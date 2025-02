IBMのランドマーク的エラー訂正論文がNature誌の表紙に掲載

このコードは、実用的な量子コンピューティングを世界に届けるための私たちの全体的な戦略の一部です。

オブザーバブルを計算する際にノイズの影響を減らす、あるいは排除する方法である新しいエラー緩和技術は、ハードウェアレベルでのエラー抑制技術とともに、私たちのユーザーにすでに提供されています。この技術が量子ユーティリティーの時代をもたらしました。世界中のIBMの研究者とパートナーは、既存の量子システムと今日の量子コンピューティングを活用して実用的なアプリケーションを探求しています。エラー緩和は、ユーザーが量子ハードウェア実機上で量子優位性を追求し始めるのを可能にしています。

しかし、エラー緩和にはオーバーヘッドが伴います。すなわち、古典コンピューターで統計的方法を用いて正確な結果を計算するために、同じプログラムを何度も繰り返し実行する必要があります。これは実行できるプログラムの規模を制限するので、その規模を拡大するためには、エラー緩和を超えた道具、たとえばエラー訂正が必要になります。

昨年、私たちは、今後10年間で量子コンピューターを改善し続ける新しいロードマップを発表しました。今回の新しい論文は、私たちがハードウェア上で実行できる量子回路の複雑さ(ゲート数)を継続的に増加させる計画の重要な一例です。この論文により私たちは実行する回路の規模を15,000ゲートから、1億ゲートあるいは10億ゲートといった次の段階の規模へと移行できるようになるでしょう。

この記事は英語版IBM Researchブログ「Landmark IBM error correction paper published on the cover of Nature」(2024年3月27日公開)を翻訳し一部更新したものです。