修正したりするための情報が手元にあるため、顧客との生産的なコミュニケーションも可能になります。
企業はますますサプライチェーン分析の改善の必要性を認識しています。しかし、多くの企業は依然として、可視性を実現するために必要なツールを活用していません。もし貴社がその一社なら、実現を待つ多くのメリットがあることを知っておいてください。Syncroify社の顧客は、可視性への投資によるメリットを次のように報告しています。
サプライチェーンのレジリエンスを向上させる準備ができたら、以下の手順を実行して可視性を向上させましょう。
結局のところ、貴社の利益が一番です。サプライチェーンの可視化により、収益に影響が及ぶ前に実行上の問題を特定し、優先順位を付けて解決することができます。上記の手順を実行することで、サプライチェーンの障壁を克服し、「欠けているリンク」を見つけ、サプライチェーンを完全に可視化することができます。
OracleおよびAccelalphaとのパートナーシップのもと、サプライチェーン向けのクラウド・ベースのエージェント型AIオペレーティング・モデルが、自動化を実現し、効率性を向上させ、イノベーションを加速する仕組みを探ります。
生成AI駆動型のテクノロジー自動化プラットフォームであるIBM® Concertを使用することで、アプリケーション管理を合理化し、AIが生成した洞察を得て、行動に移すことができます。
IBMのサプライチェーン・ソリューションを活用して混乱を軽減し、回復力のある持続可能なイニシアチブを構築しましょう。
IBMのサプライチェーン・コンサルティング・サービスを利用して、AIを活用した持続可能なサプライチェーンを構築しましょう。
AIを使用することで、IBM Concertはお客様のオペレーションに関する重要な洞察を明らかにし、改善のためのアプリケーション固有の推奨事項を提供します。Concertがどのようにビジネスを前進させることができるかをご覧ください。