量子コンピューターのネットワーク化によるスケール拡大

量子ネットワークを理解するには、まず古典コンピューターのネットワークを理解する必要があります。コンピューターは情報を二進数のコードに符号化し、これを変更する命令を適用して処理します。これらの指示はチップに直接伝えることもできますし、有線や無線のリンクで繋がった別のチップにメッセージとして送ることもできます。古典コンピューターは因果則に従います。すなわち、2台のコンピューターが接続されている場合、1台がメッセージを待ち、メッセージを受信したらそれに対して動作します。多くのコンピューター（ノードとも呼ばれます）をそのようなリンクでつなげることで、コンピューターのネットワークが作られました。インターネットは広大でグローバルなネットワークの一例です。

量子コンピューターは情報を量子状態に符号化し、原子スケールで自然が従う、時には直感に反するような独特の数学を用いて処理します。現代のコンピューターがネットワーク接続されているのと同じに、量子コンピューター・ノードを量子計算クラスターや分散ネットワークに連結することを考えることができます。この量子ネットワークをさらに拡張し、より大規模な量子計算のインターネットへと発展させることができます。量子計算の実力を最大限に発揮するためには量子ネットワークが必要です。

量子ネットワークと古典ネットワークには大きな違いがあります。2点間に量子リンクを作ると、それらの間に量子もつれが生じます。それらはもはや因果関係の古典的な規則には従いません。すなわち、それらは数学的に一つの存在として動作するのです。量子リンクを介して量子もつれ関係にある二つの量子プロセッサーは、たとえ遠距離であっても単一の量子コンピューターのように機能します。あるノードで適用された演算は、そのノードと量子もつれ状態にあるノードで測定される結果を瞬時に変えることができます。量子コンピューター（および量子リンク）は計算の間のみにおいて量子的性質を持ちます。計算の最後には、量子情報が単一の古典出力、すなわち各ノードで一つずつのビット列に収束します。

これは情報が光速を超えて伝わるという意味ではありません。「量子非通信定理（quantum no-communication theorem）」というものがあり、これは、量子情報を破壊して出力を測定した後にノードBで即座に意味を持つような行動を、ノードAで取ることはできない、というものです。両方のノードに情報を分散しても、全体で何が起きているかを理解するには古典的なリンクで伝達して他のノードからの出力を集める必要があります。

では、量子コンピューターをネットワーク化する目的は何でしょうか？量子コンピュータ間のリンクが実現すれば、より大きな量子データセンターを構築できる可能性が生まれます。拡大した量子データセンターでは、多くの量子コンピューターを接続してより多くの量子ビットとより大きな量子回路を演算に用いることができるようになります。そしてさらに量子センシング、すなわち量子原理を用いて高精度な測定を行うシステムを強化することができます。レーザー干渉計重力波観測所（LIGO、Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory）のような天文学研究所は、衝突するブラックホールからの重力波を探求するための超精密な測定にすでに量子センサーを用いています。量子センサーへの量子リンクがあれば、干渉計と呼ばれる技術によって精度を高めたセンサーのネットワークを作ることができるかもしれません。