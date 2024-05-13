基盤モデルの特性は、3つの主要な属性にグループ化できます。組織は、1つの属性を過度に強調すると、他の属性が損なわれる可能性があることを理解する必要があります。組織固有のニーズに合わせてモデルをカスタマイズするには、これらの属性のバランスを取ることが重要です。

信頼できる：明確で、説明可能で、無害なモデル。 高性能：対象とするビジネス・ドメインやユースケースに適したレベルのパフォーマンス。 費用対効果が高い：総所有コストを抑え、リスクを軽減して生成AIを提供するモデル。

IBM Granite®は、IBM Researchによって開発されたエンタープライズ・グレード・モデルの主力シリーズです。これらのモデルは、信頼と信頼性に焦点を当てて、これらの属性を最適に組み合わせているため、企業が生成AIへの取り組みを成功させることができます。信頼できない基盤モデルでは、企業は生成AIを拡張できないことを忘れないでください。

IBM watsonx®は、厳格な改良プロセスから生まれたエンタープライズ・グレードのAIモデルを提供します。このプロセスは、IBM研究が主導するイノベーションから始まり、データの透明性を促進するために、IBM AI倫理規定に基づくエンタープライズ関連のコンテンツに関するオープンな連携とトレーニングを伴います。

IBM研究所は、IBMが開発したモデルと一部のオープンソース・モデルの両方を、エンタープライズでの使用に不可欠な機能で強化する命令チューニング技術を開発しました。IBMの「FM_EVAL」データ・セットは、教育機関向けベンチマークにとどまらず、実際のエンタープライズAIアプリケーションをシミュレートします。このパイプラインで最も堅牢なモデルは、IBM® watsonx.ai™で提供されています。画像に示すように、信頼性の高いエンタープライズ・グレードの生成AI基盤モデルをクライアントに提供しています。