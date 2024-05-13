このブログシリーズでは、ビジネスおよびテクノロジー・リーダー向けに、エンタープライズ生成AI（Gen AI）の謎を解き明かします。変革をもたらす人工知能（AI）導入プロセスのためのシンプルなフレームワークと指針を提供します。前回のブログでは、エンタープライズ・グレード・モデルを提供するIBMの差別化されたアプローチについて説明しました。このブログでは、基盤モデルの選択が重要な理由と、その選択によって企業が自信を持って生成AIを拡張できるようになる方法について詳しく掘り下げます。
生成AIが絶えず変化する環境では、万能のアプローチでは不十分です。企業がAIの力の活用に努めるには、自由に使えるさまざまなモデルを選択できるようにすることが必要です。
モデル選択の重要性を理解したので、特定のユースケースに適したモデルを選択する際に、選択過負荷の問題にどのように対処すればよいでしょうか。この複雑な問題を、今すぐ適用できる一連の簡単なステップに分解します。
マルチモデルストラテジーを追求することにより、IBM watsonx®ライブラリーは、以下の画像に示すように、独自のモデル、オープンソースモデル、およびサードパーティモデルを提供しています。
これにより、クライアントには幅広い選択肢が与えられ、クライアント固有のビジネス、地域、リスクの選好に最適なモデルを選択できるようになります。
また、watsonx®を使用すると、ハイブリッド・マルチクラウド、オンプレミスのオプションを用いて顧客が選択したインフラストラクチャーにモデルをデプロイできるため、ベンダー・ロックインを回避して総所有コストを削減できます。
基盤モデルの特性は、3つの主要な属性にグループ化できます。組織は、1つの属性を過度に強調すると、他の属性が損なわれる可能性があることを理解する必要があります。組織固有のニーズに合わせてモデルをカスタマイズするには、これらの属性のバランスを取ることが重要です。
IBM Granite®は、IBM Researchによって開発されたエンタープライズ・グレード・モデルの主力シリーズです。これらのモデルは、信頼と信頼性に焦点を当てて、これらの属性を最適に組み合わせているため、企業が生成AIへの取り組みを成功させることができます。信頼できない基盤モデルでは、企業は生成AIを拡張できないことを忘れないでください。
IBM watsonx®は、厳格な改良プロセスから生まれたエンタープライズ・グレードのAIモデルを提供します。このプロセスは、IBM研究が主導するイノベーションから始まり、データの透明性を促進するために、IBM AI倫理規定に基づくエンタープライズ関連のコンテンツに関するオープンな連携とトレーニングを伴います。
IBM研究所は、IBMが開発したモデルと一部のオープンソース・モデルの両方を、エンタープライズでの使用に不可欠な機能で強化する命令チューニング技術を開発しました。IBMの「FM_EVAL」データ・セットは、教育機関向けベンチマークにとどまらず、実際のエンタープライズAIアプリケーションをシミュレートします。このパイプラインで最も堅牢なモデルは、IBM® watsonx.ai™で提供されています。画像に示すように、信頼性の高いエンタープライズ・グレードの生成AI基盤モデルをクライアントに提供しています。
新しいwatsonx.aiチャット・デモで、watsonx®上でエンタープライズ・グレードの基盤モデルをお試しください。シンプルで直感的なチャット・インターフェースを通じて、要約、コンテンツ生成、ドキュメント処理における同社の機能をご覧ください。