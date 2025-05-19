IBMとScuderia Ferrariがファン・エンゲージメントのための新しい方式を完成

燃料を補給して時速230マイルで移動するデータ処理マシンを見たことはありますか?現在のScuderia FerrariのF1車は、熱、圧力、摩擦、燃料を追跡するセンサーのおかげで、1秒間に100万を超えるデータ・ポイントを生成しています。ミリ秒が重要なF1の世界において、IBMとScuderia Ferrari HPは、ファンのデジタル・エクスペリエンスがスポーツのスピード、情熱、精度と一致するように提携しています。IBMのマーケティングおよびコミュニケーション担当シニア・バイス・プレジデントのJonathan Adashek氏はこう述べています。「AIを活用して、デジタル・ファン・エンゲージメントの新たな青写真を作成することで、ファンがレースの週末かどうかに関わらず、ファンとの体験をより身近に感じられるようにします」
今年のマイアミ・グランプリに間に合うように、Scuderia Ferrari HPとIBMは、IBMのWatsonxプラットフォームを一部として構築した新しいファン・アプリを開始しました。このプラットフォームは、生成AIを使用することで、奔流のようなサーキットデータや他のさまざまなソースからのデータを、Scuderia Ferrari HPの世界中の3億9,600万人のファンのために、1年365日24時間、パーソナライズされたインタラクティブなモバイル・アプリケーション・エクスペリエンスへと変換します。
Scuderia Ferrariの根っからのファンを指す「ティフォージ」は特別な人々です。IBM会長兼CEO（最高経営責任者）であるArvind Krishnaと活発に基調講演を行ったFerrari Scuderia HP社のチーム・プリンシパルであるFrédéric Vesseur氏は、「もっと情熱と、もっと感情を持っている」と説明しました。こうしたファンベースは急速に拡大しており、過去3年だけでも3倍になり、その構成も進化しています。
「それはもはや歴史的なファンだけではありません」とVasseur氏は言います。新しいファンの中には、「ラップタイムよりもドライバーのガールフレンドの名前に重点を置く」人もいます。Ferrariファンの種類と総数が増える中、それらの新規顧客が何を望んでいるのかを理解すること、そしてFerrariの確固たるティフォージやFerrariオーナーに応えることの重要性はますます高まっています。トラックを周回するFerrariのSF25によって生成されたデータは、新しいRace CenterとRacing Insightsを強化し、Ferrariはファンの体験をパーソナライズできるようになったのです、IBM Sports LeadのFred Baker氏は語ります。Scuderia Ferrari社がこれほどの量のクリティカルなデータを１か所に収集したのは初めてであり、また生成AIを使用して、レースの要約、歴史的統計、レース後の洞察、インタラクティブな投票、ファンのメッセージ、アイコニックレースのハイライトなど、主要な機能をファンに提供するのは初めてのことでした。
watsonx上のLLMは、チームの複雑なレース・データを、Scuderia Ferrari HPの要因とチーム代表からの意見を含む説得力のあるストーリーに変換します。また、watsonxのテクノロジーは、ファンがテレメトリー、天候、トラック状況、成果、車・タイヤストラテジーなど、レース後の要因や車のデータを操作したり、
確認したりできるダイナミックなビジュアライゼーションを作成します。Scuderia Ferrari HPチームのパフォーマンスに関するレース後の要約は、レースのゴールから数時間以内にファンが利用できるようになりました。
これらすべては、「それを支える新しいアーキテクチャーであるハイブリッドクラウドのおかげで、より豊富でインタラクティブなコンテンツにより、Ferrariファンとより有意義なエンゲージメントを得ることができるということです」とIBMのBaker氏は述べています。Scuderia Ferrari HPアプリは、スケーラブルで安全なクラウド・プラットフォーム上に構築されており、複数のソースからのデータを一元管理し、AWSやAdobeなどのパートナーからのサービスをまとめています。
以前のScuderia Ferrariのファン・アプリには、豊富で象徴的なFerrariのコンテンツが積み重ねられていましたが、一般的に静的であったため、ファンは操作できませんでした。ファンは、新しく再イメージされたアプリを通じて、Scuderia Ferrari HPチームに直接メッセージを送り、ソーシャル・メディア投稿やチーム・ブログなどのチームの主要なコミュニケーションで紹介される機会を得ることができます。頻繁に行われる投票では、ファンは選考、レース・性能、チームの歴史やお気に入りの瞬間など、Scuderia Ferrari HPのさまざまなトピックに投票することで、他のファンと交流することができます。2025年後半には、Team Radioは要因とレース・ディレクターの間のほぼリアルタイムの会話をレース中の何百万人ものファンに提供し、要因とピットウォールの間の重要な瞬間を共有する予定です。
「IBMの最先端のAIテクノロジーと、イノベーションと卓越性に対する共通の取り組みにより、私たちはFerrariの名にふさわしいデジタル・エクスペリエンスを生み出しています」とFerrari社の最高レース収益責任者のLorenzo Giorgetti氏は語ります。
IBMはFerrari社と緊密に連携し、Ferrariの設計原則、特徴的な声、歴史ある歴史に忠実でありながら、イノベーションの限界を押し広げるモバイルのエクスペリエンスの設計のバランスを取りました。
IBM CEOのArvind Krishnaとの考察する基調講演の中で、IBMシニア・パートナーのShannon Miller氏は、「アプリの美しさはブランドの高級感に一致する必要がありました。」と説明しました。「2つ目の重要な仕事は、コンテンツをより簡単かつ迅速にファンに届けることでした」
実際には、新しいScuderia Ferrari HPアプリを動かす大規模言語モデルは、「Ferrariがレースについて話す方法に密接に一致」するようにトレーニングする必要があったとIBMのBaker氏は言います。これには、レースをカバーする際のトピックの順序、ストラテジー、そして重要なこととして「F1エコシステムの制約内で作業し、ドライバー間、他のチームやそのデータと比較しないこと、ストラテジーに関する重要な考慮事項を批判したり共有しないことに重点を置くこと」があげられます。
最後に、おそらく明らかですが、重要なことは、LLMがハルシネーションや問題の発生がしなかったことです。IBMは、正確性、セキュリティー、ガバナンスに取り組むことに初心者ではありません。「このアプリは、さまざまな業種・業務のIBMのお客様が使用しているのと同じデータおよび分析を使用して構築されています」とIBMのAdashek氏は述べています。金融や医療など規制の厳しい業界では、実際に許容できる誤差は存在しません。何百万ドルもの人々の命が常に危険にさらされているのです。このケースでは、チームはソリューションのwatsonx.governanceコンポーネント内の重要なLLM-as-a-judgeステージ・ゲートを使用し、生成されたすべてのコンテンツをFerrariの歴史的な構造のトーンや合意されたその他のガードレールに照らしてテストしました。
今後も、ファンに焦点を当てることは避けられないとBaker氏は言います。拡大し続けるファンベースには、さまざまなペルソナが存在します。
watsonxに搭載されたScuderia Ferrari HPアプリを使うと、「たとえば、レースの概要を非常に技術的、子供向け、あるいはより社会的な口調に合わせて簡単にパーソナライズできます。アプリのインタラクティブ性とgamificationの追加も、その他の拡大すべき領域です」とBaker氏は言います。「新しい投票が定期的に行われるため、ファンは興味深いデータ・ポイント、マイルストーン、予測に投票できます」
Lewis Hamilton氏のようなScuderia Ferrariのドライバーは、新しいIBM Ferrariのファンアプリについてどう考えているのでしょうか？「次のレベルです」とHamilton氏はInstagramのストーリーで3,950万人のフォロー担当者に伝えました。
