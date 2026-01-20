新しい量子シミュレーション・アルゴリズムを開発する東京大学とIBM

東京大学とIBM®の研究者は、凝縮系物質をシミュレートする巧妙なアルゴリズムを開発して、量子コンピューターの可能性を広げています。

東京大学は量子アルゴリズム設計において世界で最も重要な研究拠点の一つとして、日本を量子コンピューティングの世界的なリーダーにするのに貢献しています。

現在、量子コンピューティングで最も緊急性の高い研究の多くはアルゴリズム設計にあります。公開されているIBM量子コンピューターはすでに、古典スーパーコンピューターの能力の限界に達するようなワークロードを実行できる段階に達しており、なおも量子ハードウェアは年々改善しています。今、量子優位性の鍵はむしろ、そのような今ある量子コンピューターの能力を最大化する強力なアルゴリズムを開発することにあります。量子優位性とは量子コンピューターが古典コンピューター単独よりも正確、安価、あるいは効率的に計算を実行できるという状態を表します。

この目標に向けた重要な取り組みのいくつかは東京大学で行われています。東京大学の吉岡信行准教授と、IBMのPrincipal Research Scientist であるAntonio Mezzacapo、そして彼らの共同研究者たちは、現在量子コンピューティング分野で進行中の有望な研究の基盤となっている「クリロフ量子対角化(KQD)」のアルゴリズムを開発しました。

研究者たちが2025年6月にNature Communicationsの論文で発表したKQDは本質的に、系の基底状態を求める手法です。基底状態とは、何も外乱がない場合に系が安定する最もエネルギーが低い状態です。たとえば古典物理学の例として、ハーフパイプに置かれたボウリングのボールの基底状態は、ハーフパイプ底部での静止です。もしボールが動いていたり、ハーフパイプの縁でバランスを取っていたとしたら、それは励起状態です。

物理系の基底状態の計算は、特に量子効果で相互作用する多くの物体が関与する場合においては、強力なスーパーコンピューターを使ってもしばしば困難な問題となります。たとえば、鎖状に連なって相互作用している何百もの粒子からなる有機分子の基底状態を求めるのは容易ではありません。基底状態は、そういった系が実際にどのように振る舞うかについて科学者に重要な情報を与えてくれます。

今日の古典スーパーコンピューターはこの種の問題に多くの時間を費やしています。多体系の基底状態を計算するより良い方法がもしあれば、化学から高エネルギー物理学に至るまで幅広い分野で新たな研究の道を開く可能性があります。

KQDは、古典手法単独で可能である範囲を超えて複雑な系の基底状態を計算しようとする量子アルゴリズム開発の最近の成果の一部です。その他には、サンプルベース量子対角化（sample-based quantum diagonalization）やサンプルベース・クリロフ量子対角化（sample-based Krylov quantum diagonalization）があります。吉岡氏とその共同研究者の研究はすでにサンプルベース・クリロフ量子対角化（SKQD、sample-based Krylov quantum diagonalization）へと発展しており、これは量子優位性と産業応用の最も有望な分野の一つです。