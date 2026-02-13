セキュリティーとガバナンスのソフトウェア

重要データの保護と確信を持った拡張を支えるセキュリティー、コンプライアンス、レジリエンスの統合

信頼でき、安全でコンプライアンスに準拠したデータとAI

データやアプリケーション、AIにまたがる運用のすべてに信頼、セキュリティー、透明性を組み込み、迅速かつ確信を持ってイノベーションを進められるようにします。データ、モデル、アクセスの各レイヤーをガバナンスの下で保護し、コンプライアンスや統制を損なうことなくAIを確信を持って拡大できるようにします。

追跡と透明性

IBM watsonx.governanceは、IBM® watsonxプラットフォーム上の生成AIと機械学習（ML）モデルの両方をガバナンスするために構築された、ワン・ストップの自動化ツールキットです。

責任あるAIで確信を持ってイノベーションを推進

AIの探索、ガバナンス、セキュリティー

手戻りを防ぎ、承認サイクルを短縮し、指標を一本化して、どのプラットフォームでもあらゆるモデルを安全に展開できます。
コンプライアンス、リスク管理、リスク低減

アイデンティティー、データ、AI全体にリアルタイムでガバナンスを適用し、主要フレームワークへのコンプライアンス・マッピングを自動化します。
IDおよびアクセス管理

アイデンティティーとシークレット管理のためのオープンで統合された基盤を採用し、俊敏性を損なうことなくゼロトラストを適用します。
耐量子の導入準備

脆弱なアルゴリズムを可視化し、「今は収集し、後で復号する」攻撃への露出を低減します。
IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governanceは、ライフサイクル全体を通じてエンタープライズAIのガバナンス、監視、保護を支援します。リスク、セキュリティー、コンプライアンスを可視化し、どのプラットフォームのモデルやエージェントでも、責任ある形で大規模にAIを展開できるようにします。

150％
運用効率の向上
58%
データ・クリアランス申請の処理時間短縮
IBM Vault

IBM Vaultは、機密データを暗号化し、IDに基づいてアクセスを制御することで、マシンID管理を提供します。Vaultを使用すると、信頼できるIDを一元的に定義し、ポリシーを適用して、シークレット、証明書、鍵、データを保護できます。

87.5%
パスワード関連の問題に対するヘルプデスク時間の短縮
99％
シークレットのローテーションに費やす時間の削減

IBM Verify

IBM® Verifyは、安全でスムーズなIAM（IDとアクセス管理）によりハイブリッド環境の課題を解決します。アイデンティティーを簡素化し、管理者の負担を増やすことなくアイデンティティー・ファブリックを強化します。

80％
スタッフによるセルフサービスIDプラットフォームの利用
75％
パスワード関連の問題に対するヘルプデスク時間の短縮
IBM Guardium

IBM® Guardiumは、企業の重要なデータがどこに保存されていても、現在のリスクと新たなリスクから保護します。

1日未満
新規採用者のアクセス付与とスタッフ異動対応（従来は1週間以上）
8,000
安全で透明性のあるアイデンティティー管理の対象従業員数
