OpenAI社のCEO、Sam Altman氏は、テクノロジー界で好評を博している議論のひとつに再び火をつけました。スーパー・インテリジェントなAIが間もなく登場するかどうかについてです。最近のブログ記事で彼は、人間の認知能力を凌駕するそのようなシステムが「数千日」以内に出現し、世界の進歩に革命をもたらす可能性があると書いています。
高度な人工知能システムに関するAltman氏の考察は、研究者や業種・業務からの注目を浴びました。様々な分野で人間を上回るAIの能力が話題になる中、技術コミュニティーは「この変化はどれくらい早く起こるのか、そしてそれは人類にとって何を意味するのか」という重要な問いを投げかけています。
Altman氏の投稿は、同時に刺激的で刺激的なものであるため、AIの軌道に対する業界の期待と懸念を確認するための試行版としての役割を果たしています。
AIが急速に進歩していることを否定する人はいませんが、超知能の実現には近づいていると主張する人もいます。
「それは、まったく誇張です」と、IBMの副社長兼テクノロジーおよびデータのストラテジーのグローバルヘッドであるBrent Smolinskiは言います。「超知能に到達するための方向性が適切かどうかは、考察することはできません」
Smolinskiによると、特定の分野では目覚ましい進歩を遂げたにもかかわらず、AIには依然として人間のような知能の基本的要素が不足しています。「根本的に欠けているのは、超知能の実現につながるものです」と彼は言います。
重要な問題の1つは、人間と機械学習の間の効率ギャップです。SmolinskiはAIと人間の学習プロセスを比較しています。「これらの大規模な言語モデルでは、対話の方法を学習させるためには、インターネット全体のコーパスに情報を与えて、対話ができるところまで到達する必要があります。人間によるきかっけが必要なのです。」
また、AIは、言語からゴルフや車の運転といった物理的な作業まで、さまざまなスキルを学習する際に人間が発揮する多用途性を達成するまでには至っていません。この多様性は、人間の知能と現在のAI機能との根本的な違いを表しています。
Smolinskiは、真の超知能のいくつかの要素について概説しています。それは、帰納的および演繹的な推論能力、創造性、メンタルモデルによる知識表現、リアルタイム学習と適応、意識です。
AIの分野では、量子コンピューティングが計算上の制約を解決し、「AIができることの限界を押し広げる」可能性がある、とSmolinskiは言います。しかし、量子コンピューティングが真の超知能の実現に与える影響は依然として不確実です。
Smolinskiが強調するもう1つの問題は、超知性の明確で合意された定義の必要性です。「6人のコンピューター科学者の部屋を用意して、超知能の意味を尋ねると、12の異なる答えが得られると思います」とSmolinskiは言います。
超知能についての予測しているのは、 Altman氏だけではありません。ルイビル大学のコンピューター・サイエンスおよび工学教授であるRoman V. Yamposkiy氏は、「人間レベルの知能に似たコンピューティングと説明される人工知能（AI）は急速に進歩しており、そのすぐ後、3～4年後には超知能が実現すると述べています。」
Yamposkiy氏は、人工知能が人間レベルの知能を超えると、そのようなシステムの制御を維持することが事実上不可能になる可能性があると警告しています。このスーパー・インテリジェントAIは、根本的に予測不可能で、私たちが管理したり制約したりする能力を超える方法で動作する可能性があります。こうした制御の欠如は、超知能システムが人間の価値観を共有したり優先したりしない可能性と相まって、人類の存在を脅かすシナリオにつながる可能性があると研究者は述べています。
「それに比べ、バイアス、失業、ディープフェイク、誤情報などの差し迫った懸念はすべて、[この]悪影響という観点では軽微な影響です」と彼は言います。
超知能に関する議論では、意識が特に重要な点です。超知能な機械が私たちを出し抜くためには、意識する必要があるのでしょうか。Smolinskiによると、真の超知能には計算能力だけでなく、何らかの意識や自己認識も必要で、これが現在のAIシステムに欠けている主要な機能です。
現在のAIモデルは、既存のアイデアを斬新な方法で組み合わせるという組み合わせの創造性に優れています。しかし、真の変革の飛躍には支援が必要です。Smolinskiは、この種の変革的な創造性は、ほとんど理解されていない形で意識と結びついているのではないかと仮説を立てています。
その結果、SmolinskiはAIを取り巻く誇張された恐怖に懸念を抱いています。
「私が心配しているのは、この種の恐怖は少しずつ積み上がり、『ああ、AIを規制しなければならない』ということにつながることです」とSmolinskiは言います。規制は重要ですが、既存のプレイヤーを保護すると同時に、新規参入者にとって障壁となり、進歩を妨げる可能性があります。
Smolinskiは最終的な考えを伝え、AI開発に関してバランスの取れた視点を維持することの重要性を強調しています。「AIは、複雑な問題の解決に役立つ強力なツールです。しかし、現在の限界と将来の可能性を明確に理解し、慎重に開発に取り組む必要があります。」