セキュリティーとガバナンスのソフトウェア

データやアプリケーション、AIにまたがる運用のすべてに信頼、セキュリティー、透明性を組み込み、迅速かつ確信を持ってイノベーションを進められるようにします。データ、モデル、アクセスの各レイヤーをガバナンスの下で保護し、コンプライアンスや統制を損なうことなくAIを確信を持って拡大できるようにします。