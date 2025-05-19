IBMとScuderia Ferrariがファン・エンゲージメントのための新しい方式を完成

IBMはFerrari社と緊密に連携し、Ferrariの設計原則、特徴的な声、歴史ある歴史に忠実でありながら、イノベーションの限界を押し広げるモバイルのエクスペリエンスの設計のバランスを取りました。



IBM CEOのArvind Krishnaとの考察する基調講演の中で、IBMシニア・パートナーのShannon Miller氏は、「アプリの美しさはブランドの高級感に一致する必要がありました。」と説明しました。「2つ目の重要な仕事は、コンテンツをより簡単かつ迅速にファンに届けることでした」



実際には、新しいScuderia Ferrari HPアプリを動かす大規模言語モデルは、「Ferrariがレースについて話す方法に密接に一致」するようにトレーニングする必要があったとIBMのBaker氏は言います。これには、レースをカバーする際のトピックの順序、ストラテジー、そして重要なこととして「F1エコシステムの制約内で作業し、ドライバー間、他のチームやそのデータと比較しないこと、ストラテジーに関する重要な考慮事項を批判したり共有しないことに重点を置くこと」があげられます。



最後に、おそらく明らかですが、重要なことは、LLMがハルシネーションや問題の発生がしなかったことです。IBMは、正確性、セキュリティー、ガバナンスに取り組むことに初心者ではありません。「このアプリは、さまざまな業種・業務のIBMのお客様が使用しているのと同じデータおよび分析を使用して構築されています」とIBMのAdashek氏は述べています。金融や医療など規制の厳しい業界では、実際に許容できる誤差は存在しません。何百万ドルもの人々の命が常に危険にさらされているのです。このケースでは、チームはソリューションのwatsonx.governanceコンポーネント内の重要なLLM-as-a-judgeステージ・ゲートを使用し、生成されたすべてのコンテンツをFerrariの歴史的な構造のトーンや合意されたその他のガードレールに照らしてテストしました。



今後も、ファンに焦点を当てることは避けられないとBaker氏は言います。拡大し続けるファンベースには、さまざまなペルソナが存在します。

watsonxに搭載されたScuderia Ferrari HPアプリを使うと、「たとえば、レースの概要を非常に技術的、子供向け、あるいはより社会的な口調に合わせて簡単にパーソナライズできます。アプリのインタラクティブ性とgamificationの追加も、その他の拡大すべき領域です」とBaker氏は言います。「新しい投票が定期的に行われるため、ファンは興味深いデータ・ポイント、マイルストーン、予測に投票できます」



Lewis Hamilton氏のようなScuderia Ferrariのドライバーは、新しいIBM Ferrariのファンアプリについてどう考えているのでしょうか？「次のレベルです」とHamilton氏はInstagramのストーリーで3,950万人のフォロー担当者に伝えました。



詳細はこちら

