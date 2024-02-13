アプリケーション・パフォーマンスの最適化：パフォーマンスの向上とコストの削減

パフォーマンスを最適化するために、組織はアプリのパフォーマンス上の懸念に対処するだけでなく、コスト削減という重要な側面にも取り組む必要があります。このアプローチは、リソースの割り当てをアプリケーションの要求と正確に一致させることで、大幅な節約への道を開きます。組織が最もコスト効率の高い方法で最適なアプリケーション・パフォーマンスを達成するために習得すべき3つの重要なコンポーネントがあります。

1. 動的なリソース割り当て

従来の静的なリソース割り当て方法では、リソースの不足、プロビジョニングされたリソースの過剰、あるいはパフォーマンスのボトルネックなど、多くの場合非効率的でした。その代わりに、組織が必要としているのは、必要なときに必要な場所にリソースを正確に割り当て、不必要なリソース支出なしに性能を最適化するソリューションです。

2. 継続的なアプリケーションのパフォーマンス

従来の監視ツールは、動的なワークロードに直面すると不十分で、進化するアプリケーションの要求に追いつくことができません。アプリケーションの継続的なパフォーマンスを真に確保するには、組織はアプリケーションのワークロードを自動的に分析し、リアルタイムで調整を行うソリューションを採用する必要があります。シームレスで信頼性の高いエンドユーザー・エクスペリエンスを提供するパフォーマンス問題のリスクを軽減するには、徹底的で事前対応型の自動アプローチが重要です。

3. リアルタイムのオブザーバビリティー

高度なオブザーバビリティー機能により、アプリケーションとインフラストラクチャーの複雑さをシームレスに解明します。この側面は、高精度なデータを通じてリアルタイムの洞察を提供するため、アプリの性能の最適化にとって非常に重要です。しかし、従来のオブザーバビリティーフレームワークは必要ありません。代わりに、組織はユーザーがアプリケーションを深く理解し、自動インシデントの修復を可能にするアプローチを活用する必要があります。

必要なときに必要な場所で参考情報を正確に割り当てることで、組織は不必要な支出を行うことなく性能を最適化でき、継続的なアプリケーションの性能により、進化し続ける需要に直面できる信頼性が向上します。一方、リアルタイムのオブザーバビリティーにより、アプリケーションの性能に関する深い洞察が得られ、ユーザーに影響が及ぶ前に問題を積極的に特定して解決することができます。IBM® Turbonomic® は、アプリケーションのパフォーマンスの最適化において成功を促す重要な推進要因です。さらに、ユーザーが Turbonomic をIBM Instana®と統合すると、組織は従来の境界や通常の性能監視ツールを超えた包括的なソリューションを解き放つことができます。