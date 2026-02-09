サブ・キャパシティーに関するFAQ IBM License Metric Tool（ILMT）

1. サブ・キャパシティーのライセンスには、IBM License Metric Toolは必須ですか？

はい、ILMT（または承認された検証済みツール）は必須要件です。承認されたツールの詳細については、サブ・キャパシティーILMT情報ページを参照してください。

Flexera One IT Asset ManagementおよびIBMの製品であるFlexera One with IBM Observability IT Asset ManagementをILMTの代わりに使用できます。記載されている例外については、サブ・キャパシティーILMTの情報ページを参照してください。Flexera One IT Asset Managementでサポートされていない環境については、IBM Softwareのお客様は、その環境に接続された専用のILMTインスタンスを構成するか、その環境に対してサブ・キャパシティーによる削減を適用せず、フル・キャパシティーでの算定を選択する必要があります。Flexera One IT Asset Managementでサポートされている環境については、サブ・キャパシティーILMTの情報ページを参照してください。

2. IBMのツールと同じ情報を提供するツールをすでに導入していますが、引き続きIBM License Metric Toolを使用しなければならないのでしょうか？

はい。物理サーバーやパーティション（物理または仮想）に対して利用可能なソフトウェアのインベントリーやプロセッサー・コアの種類を特定できるツールは数多くありますが、仮想化サーバー環境を継続的に監視して、IBMソフトウェアで利用可能な最大（ピーク）容量を測定し、その要件をレポートできるツールは、ILMT、IBM® BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT Asset Management、Flexera One IT Asset Managementだけです。



3. IBM License Metric Toolの例外に該当し、手動での追跡/レポートを行っている顧客の場合、手動の作業を補完するためにどのようなツールを使用できますか。

2023年5月1日以前に報告の例外（公表されているILMT要件の例外）を利用したユーザーについては、ソフトウェア製品別のピークPVUコア容量の正確な測定をサポートする場合に限り、手動によるカウント/報告要件を代替ツールで補うことができます。マーケットプレイスには、単純なソフトウェア・インベントリー・スキャンを実行できる製品はいくつかあり、ハードウェア・サーバー上のプロセッサー・コアのタイプを決定できるソリューションはさらに少なくなります（ライセンスする資格数を決定するための要件）（ライセンスするPVUの数を決定するための要件）。ただし、ILMTとは異なり、これらのツールでは、仮想化パーティションのプロセッサー・コア容量の変更を継続的に監視して、IBMコア・ベースのソフトウェアで利用可能な最大（ピーク）容量を取得することはできません。

ILMTでさえも、サポート対象外でありながらも有効なサーバー仮想化テクノロジー環境で、サーバーの基本的なハードウェア・プロセッサー・コアおよびソフトウェア・インベントリー情報を取得するのに役立ちます。ただし、ILMTが仮想化テクノロジーをサポートしていない場合、パーティション、LPAR、VM、ドメインなどに関する正しい回答は生成されません。そのデータは、オペレーティング・システム、仮想化テクノロジー、チェンジ・マネジメント・ログなどによって提供されるあらゆる手段を使用して手動で取得する必要があります。

4. IBM License Metric Toolは「自己監視型」または「設定したら自動化」するツールのようなものですか。いいえ。ILMTは、複雑なサーバー構成全体にわたる高度なサーバー仮想化テクノロジーを継続的に監視するために設計されたサーバー/エージェント・ベースのソリューションです。PowerVM®やVMwareなどの複雑な仮想化サーバー・テクノロジーをデプロイできるお客様のほとんどは、ILMTをデプロイするケイパビリティーを備えています。ただし、ILMTは顧客のIT資産管理プロセスと規律を活用する必要があります。すでにこれらを導入しているお客様は、ILMTが自社の取り組みを補完することを実感するでしょう。



5. IBMは、SCRTがSystem zソフトウェアに使用される方法と同様に、顧客が四半期ごとにサブ・キャパシティーの成果を報告することを要求しますか？

いいえ。お客様は、IBMの要求があった場合にのみ、ILMTレポートの提供が必要です。SCRT（Sub-capacity Reporting Tool）は、System zソフトウェアのサポートにのみ使用されます。System zソフトウェアのサブ・キャパシティー・ライセンスの詳細については、IBM Zソフトウェアの料金体系から、[ライセンス] > [サブ・キャパシティー・ライセンス] を選択してください。

6. 顧客はどのくらいの期間でIBM License Metric Toolをインストールする必要がありますか？

サブ・キャパシティーの新規顧客は、初回のEligible Sub-capacity製品をEligible Virtualization Environmentに展開してから90日以内に、IBM License Metric Tool（ILMT）、IBM® BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT Asset Management、またはFlexera One IT Asset Managementを導入する必要があります。既存のサブ・キャパシティーのお客様は、IPAAに従って新しいバージョン、リリース、または変更が入手可能になったら、速やかにアップグレードする必要があります。IBMは、さまざまな顧客規模に対応するため、意図的にこの期間について特定の期間を規定していません。その目的は、顧客が特定のITフレームワークを考慮して、できるだけ早く完了できるようにすることです。

7. これは、IBM® BigFix Inventory、Flexera One with IBM Observability IT Asset Management、またはFlexera One IT Asset Managementの商用版に加えて、IBM License Metric Toolをインストールする必要があるということですか？

いいえ。代替ツール（BigFix、Flexera One with IBM Observability IT Asset ManagementまたはFlexera One IT Asset Management）がすべてのIBMソフトウェア顧客環境をサポートしている場合、IBMはILMTのインストールを要求しません。Flexera One IT Asset Managementでサポートされている環境については、サブ・キャパシティーILMTの情報ページを参照してください。

8. WASなどの製品を持っている顧客は、WASが導入されているすべてのサーバーでレポートを生成する必要がありますか?

はい。お客様がWASをデプロイするサーバーの全容量未満でWASのライセンスを取得する予定である場合は必要です。

9. 顧客が単一のパーティションで製品の複数のインスタンスまたはパッケージを実行している場合、コアはどのようにカウントされますか？

コアは、IBMソフトウェアで使用可能なプロセッサー・コアの性能に基づいてライセンスが付与されます。ライセンスの観点からは、パーティションには、実行中の製品の任意の数の「インスタンス」または「パッケージ」（法的に定義された用語ではありません）を含めることができます。ここでは、その製品の複数のインスタンスはカウントされません。そのパーティションに割り当てられ、その製品で使用可能な最大（ピーク）プロセッサー・コア数に基づいてのみライセンスされます。インスタンス数によってパーティションの容量が増える場合、ILMTはその「最高値」を記録し、お客様が当社の条件を確実に遵守できるようにします。

10. IBM License Metric Toolの更新が利用可能になったときに通知を受け取るには、IBM の[通知設定]でどのような選択をすればよいですか？

IBM IDでログインした後、製品検索バーに「IBM License Metric Tool」と入力して、[購読する]を選択します。ご希望の設定を選択し、[送信]をクリックします。IBM IDをお持ちでない場合は、アカウント・プロフィールをご覧ください。



11. IBM License Metric Toolのデフォルトの報告期間はどのように設定すべきですか？

サブ・キャパシティーの条件は、ILMTレポートの分析と調整が必要になる前に許容される最大時間として、四半期ごとのレポートが反映されています。おそらく、ほとんどの顧客はこの作業を毎月実行する必要があるでしょう。非常に動的なサーバー環境を使用し、パーティションが頻繁にサイズ変更・移動されたり、ソフトウェア・インベントリーが変更されたりする一部の顧客は、変化の量に対応するために週次レポートを作成する必要がある場合があります。仮想化サーバー環境が非常に安定している顧客のみ、四半期報告を行うことでIBMライセンス条件へのコンプライアンスを維持できます。

12. IBM License Metric Toolに固有の追加的なFAQ、利用可能なレポートの例、要件、および追加のIBM License Metric Toolサポートについての一般情報や詳細はどこで利用できますか？

詳細な技術情報と参考情報については、ILMT ドキュメンテーションのWebサイトを参照してください。

13. ライセンス条件に必要なプロセッサー・コア容量を監視するために、災害復旧バックアップ・サーバー上にIBM License Metric Toolを設置する必要がありますか？

はい、ILMTがプライマリ・サーバーやパーティションにインストールされているバックアップ・サーバーにはエージェントをインストールする必要があります。

ライセンスが必要ない場合（通常はウォーム／コールド・バックアップ。ただし、ライセンス要件は製品によって異なる場合があります）、そのようなインスタンスを計算から除外できます。詳細については、製品の発表レター（製品情報Webで検索）または製品のライセンス情報ドキュメント（ソフトウェア・ライセンス契約で検索）を参照してください。

