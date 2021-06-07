PPAは、企業が電力生産者と締結する長期契約であり、供給される電力量、価格、契約期間、送電の問題、信用、保険など、より具体的な詳細を定義するものです。これらの契約は、プロジェクトの長期的な収益源を確保するものであるため、太陽光発電所や風力発電所の成功にとって非常に重要です。電力生産者に直接アクセスすることで小売のステップを削減できるため、企業は大幅な節約を実現でき、購入する再生可能エネルギーの供給源も制御できます。

一方、発電された電力の引き取り先として、企業は送電網のバランスをとる責任を負うため、PPAはエネルギー使用量の測定と管理を企業に求めています。さらに、調達契約の締結には会計事務所やコンサルティング会社の関与が必要となるため、長く費用のかかる手続きとなる可能性があります。

オンサイト再生可能エネルギー発電と同様に、再生可能エネルギーは断続的な性質があるため、PPAを締結する企業にはベースロード・コンポーネントでバックアップされた電力が必要です。不足に対処するために必要なバッテリーストレージがない場合、企業はスリーブ型PPAを手配する必要がある場合があります。スリーブ型PPAでは、仲介電力業者が再生可能エネルギープロジェクトからエネルギーを転送し、それを受電地点で企業に「流し」て、費用を支払います。

PPAは多国籍企業だけを対象としたものではありません。ブロックチェーン・テクノロジーにより、大規模な契約を小さな単位に分割できるようになりました。基本的に、エネルギーの単位や時間の長さには制限がありません。PPAの二次市場により、企業はエネルギー要件が変更された場合に電力契約を転売できるようになりました。