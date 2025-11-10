バスク州はいかにして量子コンピューティングのリーダーになったのか

バスク州が、わずか数年で量子コンピューティングの世界的プレーヤーとして地位を確立した、その経緯をこのブログではご説明します。

量子技術のキャリアを追求している人にとって、バスク州ほど適した場所は地球上にほとんどありません。

このような状況は、量子コンピューティングにコミットし、強力な量子エコシステムを育んだり、この分野に関心のある研究者を支援したりすることに、バスク政府および学術界が協調して取り組んだ結果として得られたものです。すでにこの努力は身を結んでいます。バスクの研究者は、高エネルギー物理学、時間結晶、量子アルゴリズムの開発においてエキサイティングな成果を生み出し、量子コンピューティングの分野を前進させています。

スペイン北部に位置するバスク州は人口わずか220万人ですが、強力な物理学コミュニティーの長い歴史を持っています。バスク政府は、このコミュニティーと、さらにはより広範な科学コミュニティーを支援して成長させるために、2007年にIkerbasque、別名バスク科学財団（the Basque Foundation for Science）を設立しました。

Javier Aizpurua教授はIkerbasqueの教授であり、現在はBasque Quantum Initiative（BasQ）のScientific Directorですが、政府がバスク地方に量子コンピューティングを導入することを検討するために最初に連絡をしてきた時から、この方向性を強く支持したと言います。

この地域の科学コミュニティーを調査した結果、「（量子コンピューティングは）優れた科学・技術・イノベーションを生み出し続けるのに有用な、本当に重要で根幹的な技術になる可能性があるという結論に達しました」とAizpurua教授は述べています。「そしてその過程には、世界で最も先進的な量子コンピューターの一つへのアクセスも含まれるはずです。…そしてバスク政府は組織的に量子コンピューティングに強力なコミットをすることを決断しました。」

この決定が2023年になってBasQという形をとることになりました。このイニシアティブでは、バスク州政府の科学・大学・イノベーション省と、アラバ、ビスカヤ、ギプスコアの三つの県議会が主導して、幅広い量子研究を支援し、IBM-Euskadi Quantum Computational Centerを通じてIBM量子コンピューターへの専用アクセスを提供します。

IBMは、その数年前の2016年に量子コンピューターを初めて一般に公開していました。その後2022年にIBMは初めて100量子ビットの壁を破り、2023年には量子有用性を実証しました。BasQはそのような技術進歩を早期にバスク州に活用可能にし、2025年10月にはヨーロッパで最初のIBM Quantum System Twoを発表しました。

BasQはIBM Quantum System Twoをオンプレミスで保有することによって、世界最先端の量子コンピューティング技術への特別なアクセスというメリットを享受することができるようになります。2025年10月14日、BasQ と IBMは、156量子ビットの IBM Quantum Heronプロセッサーを搭載したIBM Quantum System Twoのインストールを開始しました。

しかし、BasQ系列の科学者はそれに先立ってIBM Quantum System Twoが発表される以前からも、IBM量子コンピューターを使用して印象的な成果をあげてきました。BasQの研究者は、量子スキルをIBMの専門家から学び開発していますが、この地域のエコシステムは既にそのステージを超えて、BasQの研究者がお互いに教え合い、学び合うというステージに到達するまで成長しており、すでにバスク州は量子コンピューティングの専門知識育成の中心地となっていると言うことができます。