ESG報告は主流となり、 ESGリスクは投資リスクであるというコンセンサスが現在では確立されているため、低炭素への移行期に入るにあたり、 ESGパフォーマンスを評価し開示することが最も重要になっています。また、世界中で数兆ドルの損失をもたらした新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受けて、企業がサステナビリティーを最優先課題に据える必要性がこれまで以上に重要になっています。サステナビリティーを重視した企業への資本の再配分を、BlackRockのLarry Fink氏は「地殻変動」と表現しています。
すべてのESGメトリクスは重要ですが、最大の存続脅威を示す「E」は測定と改善が技術的に最も困難であり、テクノロジーが最も必要とされる領域です。2020年代には3兆4000億米ドルが再生可能エネルギーに投資されると予想されています。ESGメトリクスに基づいて自社の業績を報告する企業が増えており、ネットゼロの誓約も数多くなされています。これらは正しい方向への一歩ではあるものの、公的なコミットメントは、全体的なプロセスの中で最も単純な要素にすぎません。排出量削減を達成することこそが、本当の仕事の始まりです。この記事では、再生可能エネルギーへの移行に焦点を当て、企業の購入者が利用できるさまざまなオプションを検討し、それぞれの利点と限界を特定し、ソフトウェアが再生可能エネルギーの会計処理をどのように支援するのかについて概説します。
オンサイトで再生可能エネルギーを生成することは、企業に多くのメリットをもたらす地域的なソリューションです。太陽、風力、水、その他の再生可能エネルギー源からエネルギーを回収する設備の設置により企業の費用対効果がますます高まっており、投資回収期間も短くなっています。これにより企業のサステナビリティー目標の達成が後押しされるのに加え、多くの官公庁・自治体が提供する奨励金により、企業は大きな投資利益率を得ることができます。これはもちろん、地域によって異なります。米国では、このような奨励金に、投資税額控除、業績に基づく奨励金（PBI）措置、不動産評価クリーン・エネルギー（PACE）による融資などが含まれます。
オンサイト発電プロジェクトでは、直接アクセスにより、電力の品質と供給の信頼性が向上し、電力網の障害に伴う財務リスクに対する防御策も企業に提供されます。2月に発生したテキサス州の停電は、州に1,000億米ドル以上の損失をもたらしたと推定されており、停電や電力網への依存がもたらす莫大な財政的損失を浮き彫りにしています。
しかし、再生可能エネルギーの生成は余剰から不足まで多岐にわたるため、現場での発電には、生産のピーク時に余剰エネルギーを保管し、需要のピーク時に分配できるように、信頼性の高い長期のエネルギーストレージが必要です。バッテリーストレージとグリーン水素は再生可能エネルギーストレージのソリューションを提供しますが、コスト競争力を高めるためにはどちらも拡張の必要があります。
多くの電力会社では、購入した電力が再生可能エネルギー源から発電されたものであることを「エネルギー属性証明書」を通じて保証することでプレミアム料金を支払うオプションを企業に提供しています。通常、支払うプレミアム料金は小規模なものであり、電力会社が発電のための電力源にグリーン・エネルギーを追加する際に発生するコストの増加を補填します。
多くの場合、電力会社は、グリーン電力を固定エネルギー量のブロック（100 KWh分の100%再生可能電力を固定月額価格で販売するなど）として販売します。企業は、必要な電力をブロック単位で購入できます。もう1つの購入オプションは使用率（パーセント）に基づいたものです。このモデルでは、企業は毎月の電力使用量の一定の割合分のグリーン電力を購入します。これにより、企業はグリーン電力と従来の電力を混合した形で電力を購入することができます。
電力会社からグリーン電力を購入することにより得られるメリットの1つは、企業が証明書を管理または失効する必要がないため、実装が容易になる点です。一方、企業は利用可能な供給オプションや地域の規制環境に依存しているため、グリーン電力を購入する場合にはコストの課題が生じる可能性があります。企業が電力会社から初めてグリーン電力を購入する際には、市場と利用可能なオプションについて学ぶために時間と労力がかかりますが、購入手順に関する経験値が高くなるにつれてこれらのコストは減少します。
PPAは、企業が電力生産者と締結する長期契約であり、供給される電力量、価格、契約期間、送電の問題、信用、保険など、より具体的な詳細を定義するものです。これらの契約は、プロジェクトの長期的な収益源を確保するものであるため、太陽光発電所や風力発電所の成功にとって非常に重要です。電力生産者に直接アクセスすることで小売のステップを削減できるため、企業は大幅な節約を実現でき、購入する再生可能エネルギーの供給源も制御できます。
一方、発電された電力の引き取り先として、企業は送電網のバランスをとる責任を負うため、PPAはエネルギー使用量の測定と管理を企業に求めています。さらに、調達契約の締結には会計事務所やコンサルティング会社の関与が必要となるため、長く費用のかかる手続きとなる可能性があります。
オンサイト再生可能エネルギー発電と同様に、再生可能エネルギーは断続的な性質があるため、PPAを締結する企業にはベースロード・コンポーネントでバックアップされた電力が必要です。不足に対処するために必要なバッテリーストレージがない場合、企業はスリーブ型PPAを手配する必要がある場合があります。スリーブ型PPAでは、仲介電力業者が再生可能エネルギープロジェクトからエネルギーを転送し、それを受電地点で企業に「流し」て、費用を支払います。
PPAは多国籍企業だけを対象としたものではありません。ブロックチェーン・テクノロジーにより、大規模な契約を小さな単位に分割できるようになりました。基本的に、エネルギーの単位や時間の長さには制限がありません。PPAの二次市場により、企業はエネルギー要件が変更された場合に電力契約を転売できるようになりました。
しばしば見落とされがちですが、この選択肢は、既に送電網に大量の再生可能エネルギーが存在する場合に実現できる可能性があります。これは通常、年間のエネルギー消費量のうち特定の割合が再生可能でなければならないことを保証する規制当局によって、再生可能エネルギー割り当てシステムが確立された場合に発生します。再生可能エネルギー割り当てが証明書スキームによってサポートされている場合、企業は購入に対してクレジットを取得できます。
このモデルでは、再生可能エネルギーの割当量を満たすよう電力会社に働きかけることで、電力会社が低価格で電力を提供する動機となり、企業にとって非常にコスト効率の高い選択肢となります。割当量を満たすことができなかった場合の罰金が電力会社にとって高額になる場合、さらに圧力がかかり、購入者は再生可能エネルギーをより低価格で購入できるようになります。デュー・デリジェンスを実施して、このオプションが自社にとって実行可能かどうかを確認することは有益です。
RECは、企業が再生可能エネルギーを調達するためのもう1つのオプションです。これは、保有者が再生可能エネルギーから生成された1 MWhの電力を所有していることを証明します。電力会社が送電網にエネルギーを供給すると、受け取ったRECは切り離されて公開市場で販売され、排出量を相殺するためのカーボン クレジットとして販売できるようになります。
RECは市場に豊富に存在するため、企業にとってRECの導入は容易でコスト効率も高くなります。しかし、実際には排出量を削減しておらず、化石燃料を使用し続けながらも「再生可能エネルギーで事業を運営している」と主張する企業がRECを購入できるため、RECは批判を集めています。本質的には、RECの取引は、どこかの時点で再生可能エネルギー・プロジェクトが構築されたという非常に鈍い市場シグナルを表明しているだけです。
誤解を招く市場シグナルの送信を防ぐために、企業は購入するRECの時間的および空間的詳細を具体的にすることができますが、これには実装のための追加の計画策定とリソースが必要です。例えば、Googleのような企業は、自社の負荷プロファイルに合わせてクリーンエネルギーを供給するために一歩踏み込み、可能な限りすべてのキロワット時の発電と使用を結びつける取り組みを行っています。Google社はこれを実現する方法の1つとして自社のデータセンターを採用しており、対象となる電力網において再生可能エネルギーが発電容量のピークに達している時間帯に、緊急性の低い作業を移行しています。
サステナビリティーレポートに関する要件は、特に複数のフレームワークの下で複数の利害関係者に報告する企業にとって、より詳細で要求の厳しいものへと進化し続けています。再生可能エネルギーの購入の影響を測定することは、特に企業が再生可能エネルギーを自社の負荷プロファイルに一致させることで主導的な地位を獲得し、強い市場シグナルを表明しようとしている場合（強固なデータ基盤の整備が不可欠である場合）に、複雑になります。
GHGプロトコルは、再生可能な電力を購入するための信頼できるシステムを持つ企業に対して、スコープ2のガイダンスを提供しています。2015年に導入された市場ベースの排出方法により、企業は過小または過剰報告を回避しながら、再生可能電力の購入に対するクレジットを取得することができます。この方法では、再生可能エネルギーの購入にゼロ排出係数を適用し、利用可能な場合はPPAとRECに特定の排出係数を契約するよう企業は指示を受けます。また、組織は電力網の平均値に依存することなく、独自の電力燃料の種類の組み合わせを制御できるようになります。IBM Enviziのソフトウェア・プラットフォームは、位置情報ベースと市場ベースの両方の排出量計算方法をサポートしています。
最終的には、あらゆる監査要件をサポートし、社内のすべてのチームがさまざまな観点から業績を頻繁にレビューできる堅牢なデータ管理およびレポート・プラットフォームを組織が採用することが最も重要です。ESG（環境・社会・ガバナンス）報告対応ソフトウェアは、ネットゼロへの道における再生可能エネルギー調達が与える影響を管理・測定するための企業のツールキットに欠かせない要素です。
