リチャード・ファインマンが思い描いた未来のシミュレーションの実現に貢献するIBM

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私たちIBM Quantumの使命は、有用な量子コンピューティングを世界に届けることです。では、有用な量子コンピューティングとはどんなものでしょうか。それはどのように実現されるのでしょうか。

物理学者にとっては、量子コンピューターはIBMが10年前にクラウドでアクセス可能にした時から有用なものになっていました。それらの量子システムは宇宙の根底にあるルールを探求する実践的な手段となったのです。そしてそこに年々追加される新しい量子コンピューターはその探究手段をさらに前へと推し進めてきました。しかし物理学者だけでない、より広い世界にとっての量子コンピューターの価値は、高度な計算能力、例えば現代のコンピューターでは不可能な、化学物質の物理的特性を予測する能力として実現します。これは創薬や触媒設計のような問題に対して画期的な道具となります。

著名な物理学者リチャード・ファインマンは、MITとIBMが主催したPhysics of Computation Conference学会での講演で次のように的確に表現しました:

「自然は古典的ではない。自然のシミュレーションを作りたいなら量子力学的に作るべきだ。そして、それは素晴らしい問題だ。なぜなら、簡単そうに見えないからだ。」

今、量子コンピューターの有用性拡大を明白に示す複数の発表が行われています。以前は、量子研究は物理学の研究や、目的を絞った実証、古典手法に対するベンチマーキングに重点が置かれていました。現在は、パートナーによる新しいハードウェアや、アルゴリズム、研究が、社会的な価値のある計算を行い、化学だけでなく他の用途についても最先端の実験に有用な洞察を提示しています。

実際のところ近年の傾向として、古典手法では不十分であることが増え始めており、ある種のシミュレーション問題を扱うのに最も論理的な代替手段として、フォールトトレランス実現以前ではあっても量子コンピューターが選択されるようになりつつあります。ファインマンのビジョンが間もなく真に実現しようとしているのです。すなわち、それは量子コンピューターで興味深い分子や性質をシミュレートしておいてから、実験室で実現するというやり方です。

では次の疑問として、有用な量子コンピューターはどのようにして実現するのでしょうか？2026年3月、IBMは量子中心のスーパーコンピューティングの詳細なリファレンス・アーキテクチャーを発表しました。これは、計算科学者がこれらの刺激的な実験を自分で再現できるように、現代のスーパーコンピューティングのワークフローにどのように量子コンピューターが当てはまるかを説明する技術情報です。

このリファレンス・アーキテクチャーは、既存のインフラに大規模な変更を必要としません。むしろ、これは今のワークフローを量子処理で補強するための設計図になっています。ファインマンが描いたコンピューティングの未来のビジョンにユーザーが今アクセスし始めるためには、実際の量子ハードウェアと高性能な量子ソフトウェアが必要なのです。



新しいリファレンス・アーキテクチャーの詳細については、IBM Researchブログで技術ノートをご覧ください。