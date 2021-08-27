データオペレーションは、データを本来の目的のために動かすための、回復力のあるプロセスを構築することです。すべてのデータは理由があって動かすべきです。多くの場合、その理由は収益です。データオペレーションチームが、営業チームの予測が正確で収益が増えるといった最終目標から、パイプライン管理活動までを明確に追跡できない場合は、問題が発生します。

オペレーションがなければ、規模が拡大するにつれて、次のような問題が発生します。

データの複製

問題のあるコラボレーション

データ待ち

事態を悪化させる応急処置

発見の問題

分断されたツール

ロギングの不一致

プロセスの欠如

オーナーシップとSLAの欠如

分断が生じている場合は、従来のデータ管理を行っているということです。データ管理は、データオペレーションの定期保守作業です。これは非常に重要なことですが、戦略的ではありません。保守モードでは、欠落した列やパイプラインの障害の原因を探してパッチを適用していますが、計画や改善に費やす時間がありません。

トラブル・チケットを反復可能な修正プログラムに変換することで、あなたの作業は真の「オペレーション」になります。たとえば、パートナーからの変換エラーを見つけた場合、パイプラインに到達する前に修正するようにパートナーにEメールを送信します。あるいは、経営幹部のダッシュボードに「アラート」バナーを設置して、何か問題が発生したときに経営陣に知らせ、更新を待たせるようにします。データオペレーションは、開発者オペレーションと同様に、反復可能でテスト可能で説明可能で直感的なシステムを導入することを目的としており、最終的にはすべての人の労力を軽減します。

これがデータ運用とデータ管理の違いです。そこで問題は、データ運用チームをどのように編成すべきかという点です。