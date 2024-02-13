アプリケーション・パフォーマンスの最適化：パフォーマンスの向上とコストの削減

アプリケーションのパフォーマンスは、ほとんどの組織にとって単なる懸念事項ではなく、ビジネスの成功にとって重要な要素です。組織がポジティブなユーザー・エクスペリエンスを目指すにつれて、コストを最小限に抑えながら最適なアプリケーション・パフォーマンスを推進することが非常に重要になっています。こうしたエクスペリエンスはビジネスを左右する可能性があるため、アプリケーション間で高いパフォーマンスを優先することについては、交渉の余地がありません。そこで必要とされるのは、ミッションクリティカルなアプリケーションのパフォーマンスを保護するだけでなく、コストの削減や時間の効率化、コストの削減を通して期待以上のことを実現するソリューションです。
ユーザーエクスペリエンスがビジネスの軌跡を左右する世界では、アプリケーションの開発とパフォーマンスを最適化することが不可欠です。アプリケーションのパフォーマンスが低いと組織に悪影響を与える可能性があり、ユーザーが不満や信頼を失い、放棄され、さらには競合他社に切り替える可能性があります。アプリケーションのボトルネックからレイテンシー、バグに至るまで、さまざまな問題がアプリの性能の問題を引き起こす可能性があります。アプリケーションのパフォーマンスの最適化を目指すということは、基本的な機能と総合的なユーザー・エクスペリエンスを向上させるために戦略的アプローチを取ることを意味します。
パフォーマンスを最適化するために、組織はアプリのパフォーマンス上の懸念に対処するだけでなく、コスト削減という重要な側面にも取り組む必要があります。このアプローチは、リソースの割り当てをアプリケーションの要求と正確に一致させることで、大幅な節約への道を開きます。組織が最もコスト効率の高い方法で最適なアプリケーション・パフォーマンスを達成するために習得すべき3つの重要なコンポーネントがあります。
従来の静的なリソース割り当て方法では、リソースの不足、プロビジョニングされたリソースの過剰、あるいはパフォーマンスのボトルネックなど、多くの場合非効率的でした。その代わりに、組織が必要としているのは、必要なときに必要な場所にリソースを正確に割り当て、不必要なリソース支出なしに性能を最適化するソリューションです。
従来の監視ツールは、動的なワークロードに直面すると不十分で、進化するアプリケーションの要求に追いつくことができません。アプリケーションの継続的なパフォーマンスを真に確保するには、組織はアプリケーションのワークロードを自動的に分析し、リアルタイムで調整を行うソリューションを採用する必要があります。シームレスで信頼性の高いエンドユーザー・エクスペリエンスを提供するパフォーマンス問題のリスクを軽減するには、徹底的で事前対応型の自動アプローチが重要です。
高度なオブザーバビリティー機能により、アプリケーションとインフラストラクチャーの複雑さをシームレスに解明します。この側面は、高精度なデータを通じてリアルタイムの洞察を提供するため、アプリの性能の最適化にとって非常に重要です。しかし、従来のオブザーバビリティーフレームワークは必要ありません。代わりに、組織はユーザーがアプリケーションを深く理解し、自動インシデントの修復を可能にするアプローチを活用する必要があります。
必要なときに必要な場所で参考情報を正確に割り当てることで、組織は不必要な支出を行うことなく性能を最適化でき、継続的なアプリケーションの性能により、進化し続ける需要に直面できる信頼性が向上します。一方、リアルタイムのオブザーバビリティーにより、アプリケーションの性能に関する深い洞察が得られ、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を積極的に特定して解決することができます。IBM® Turbonomic® は、アプリケーションのパフォーマンスの最適化において成功を促す重要な推進要因です。さらに、ユーザーが Turbonomic をIBM Instana®と統合すると、組織は従来の境界や通常の性能監視ツールを超えた包括的なソリューションを解き放つことができます。
Turbonomicは、AIと機械学習アルゴリズムを活用してリアルタイムのパフォーマンス・データを分析し、アプリケーションの応答時間とトランザクション時間を把握することで、アプリケーションのパフォーマンスの最適化に革命をもたらします。Turbonomicは、APIを介して組織のテクノロジー・スタックのすべての要素を統合し、パフォーマンスの問題を解決するアクションを生成します。コストと参考情報の使用率も、性能の向上と同時に最適化されます。
アプリケーションのリソースが不足しているか、プロビジョニングが過剰にあるかに関係なく、Turbonomicは需要の変化に応じて必要な場所にそれらのリソースを動的に割り当て、コストを抑えながら性能を最適化します。Turbonomicは、エンジニア、アーキテクト、クラウド・インフラストラクチャーのオペレーターが、自動化を通じてアプリケーションのCPU、メモリー、ストレージ、ネットワーク・リソースをプロアクティブに最適化できるように支援します。Turbonomicは、アプリケーションのワークロードを継続的に分析し、リアルタイムの調整を行うことで、アプリケーションの継続的な性能を実現し、性能の問題を軽減し、コストを最適化し、シームレスなエンドユーザーのエクスペリエンスを提供します。
Instanaは、アプリケーションのパフォーマンスに高度なリアルタイム・オブザーバビリティーを提供することで、Turbonomicの機能を補完します。InstanaのAI搭載の監視機能により、組織はアプリケーションについて深い洞察を得ることができ、性能に影響を与える前に潜在的な問題を特定することができます。Instanaの使いやすいダッシュボードにより、組織はパフォーマンス・メトリクスを可視化し、アプリケーションの依存関係を考慮できます。自動インシデント修復とプロアクティブなモニタリングにより、InstanaはAPMの観点からアプリケーションの継続的なパフォーマンスを確保し、シームレスなエンドユーザー・エクスペリエンスを維持します。
IBM TurbonomicとIBM Instanaの機能を組み合わせることで、シームレスなユーザー・エクスペリエンスが実現し、アプリケーションのパフォーマンスとリソース使用量を最適化しながら、コストを効果的に管理できます。Turbonomicの動的なITリソース管理機能は、ITリソースをリアルタイムで継続的に最適化し、過不足なくアプリケーションの要求に合わせます。重要なアクションをインテリジェントに自動化し、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でリソースを最適化することで、Turbonomicはコストを最小限に抑えながらアプリケーションのパフォーマンスを最大化します。
また、Instanaの完全に自動化されたリアルタイムのオブザーバビリティー・プラットフォームは、継続的な高忠実度のデータとエンドツーエンドのトレースを提供し、DevOps、SRE、プラットフォーム・エンジニア、IT運用および開発チームがコンテキストに応じた洞察で必要なデータにアクセスできるようにします。このリアルタイムの可視化により、パフォーマンス問題の積極的な特定と解決が可能になり、スムーズで信頼性の高いエンドユーザー・エクスペリエンスが実現します。TurbonomicとInstanaを使用すると、アプリケーションのパフォーマンスの問題の根本原因を解決する包括的なソリューションを組織に提供できるため、帯域幅の狭いエンドユーザーの負担やトラブルシューティングが必要なくなります。これらのソリューションを組み合わせることで、さらに強力なソリューションを構築し、パフォーマンスを最適化し、運用を合理化し、コスト効率を向上させることで、最終的に企業の目標達成を実現できます。
