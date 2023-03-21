欠けているリンク：回復力のあるサプライチェーンを構築するには可視性が不可欠な理由

2020年の衝撃波が世界中に広がり、消費者が広範なサプライ・チェーン問題の影響を感じて以来、サプライ・チェーンの可視性はミッシング・リンクとなっています。しかし、サプライチェーンの可視性とは何を意味するのでしょうか。一般的には、製造業者から目的地まで輸送中の部品、コンポーネント、または製品のトレーサビリティーとして定義されます。その目標は、顧客を含むすべての利害関係者がデータを可視化し、実行可能なデータをすぐに利用できるようにすることで、サプライチェーンを改善および強化することです。

これらの破壊的な出来事により、サプライチェーンのリーダーたちは自社ネットワークの回復力を再検討せざるを得なくなったのは明らかですが、多くの企業にとって完全な可視性は依然として手の届かないところにあります。それはなぜでしょうか。その理由は「障壁」という一語に集約されます。

サプライチェーンのプロセス内や、企業サイロ、アプリケーション、サプライヤー、顧客の間には可視性の障壁が存在します。これらの障壁により、注文がいつ出荷されたか、何が出荷されたか、または注文に変更があるかどうかを確認することができなくなります。これにより、在庫切れ、顧客満足度の問題、高額な料金につながることがよくあります。これらの問題の根本原因を特定し、将来同じ問題の発生を防ぐことは困難なことが多いです。Gartner社によると、サプライチェーンのリーダーの60％が、自社のサプライチェーンはレジリエンスではなく、コスト効率を重視して設計されていると回答しています。そして、レジリエンスの主な課題の1つは可視性であるため、この問題がどこに根付いているかがわかります。

サプライチェーンのギャップに対するクラス最高の可視性を得ることで、手に負えないと思われる明確さをどのように実現できるのか、詳しく見てみましょう。