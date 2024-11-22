分析の進化：第1世代から生成AIへ

Hadoopなどのビッグデータ技術が登場した初期のデータ革命から、生成AIの今日の進歩まで振り返ると、私たちが極めて重要な時期にいることは明らかです。今の時代、組織はAIの可能性を最大限に活用するために戦略的な変化を起こす必要があります。IBMでは、この展望を企業にとって具体的な価値に変え、AI主導の環境で前進し成功できるようにすることに重点を置いています。
人工知能の発明の伝統を持つIBMは、この進化を牽引する独自の立場にあります。しかし、私たちが生成AI時代に突入するにあたり、今後の道は単なる技術の進歩以上のものになります。それは信頼、協力、そして簡素化に関するものです。今日、データは膨大で強力ですが、その真の価値は、それをいかにうまく活用し、管理して実用的な洞察を引き出すことができるかにあります。生成AIがビジネスに真の変革をもたらすには、その用途を簡素化し、企業トランスフォーメーションの幅広い戦略の中にシームレスに適合させる必要があります。
CIO と話をすると、共通のテーマが明らかになります。それは、「マルチワールド」で生成AIを管理するのは複雑きわまるということです。マルチクラウド、マルチモデル、マルチモーダル システムから、数年にわたる実装戦略に至るまで、これらの複雑さを乗り越えるのは簡単な作業ではありません。生成AIの可能性は否定できませんが、CIOの約3分の2は、一貫性のある戦略の欠如が原因で、この分野での進捗に満足していません。その課題は、これらのさまざまな側面を簡素化するだけでなく、同期させて有意義な成果を促進するロードマップを構築することにあります。
IBM にとって、それはオーケストレーターとしての役割を重視し、多様な要素に調和をもたらす信頼できるパートナーとして機能することを意味します。当社は自分たちをデータ・オーケストレーションの「指揮者」と考えています。データ・モデル、クラウド・プラットフォーム、AIエージェントなどの各コンポーネントは、企業トランスフォーメーションという共通の目標に向かって協働するためにシームレスに統合される必要があります。
私たちが目の当たりにしているクリティカルの進化の 1 つは、従来のダッシュボードから協力的で信頼できるエージェントの世界への移行です。
Hadoopの初期と第1世代のビッグデータ分析の時代から、私たちは長い道のりを歩んできました。この新しい時代は次のことを特徴としています。
アシスタントは特定の用途に関する洞察を提供しますが、エージェントはそれ以上の洞察を提供します。エージェントは分野を越えてコラボレーションし、複雑なワークフローやオーケストレーションを実行し、透明性と説明責任のある方法でデータを実行可能なようにすることができます。企業にとって、これは意思決定の迅速化、データへの信頼の向上、ビジネス成果の向上を意味します。
IBM Consulting®やIBM Research®などのチームは、クライアントのユニークなニーズに対応するために、クライアントと一緒にイノベーションを推進しています。生成AIは決して「万能」なソリューションではありません。カスタマイズ、共感、そして企業が直面する特定の課題に対する深い理解が必要です。それは、テクノロジーのためのテクノロジーを提供するだけでなく、顧客中心で実際の問題を解決するように設計されたシステムを構築することです。
IBM のハイブリッドかつオープンなアプローチにより、あらゆるクラウド、あらゆるモデル、あらゆるビジネス目標に適合するソリューションを作成できます。この適応性と、ガバナンスおよび透明性に対する当社の取り組みを組み合わせることで、当社は今後 10 年間のAIトランスフォーメーションを乗り切る企業をサポートできる立場にあります。
ここでは、データ統合とオートメーションの将来をより深く理解するために注目すべき重要なトレンドをいくつか紹介します。
この革新的なテクノロジーとともに進化する意欲のある企業にとって、自動化されたデータ駆動型の意思決定の可能性は、かつてないほど実現可能になっています。今の問題は、飛躍するかどうかではなく、企業がどれだけ速くこれらのプロアクティブで自立した BI ソリューションに移行して競争で優位に立ち、データ統合とオートメーションの時代に何が可能かを再定義できるかにかかっています。IBMでは、企業が自社のデータを、成長を促進する信頼できる実行可能な洞察に変換できるよう支援することに取り組んでいます。
ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
より良い意思決定を可能にする、AIを活用して洞察を引き出すCognos Analytics 12.0をご紹介します。
