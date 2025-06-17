ハイブリッド・インフラストラクチャー・ソリューション

自由度の高い選択肢を提供する設計

ノートPCを使っているプラットフォーム上のユーザーが、セキュアなクラウド、オンプレミス、サーバー、およびデータを備えた他のプラットフォームに接続されている

ハイブリッド・インフラストラクチャーによる最適化

IBMのハイブリッド・インフラストラクチャーは、ミッションクリティカルなワークロードの実行に最適なセキュリティ、パフォーマンス、信頼性を確保し、IBMのハイブリッド・インフラストラクチャー・プラットフォームを活用することで、スケーラブルで弾力性のあるハイブリッド・インフラストラクチャー・ソリューションを提供します。

今日のAI駆動型デジタル環境では、企業は要件に対応できる、動的で適応性のあるインフラストラクチャーを求めています。そのためには、オンプレミスのレガシー・システムとクラウド・テクノロジーの間のギャップを埋めるように設計された革新的なアプローチが必要です。

IBMのハイブリッド・インフラストラクチャーは、企業がクラウドからオンプレミスまで、最も重要な場所にリソースを割り当てられるようにすることで、両方の長所を活かし、この問題に取り組みます。ビジネスニーズを満たすインフラストラクチャーを設計することで、企業はワークロードを実行する場所と方法を自由に選択できるため、その過程で性能、セキュリティ、コスト効率を最適化できます。

市場の変化

ハイブリッド・インフラストラクチャーとサービスとしての提供への移行は継続し、AIによって加速
81% XaaSを長期的な戦略的ソリューションと考えている企業の割合 75％ ハイブリッド・ソリューション（オンプレミスとクラウドの統合）をプロバイダー選択の主な基準と考えている割合 70％ サービスとして提供されるオンプレミスのAIインフラストラクチャの割合 50％ XaaSが従来のオンプレミスよりもコスト効率が高いことを期待する割合

メリット

エンドツーエンドの統合
エンタープライズ・グレードの拡張性
実証済みのパフォーマンス・ベンチマーク
コンプライアンスとセキュリティのリーダーシップ

ソリューション

AIアプリケーション
ERPアプリケーション
データ管理
エンタープライズ・アプリケーション

ハイブリッド・インフラストラクチャー・プラットフォーム

IBM® NS1 Connectの平面的な統合図
ワークロードの最適化
  • デプロイ可能なアーキテクチャー
  • コードとしてのインフラストラクチャ（API、CLI、Terraform、Ansibleなど）
IBM® Aspera、メディア・エンターテイメント
シームレスな使用体験
  • 請求システムの統合
  • リソースの一元管理
  • パーソナライズされた体験
  • IDおよびアクセス管理
  • サービスカタログ
  • 可観測性
IBM® API Connectの機能に関する平面的なイラスト
AIを随所で活用
  • AIチャットアシスト
人が鍵を持っている
セキュリティーとコンプライアンス
  • 自動体制管理
  • クラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）
  • 業種・業務固有のコンプライアンスをサポート

製品

IBM Power Virtual Server

AIX、IBM® i、Linuxのワークロードを実行するためのクラウド・ベースのIaaS（Infrastructure as a Service）ソリューションです。IBM® Cloudまたはクライアントのデータセンターにデプロイされます。

 IBM Fusion

オンプレミスのすべてのRed Hat OpenShiftアプリケーションを実行・保守するための、完全統合型ターンキー・プラットフォーム。

 IBM® Cloud Satellite

IBM Cloudのコントロール・プレーンを拡張して、データセンターやその他のハイパースケーラー環境でのマネージドRed Hat OpenShiftを実現します。

 IBM Storage Ceph as a Service

オンプレミスのクラウド・ストレージ体験として提供される、ブロック・ファイルおよびオブジェクトのためのソフトウェア定義型クラウドストレージ・ソリューション
ハイブリッド・インフラストラクチャ’ー戦略のインフォグラフィック
ハイブリッド・インフラストラクチャー戦略

IBMのハイブリッド・インフラストラクチャー戦略は、成果重視のアプローチで、お客様に大きな価値を提供するように設計されています。当社は、以下のような重要なビジネス・アプリケーション向けにカスタマイズされたハイブリッド・ワークロード・ソリューションの提供を専門としています。

  1. エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）
  2. データ管理
  3. その他のエンタープライズ・アプリケーション
  4. AIアプリケーション

この柔軟なプラットフォーム・アプローチは、現在のニーズを満たし、将来の要件を予測することで、製品ロードマップの進化に応じて新しいワークロード・ソリューションを追加できるようにします。私たちの戦略の主な特性には、強化されたワークロード・オートメーション、プラットフォーム・サービス、AIを導入したサポート、すべてのサービスで統一されたエクスペリエンスが挙げられます。

次のステップ
