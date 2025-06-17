IBMのハイブリッド・インフラストラクチャーは、ミッションクリティカルなワークロードの実行に最適なセキュリティ、パフォーマンス、信頼性を確保し、IBMのハイブリッド・インフラストラクチャー・プラットフォームを活用することで、スケーラブルで弾力性のあるハイブリッド・インフラストラクチャー・ソリューションを提供します。

今日のAI駆動型デジタル環境では、企業は要件に対応できる、動的で適応性のあるインフラストラクチャーを求めています。そのためには、オンプレミスのレガシー・システムとクラウド・テクノロジーの間のギャップを埋めるように設計された革新的なアプローチが必要です。

IBMのハイブリッド・インフラストラクチャーは、企業がクラウドからオンプレミスまで、最も重要な場所にリソースを割り当てられるようにすることで、両方の長所を活かし、この問題に取り組みます。ビジネスニーズを満たすインフラストラクチャーを設計することで、企業はワークロードを実行する場所と方法を自由に選択できるため、その過程で性能、セキュリティ、コスト効率を最適化できます。