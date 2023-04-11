倫理、信頼、透明性への取り組みがIBMを差別化している理由

新しいテクノロジーとイノベーションの急速な発展は、今日のマーケットプレイスにおいて疑問と課題をもたらしています。IBMは1世紀以上にわたり、明確な目的と責任感を持って新しいテクノロジーを世界に送り出してきました。そして、誰も一人ではこれらの課題に所在地できないことを私たちは知っています。政策立案者、研究者、顧客、その他の利害関係者と協力して、これらの変化するシナリオを積極的に理解し、技術的および政策的保護手段を開発することに努めています。
IBM Impactレポートに反映されているように、私たちは業界の同業他社、パートナー、同僚のリーダーのために、テクノロジー倫理を実践し、信頼と透明性にコミットすることで、プラスの影響を与える方法について、模範となるよう努めています。ここでは、持続的でポジティブな倫理的影響をもたらすためにIBMが取り組んでいる方法をいくつか紹介します。
IBMにとって、それは全社的に倫理の文化を構築することから始まります。AI倫理委員会や信頼と透明性の原則と柱からデータ・プライバシーとセキュリティーへの取り組みに至るまで、IBMでは倫理的で透明性の高い実践を重視しています。
IBMの信頼に足るテクノロジーへの取り組みの中心にあるのがAI倫理委員会です。この委員会は、IBMの原則に基づいて意思決定を行い、それを実践するために集められた、社内からの多様な利害関係者で構成されています。この委員会は、事業と製品の意思決定に会社の原則を導入します。
さらに、IBMが技術的責任を優先するもうひとつの大きな方法は、信頼と透明性のためのIBM 原則と、信頼できるAIのための私たちの柱を、私たちが設計、開発、使用する製品に適用することです。また、Data & Trust Allianceのメンバーとして業界のベスト・プラクティスの確立にも取り組んでいます。同アライアンスは、 労働力のためのアルゴリズム的バイアス保護策やM&Aのための責任あるデータ&AIの調査とみなす有用な参考情報を発行しています。さらに、AIシステムが倫理原則に準拠していることを確認するためのツールを作成しました。例えば、私たちは IBM Design for Sustainability、IBM OpenPages TM with Watson、IBM Watson TM Knowledge Catalog、IBM AI ファクトシートなどのフレームワークや製品を開発してきました。
当社の取り組みは、データ・プライバシーとセキュリティーへの取り組みにも及びます。例えば、IBMはサイバーセキュリティー・リスクを特定し、当該リスクに対処するために、多面的なリスク管理アプローチを維持しています。これには、IBMがインフラストラクチャーとデータを管理する際のポリシーと手順のほか、新たなリスクを特定するための技術的統制とアセスメントの方法も含まれます。例えば、IBM データ・セキュリティーとプライバシーの原則は、業種・業務標準、IBM 標準慣行、および規制要件を考慮した、お客様に対するデータ・セキュリティーとプライバシーの包括的な約束です。
次世代のためにより良い未来を築くことはできません。だからこそ、IBMは当社の枠を超え、エコシステム・パートナーの支援をしながら、テクノロジー倫理の良い前例を作り、私たちの社会とコミュニティーの繁栄に貢献するポリシーを提唱しています。
2022年には、1,000社のエコシステム・パートナーにテクノロジー倫理に関するトレーニングを行うという目標を達成しました。現在、IBMは2025年までに1,000社のテクノロジー・サプライヤーにテクノロジー倫理に関する研修を実施することに取り組んでいます。さらに、IBMはサプライヤーに対して、社会的責任や環境的責任、倫理、リスク計画／管理などの健全な実践を徹底するように取り組んでいます。
IBMは、この倫理的な影響をさらに推進することに注力しています。世界中の政策立案者やリーダーと協力して、新しいテクノロジーで成長とイノベーションを促進したり、社会的課題に取り組んだりするアイデアを推進しています。例えば、2022年のIBMアドボカシーのハイライトとしては、2022年CHIPSおよび科学法の支持や、2022年のクリティカルインフラに関するサイバーセキュリティー・インシデント報告法の可決に対するサポートが挙げられます。これにより、官公庁・自治体全体でサイバー脅威に対して迅速に備え、対応することができます。これらは、IBMが倫理的な影響をもたらすためにどのように取り組んでいるかを示すほんの一例にすぎません。詳細はこちらやその他の取り組みについては、IBM Impact Report 2022をご覧ください。