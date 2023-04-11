倫理、信頼、透明性への取り組みがIBMを差別化している理由

次世代のためにより良い未来を築くことはできません。だからこそ、IBMは当社の枠を超え、エコシステム・パートナーの支援をしながら、テクノロジー倫理の良い前例を作り、私たちの社会とコミュニティーの繁栄に貢献するポリシーを提唱しています。

2022年には、1,000社のエコシステム・パートナーにテクノロジー倫理に関するトレーニングを行うという目標を達成しました。現在、IBMは2025年までに1,000社のテクノロジー・サプライヤーにテクノロジー倫理に関する研修を実施することに取り組んでいます。さらに、IBMはサプライヤーに対して、社会的責任や環境的責任、倫理、リスク計画／管理などの健全な実践を徹底するように取り組んでいます。

IBMは、この倫理的な影響をさらに推進することに注力しています。世界中の政策立案者やリーダーと協力して、新しいテクノロジーで成長とイノベーションを促進したり、社会的課題に取り組んだりするアイデアを推進しています。例えば、2022年のIBMアドボカシーのハイライトとしては、2022年CHIPSおよび科学法の支持や、2022年のクリティカルインフラに関するサイバーセキュリティー・インシデント報告法の可決に対するサポートが挙げられます。これにより、官公庁・自治体全体でサイバー脅威に対して迅速に備え、対応することができます。これらは、IBMが倫理的な影響をもたらすためにどのように取り組んでいるかを示すほんの一例にすぎません。詳細はこちらやその他の取り組みについては、IBM Impact Report 2022をご覧ください。