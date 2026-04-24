エージェント型AIのID管理

IBM Verifyは、ハイブリッドクラウド全体で機能するAI搭載IDプラットフォームを提供し、SaaSまたは自己管理型機能を求めるお客様に対応します。

このプラットフォームは、IDガバナンス、アクセス管理、特権アクセス、ID脅威の検知と対応（ITDR）、IDセキュリティー体制管理を統合します。強力なランタイムIDセキュリティー制御を可能にし、人間と非人間アイデンティティーを管理し、ハイブリッドおよびマルチクラウド全体で継続的な監査可能性を提供し、環境全体ですべてのアクションが検証済みの人間のIDに起因することを保証します。これにより、組織は厳格なコンプライアンス管理を満たし、セキュリティー・リスクを軽減し、すべてのワークロードに対するセキュリティーの敏捷な提供をサポートできます。