自由度の高い選択肢を提供する設計
IBMのハイブリッド・インフラストラクチャーは、ミッションクリティカルなワークロードの実行に最適なセキュリティ、パフォーマンス、信頼性を確保し、IBMのハイブリッド・インフラストラクチャー・プラットフォームを活用することで、スケーラブルで弾力性のあるハイブリッド・インフラストラクチャー・ソリューションを提供します。
今日のAI駆動型デジタル環境では、企業は要件に対応できる、動的で適応性のあるインフラストラクチャーを求めています。そのためには、オンプレミスのレガシー・システムとクラウド・テクノロジーの間のギャップを埋めるように設計された革新的なアプローチが必要です。
IBMのハイブリッド・インフラストラクチャーは、企業がクラウドからオンプレミスまで、最も重要な場所にリソースを割り当てられるようにすることで、両方の長所を活かし、この問題に取り組みます。ビジネスニーズを満たすインフラストラクチャーを設計することで、企業はワークロードを実行する場所と方法を自由に選択できるため、その過程で性能、セキュリティ、コスト効率を最適化できます。
ハイブリッド・インフラストラクチャーとサービスとしての提供への移行は継続し、AIによって加速
AIX、IBM® i、Linuxのワークロードを実行するためのクラウド・ベースのIaaS（Infrastructure as a Service）ソリューションです。IBM® Cloudまたはクライアントのデータセンターにデプロイされます。
オンプレミスのすべてのRed Hat OpenShiftアプリケーションを実行・保守するための、完全統合型ターンキー・プラットフォーム。
IBM Cloudのコントロール・プレーンを拡張して、データセンターやその他のハイパースケーラー環境でのマネージドRed Hat OpenShiftを実現します。
オンプレミスのクラウド・ストレージ体験として提供される、ブロック・ファイルおよびオブジェクトのためのソフトウェア定義型クラウドストレージ・ソリューション
IBMのハイブリッド・インフラストラクチャー戦略は、成果重視のアプローチで、お客様に大きな価値を提供するように設計されています。当社は、以下のような重要なビジネス・アプリケーション向けにカスタマイズされたハイブリッド・ワークロード・ソリューションの提供を専門としています。
この柔軟なプラットフォーム・アプローチは、現在のニーズを満たし、将来の要件を予測することで、製品ロードマップの進化に応じて新しいワークロード・ソリューションを追加できるようにします。私たちの戦略の主な特性には、強化されたワークロード・オートメーション、プラットフォーム・サービス、AIを導入したサポート、すべてのサービスで統一されたエクスペリエンスが挙げられます。