AIがエンタープライズのランドスケープを再構築する中、アプリケーション管理に対する考え方も根本的に変化しています。2025年に最も成功している組織は、クラウドの複雑さに適応しているだけではありません。真のビジネス価値を高めるため、卓越した運用インテリジェンスを実現するための触媒として、これを利用しているのです
あらゆる役割のITリーダーは、AI駆動型の洞察とオートメーションを使用してアプリケーション管理への取り組み方を変革する際に、複雑な課題に直面しています。しかし、適切なアプローチによって、ビジネス・リーダーは、アプリケーションのライフサイクル全体にわたってサービス提供方法を大幅に改善できます。
業界アナリストが今年の洞察と予測を報告していますが、既存のITシステムの最適化と安定化に焦点が当てられていることは驚くには当たりません。アプリケーション管理サービスに関して、注目すべきトレンドのトップ3は次のとおりです。
CIOは運用支出を最適化するというプレッシャーに常にさらされていますが、ITモダナイゼーションの取り組みを開始するには、より多くの資金が必要です。ITオペレーションチームは、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境におけるアプリケーションの複雑化に取り組んでいます。これにより、ビジネス・サービスが低下し、コストが増大します。
テクニカル・アーキテクトは、技術的負債の増大により、広大なIT環境の維持と管理に苦慮しています。事業継続性の管理者は、レジリエンスと事業継続性のためのソリューションを模索する中で、IT障害がオペレーションに与える潜在的な影響を懸念しています。最後に、デリバリーおよびタレント・マネージャーは、ビジネス・テクノロジーのスキルとAI主導のAMSオペレーションの専門知識を適切に組み合わせた人材をソーシングして維持することが難しいと感じています。
エンタープライズ・アプリケーションとその基盤となるインフラストラクチャーの管理と最適化は、あらゆる役割のITリーダーに影響を与えます。しかし、CIOは、ビジネスの優先順位と相関するIT運用を可視化することなく、大きな打撃を受けることになります。現在の投資から得られる利益を示せなければ、それ以上の資金を求めることはできません。
ハイブリッドおよびマルチクラウド環境内でクリティカルなカスタム・アプリケーションを管理するには、継続的な取り組みと注意が必要です。企業がカスタム・アプリケーションを管理する際に直面する主な課題には、次のようなものがあります。
ハイブリッド環境におけるアプリケーション管理の複雑さはますます高まっており、従来の方法では最新のIT環境に対応することが難しくなっています。AIベースの管理は、アプリケーションのパフォーマンスを最適化し、セキュリティーを強化し、運用を合理化するためのインテリジェントなデータ駆動型ソリューションを提供することで、変革的なブレークスルーをもたらします。
機械学習と予測分析を使用すると、AIはパターンを特定し、課題を予測し、事前対策を提供することができるため、すべてのクラウド・プラットフォームでシームレスな統合と機能を確保できます。AIは、以下の機能により、企業がハイブリッドマルチクラウド環境でカスタムアプリケーションを管理する方法に革命をもたらしました。
業界ではすでにマルチクラウド・プロバイダーが生成AIを自社の製品に組み込んでおり、2025年にはさらに多くのプロバイダーが自社のサービスに組み込むと予想されます。
資産第一のアプローチと、自動化を組み込んだロータッチ管理手法の組み合わせは、ビジネスに不可欠なアプリケーションの管理を最適化する革新的な方法であることが証明されています。この方法論により、AI/MLやクラウドネイティブ・ツールなどの高度なテクノロジーを使用することで、お客様はセルフサービス・モデルを利用して業務効率を高めることができます。これにより、手作業の必要性が減り、人為的エラーが減ります。
ロータッチ方法論は、以下のようなオペレーションに適しています。
IBMは、ある多国籍製造会社が資産ファーストAMSアプローチを採用して、プラットフォームにもツールにも依存しないデータ駆動型のITオペレーション向けストラテジーをデプロイするのを支援しました。AI搭載のサービスは、IT環境全体にわたって24時間365日の監視とオブザーバビリティーを提供します。
また、同じくAIを活用したITサービス管理も提供しているため、運用の効率、可視性、有効性が大幅に向上しています。これにより、企業は本番稼働前に50以上の問題を検知し、毎月のITコストを83,000米ドル以上節約し、手作業の削減によるさらなる節約が実現できました。
IBMでは、資産ファーストの方法論で広範な独自ツールを使用しており、これによりAMSサービスを加速および最適化し、顧客にメリットを提供しています。資産とアクセラレータのポートフォリオには、メインフレームでの管理、Transition Engine、PRISMなどがあります。
これらのツールと資産を組み合わせることで、アプリケーションのライフサイクル全体にわたってサービスのデリバリーを大幅に改善できます。さらに、資産は、役割や分野に特化したAIアシスタント、エージェント、アプリケーションを提供するAI配信プラットフォームである IBM Consulting Advantage によって強化されています。アプリケーションを管理するだけではありません。持続可能な成長と継続的な改善のために事業オペレーションを最適化します。
