セキュリティーとガバナンスのソフトウェア

重要データの保護と確信を持った拡張を支えるセキュリティー、コンプライアンス、レジリエンスの統合
データやアプリケーション、AIにまたがる運用のすべてに信頼、セキュリティー、透明性を組み込み、迅速かつ確信を持ってイノベーションを進められるようにします。データ、モデル、アクセスの各レイヤーをガバナンスの下で保護し、コンプライアンスや統制を損なうことなくAIを確信を持って拡大できるようにします。
IBM watsonx.governanceは、IBM® watsonxプラットフォーム上の生成AIと機械学習（ML）モデルの両方をガバナンスするために構築された、ワン・ストップの自動化ツールキットです。
手戻りを防ぎ、承認サイクルを短縮し、指標を一本化して、どのプラットフォームでもあらゆるモデルを安全に展開できます。
アイデンティティー、データ、AI全体にリアルタイムでガバナンスを適用し、主要フレームワークへのコンプライアンス・マッピングを自動化します。
アイデンティティーとシークレット管理のためのオープンで統合された基盤を採用し、俊敏性を損なうことなくゼロトラストを適用します。
脆弱なアルゴリズムを可視化し、「今は収集し、後で復号する」攻撃への露出を低減します。
IBM watsonx.governanceは、ライフサイクル全体を通じてエンタープライズAIのガバナンス、監視、保護を支援します。リスク、セキュリティー、コンプライアンスを可視化し、どのプラットフォームのモデルやエージェントでも、責任ある形で大規模にAIを展開できるようにします。
IBM Vaultは、機密データを暗号化し、IDに基づいてアクセスを制御することで、マシンID管理を提供します。Vaultを使用すると、信頼できるIDを一元的に定義し、ポリシーを適用して、シークレット、証明書、鍵、データを保護できます。
IBM® Verifyは、安全でスムーズなIAM（IDとアクセス管理）によりハイブリッド環境の課題を解決します。アイデンティティーを簡素化し、管理者の負担を増やすことなくアイデンティティー・ファブリックを強化します。
IBM® Guardiumは、企業の重要なデータがどこに保存されていても、現在のリスクと新たなリスクから保護します。
