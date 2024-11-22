分析の進化：第1世代から生成AIへ

IBM Consulting®やIBM Research®などのチームは、クライアントのユニークなニーズに対応するために、クライアントと一緒にイノベーションを推進しています。生成AIは決して「万能」なソリューションではありません。カスタマイズ、共感、そして企業が直面する特定の課題に対する深い理解が必要です。それは、テクノロジーのためのテクノロジーを提供するだけでなく、顧客中心で実際の問題を解決するように設計されたシステムを構築することです。

IBM のハイブリッドかつオープンなアプローチにより、あらゆるクラウド、あらゆるモデル、あらゆるビジネス目標に適合するソリューションを作成できます。この適応性と、ガバナンスおよび透明性に対する当社の取り組みを組み合わせることで、当社は今後 10 年間のAIトランスフォーメーションを乗り切る企業をサポートできる立場にあります。



ここでは、データ統合とオートメーションの将来をより深く理解するために注目すべき重要なトレンドをいくつか紹介します。



エージェントベースのアーキテクチャー：今後は、自律的な意思決定を可能にするエージェントベースのアーキテクチャーを採用する組織が増えていくことが予想されます。 リアルタイムのデータ統合：リアルタイムでデータを統合する機能は、競争力を維持しようとする企業にとって必須条件となります。 説明可能なAI：エージェントがより多くの意思決定の責任を負うにつれて、説明可能性がAI開発の重要な側面になります。 人間とエージェントのコラボレーション：最も効果的な組織とは、人間の直感とエージェントベースのオートメーションのバランスを取る組織です。

この革新的なテクノロジーとともに進化する意欲のある企業にとって、自動化されたデータ駆動型の意思決定の可能性は、かつてないほど実現可能になっています。今の問題は、飛躍するかどうかではなく、企業がどれだけ速くこれらのプロアクティブで自立した BI ソリューションに移行して競争で優位に立ち、データ統合とオートメーションの時代に何が可能かを再定義できるかにかかっています。IBMでは、企業が自社のデータを、成長を促進する信頼できる実行可能な洞察に変換できるよう支援することに取り組んでいます。

