AIが急速に進歩していることを否定する人はいませんが、超知能の実現には近づいていると主張する人もいます。

「それは、まったく誇張です」と、IBMの副社長兼テクノロジーおよびデータのストラテジーのグローバルヘッドであるBrent Smolinskiは言います。「超知能に到達するための方向性が適切かどうかは、考察することはできません」

Smolinskiによると、特定の分野では目覚ましい進歩を遂げたにもかかわらず、AIには依然として人間のような知能の基本的要素が不足しています。「根本的に欠けているのは、超知能の実現につながるものです」と彼は言います。

重要な問題の1つは、人間と機械学習の間の効率ギャップです。SmolinskiはAIと人間の学習プロセスを比較しています。「これらの大規模な言語モデルでは、対話の方法を学習させるためには、インターネット全体のコーパスに情報を与えて、対話ができるところまで到達する必要があります。人間によるきかっけが必要なのです。」

また、AIは、言語からゴルフや車の運転といった物理的な作業まで、さまざまなスキルを学習する際に人間が発揮する多用途性を達成するまでには至っていません。この多様性は、人間の知能と現在のAI機能との根本的な違いを表しています。

Smolinskiは、真の超知能のいくつかの要素について概説しています。それは、帰納的および演繹的な推論能力、創造性、メンタルモデルによる知識表現、リアルタイム学習と適応、意識です。

AIの分野では、量子コンピューティングが計算上の制約を解決し、「AIができることの限界を押し広げる」可能性がある、とSmolinskiは言います。しかし、量子コンピューティングが真の超知能の実現に与える影響は依然として不確実です。

Smolinskiが強調するもう1つの問題は、超知性の明確で合意された定義の必要性です。「6人のコンピューター科学者の部屋を用意して、超知能の意味を尋ねると、12の異なる答えが得られると思います」とSmolinskiは言います。