CIOは運用支出を最適化するというプレッシャーに常にさらされていますが、ITモダナイゼーションの取り組みを開始するには、より多くの資金が必要です。ITオペレーションチームは、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境におけるアプリケーションの複雑化に取り組んでいます。これにより、ビジネス・サービスが低下し、コストが増大します。

テクニカル・アーキテクトは、技術的負債の増大により、広大なIT環境の維持と管理に苦慮しています。事業継続性の管理者は、レジリエンスと事業継続性のためのソリューションを模索する中で、IT障害がオペレーションに与える潜在的な影響を懸念しています。最後に、デリバリーおよびタレント・マネージャーは、ビジネス・テクノロジーのスキルとAI主導のAMSオペレーションの専門知識を適切に組み合わせた人材をソーシングして維持することが難しいと感じています。

エンタープライズ・アプリケーションとその基盤となるインフラストラクチャーの管理と最適化は、あらゆる役割のITリーダーに影響を与えます。しかし、CIOは、ビジネスの優先順位と相関するIT運用を可視化することなく、大きな打撃を受けることになります。現在の投資から得られる利益を示せなければ、それ以上の資金を求めることはできません。

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境内でクリティカルなカスタム・アプリケーションを管理するには、継続的な取り組みと注意が必要です。企業がカスタム・アプリケーションを管理する際に直面する主な課題には、次のようなものがあります。