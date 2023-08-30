タグ
分析

成功するデータ品質戦略の構築：ステップ別ガイド

自動機械の前で働く専門家の男性エンジニア

データ品質戦略とは

データ品質戦略は、会社のデータが正確、一貫性、完全かつ最新であることを保証するために採用されるプロセス、ツール、手法を詳しく説明するものです。明確に定義されたデータ品質戦略により、信頼できる情報に基づいてより適切な意思決定が可能になり、低品質のデータに関連するリスクが軽減されます。

データ品質の戦略を成功させるには、高品質の情報がどのように意思決定をサポートし、組織の成長を促進するか、またデータ品質に影響を与えたり低下させる可能性のある要因を理解する必要があります。

この記事では、次の内容を説明します。

 

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

データ品質戦略の主要な構成要素

データ品質戦略は組織によって大きく異なりますが、ほとんどの戦略には次の重要な要素が含まれています。

 

  1. データ・ガバナンス：組織のデータ管理を定義する方針と手順を確立し、重要な情報の一貫した取り扱いを保証します。これには、データ・セットの管理に関連する役割と責任の定義やメタデータ管理のガイドラインの設定が含まれます。
  2. データ・プロファイリング： データセットの内容を定期的に分析し、不一致やエラーを特定します。自動化されたプロファイリング・ツールは、潜在的なデータセットの整合性の問題を示す異常やパターンを迅速に検知できます。
  3. データ・クレンジング：特定された問題に対処し、データセットの精度レベルを向上させるための是正措置を実施します。自動クレンジング・ツールは、手動介入なしで、重複値や欠落値などの一般的なエラーを修正できます。
  4. データ検証： データセットの一貫性を維持するために、新しいデータベース・エントリーが事前定義されたルールまたは標準に準拠していることを確認します。検証チェックは、取り込み、変換、保管中など、データ・ライフサイクルのさまざまな段階で実装できます。
  5. データの監視：組織のデータ品質レベルを継続的に監視し、潜在的な問題がより大きな問題になる前に先見的に特定します。包括的なデータ可観測性ソリューションを実装すると、データセットの健全性に関連する重要業績評価指標（KPI）が可視化され、懸念事項にリアルタイムで対処できるようになります。

 

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

データ品質戦略のメリット

堅牢なデータ品質戦略を導入すると、ビジネスの収益と全体的な成功に直接影響する多くのメリットが得られます。たとえば次のようなメリットがあります。

 

  • 意思決定の改善：高品質なデータにより、利害関係者は正確な知見に基づいたより的確な意思決定を行うことができ、それがより効果的な戦略と業務効率の向上につながります。
  • 顧客体験の向上： 正確な顧客情報により、組織は個人のニーズに合わせたパーソナライズされたサービスを提供することができ、結果として満足度が高まり、ブランド・ロイヤルティーも向上します。
  • 収益増加：信頼できるデータは、データセット内の隠れたパターンや傾向を明らかにすることで、企業が新たな成長の機会を特定するのに役立ちます。さらに、高品質のデータは、不正確な情報に起因するコストのかかるエラーを削減します。
  • 市場投入期間の短縮：データ品質の戦略を適切に実行することで、開発から納品まで製品ライフサイクル全体を通して冗長性が排除され、正確性が確保され、プロセスが合理化されます。
  • リスクの軽減とコンプライアンス管理：信頼できるデータセットを使用することで、業界規制への組織のコンプライアンス確保が容易になります。プライバシー侵害やコンプライアンス違反のリスクを管理するための効果的なアプローチは、高いデータ整合性基準を維持することから始まります。

        データ品質戦略の策定

        データ品質戦略を成功させるには、組織のデータの精度、一貫性、信頼性を確保するためのいくつかの手順が必要です。

        リーダーシップや利害関係者の支持を得ること

        データ品質への取り組みに着手する前に、組織のリーダーや利害関係者の支持を得ることは非常に重要です。これは、データ品質戦略の強力なビジネス・ケースを構築することから始まります。そのためには、意思決定の向上、業務効率の向上、リスクの軽減という観点から、データ品質の価値を実証する必要があります。また、データ管理の改善を通じて達成できるコスト削減の可能性や、データ駆動型の組織を持つことで得られる競争上の優位性を強調することもできます。

        データ品質戦略について魅力的なビジネス・ケースを構築したら、その実装に役割を果たす主要な利害関係者を特定します。これには、ビジネス・リーダー、データ所有者、データ・スチュワード、ITチームが含まれる場合があります。プロセスの早い段階でこれらの利害関係者と連携し、データ品質の重要性を理解してもらい、取り組みを支持することに尽力してもらうことが重要です。

        データ品質SLA（サービス・レベル・アグリーメント）の確立

        データ品質に関するSLAを確立する最初のステップの1つは、データ品質の測定に使用されるメトリクスを定義することです。これらのメトリクスは、組織の目標と目的に合わせて作成され、長期的なデータ品質戦略の進捗状況を追跡するように設計される必要があります。一般的なデータ品質メトリクスには、精度、完全性、一貫性、適時性、一意性などがあります。

        データ品質メトリクスを定義したら、各メトリクスの目標を設定します。これらの目標は、現実的で達成可能なものであり、組織の現在のデータ品質レベル、業界のベンチマークやベスト・プラクティスに基づく必要があります。このプロセスには主要な利害関係者を参加させ、設定した目標の達成に熱心に取り組むことが重要です。

        データ品質戦略を確実に成功させるには、データ品質メトリクスを定期的に監視して報告することが重要です。これにより、戦略が不十分である可能性のある領域を特定することができ、また、その進捗状況を示すことで利害関係者の関与を維持することもできます。定期的なレポート・スケジュールを設定し、データの可視化ツールを使用して明確で魅力的な方法で調査結果を提示することをお勧めします。

        データ・スチュワードシップ・プログラムの立ち上げ

        データ・スチュワードシップ・プログラムは、データ品質戦略にとって不可欠な要素です。このプログラムは、データが組織全体で一貫した正確な方法で管理および維持されるように設計する必要があります。そのためには、組織のデータの品質の監督に責任を負うデータ・スチュワードの役割と責任を定義する必要があります。これには、データ・プロファイリング、データ・クレンジング、メタデータ管理などのタスクが含まれる場合があります。

        その後、タスクを効果的に実行するために必要な研修とサポートを提供することが重要です。これには、データ品質ツールやリソースへのアクセスの提供や、データ管理のベスト・プラクティスを常に把握できるよう、定期的な研修セッションの提供が含まれる場合があります。

        リネージュとデータ・ガバナンスの自動化

        データ・リネージュ・ツールは、データ品質戦略の自動化において重要な役割を果たします。これらのツールは、組織全体のデータの流れを追跡するのに役立ち、潜在的な問題を特定して、データの正確性と一貫性を確保します。データ・リネージュを自動化することで、時間とリソースを節約し、人的エラーのリスクを軽減できます。

        データ・ガバナンス・ツールは、自動化されたデータ品質戦略のもう１つの重要な構成要素です。これらのツールは、組織のデータ・ポリシーと手順を管理し、データが一貫した方法で使用および維持されるようにするのに役立ちます。一般的なデータ・ガバナンス・ツールには、データ・カタログ・ソリューション、データ品質監視ツール、データ・アクセス制御システムなどがあります。

        データ品質戦略のためのコミュニケーション計画の策定

        データ品質戦略の重要な部分は、データ品質の価値を組織に伝えることです。これにより、データ品質向上の取り組みが優先事項として認識されることが保証され、また関係者の関与と支援を維持するのにも役立ちます。そのためには、データ品質のメリットを説明し、データ品質の向上が組織の目標達成にどのように役立つかを示す、明確で簡潔なメッセージを作成する必要があります。

        データ品質戦略に関する最新情報を組織と定期的に共有することも重要です。これにより、データ品質向上への勢いや熱意を維持することができ、進捗状況を示すこともできます。その方法としては、データ品質ダッシュボードやレポートの共有、成功事例やお客様事例の紹介、主要なマイルストーンや成果の確認などがあります。

        最後に、組織内でデータ品質の文化を育むことが重要です。これは、リーダーから個々のチームメンバーまで、すべての人が扱うデータの品質に責任を負うように奨励することを意味します。データ品質の文化を促進することで、データ品質戦略を成功させ、長期的に持続可能にすることができます。

        データの信頼性の詳細はこちら

        著者

        Eitan Chazbani

        参考情報

        AI対応データでAI導入を促進

        AIを活用したデータ・インテリジェンスとデータ統合が、構造化データおよび非構造化データへの備えを推進し、AIの成果を加速するために重要である理由をご紹介します。
        2024年度Gartner®データ統合ツールのMagic Quadrant™

        IBMは、2024年もGartner®データ統合ツールのMagic Quadrant™でリーダーに選ばれ、19年連続で選出されました。
        データの差別化要因

        データ駆動型の組織を構築し、ビジネス上の優位性を推進するためのデータ・リーダー向けガイドはこちらです。
        AI向けハイブリッド・オープン・データレイクハウス

        データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化、AIと分析の拡張など、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合することで、あらゆるデータをあらゆる場所で利用できるようになります。
        データ・リーダーのためのデータ・ガバナンスとプライバシー

        データ・ガバナンスとプライバシーの構成要素に関するIBMガイドを読む。
        AIと分析の大規模なデータ管理

        オープンなデータレイクハウス・アプローチがどのように信頼できるデータを提供し、分析とAIプロジェクトをより迅速に実行できるかをご覧ください。
        Gartner®社による予測（2024年）：AIがアナリティクス・ユーザーに与える影響

        ABIソリューションの進化する状況について独自の洞察を提供し、データおよび分析のリーダーにとって重要な調査結果、仮定、推奨事項をご覧ください。
        現代のビジネスにおけるガバナンス、リスク管理、コンプライアンスを探る

        現代の事業運営におけるガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）の重要な相乗効果の詳細をご覧ください。
        関連ソリューション
        データ品質ソリューション

        IBMは、精度、完全性、一貫性といった重要な要素を最適化するデータ品質ソリューションを提供しています。

                 データ品質ソリューションの詳細はこちら
        IBM Databand

        IBM Databandは、データ品質の不良問題を検出し、データ品質を向上させるためのリアルタイムなデータ品質監視機能を備えています。

                 Databandはこちら
        データ分析コンサルティングサービス

        IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。

                 分析サービスを発見する
        次のステップ

        IBMは、精度、完全性、一貫性といった重要な要素を最適化するデータ品質ソリューションを提供しています。

                 データ品質ソリューションの詳細はこちら 分析サービスの詳細はこちら