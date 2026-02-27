IBM License Metric Toolは、フル・キャパシティーまたは仮想化（サブ・キャパシティー）環境にデプロイされたコアベース・ソフトウェアのインベントリー管理を支援し、ソフトウェア製品ごとに必要なライセンス数を測定します。IBMソフトウェアのライセンス要件の管理を支援し、監査に対応できる状態を維持することを目的としています。本ツールの導入に必要なハードウェアおよびインストール作業は、お客様の責任で用意する必要があります。
IBM License Metric Tool バージョン9.2は、2015年3月17日にソフトウェア発表（215-076）として発表され、現在は四半期ごとに更新されています。対応する仮想化技術において、対象となる仮想化（サブ・キャパシティー）製品を初めてデプロイしてから90日以内に、IBM License Metric Toolをインストールし、使用を開始する必要があります。
ILMTの更新に関する詳細は、「ILMTのドキュメンテーション」ページをご参照ください。
注記：
2019年6月30日、HCLはIBMから、コラボレーション、コマース、デジタル・エクスペリエンス、AppScan、BigFixに関する一部のIBMソリューションを取得しました。
IBM License Metric Toolは、BigFixプラットフォームを使用しています。IBM License Metric ToolとHCLの関係に関する詳細は、IBM License Metric ToolおよびHCL BigFixに関するFAQをご参照ください。
IBM License Metric Toolの使用は、フル・キャパシティー環境では推奨されており、サブ・キャパシティー・ライセンスでは必須です。
2023年2月：IBM Passport Advantage契約バージョン11のリリースに伴い、IBMはサブ・キャパシティー報告要件に関する例外を廃止しました。
2023年5月1日以前に、IBM Passport Advantage契約バージョン10で定められていた例外により手動報告を行っていたお客様については、関連要件を引き続き遵守している場合に限り、2024年1月1日までサブ・キャパシティー展開の手動報告が認められていました。
2024年1月以降、これまでのすべての例外は適用されなくなりました。
フル・キャパシティー環境および旧IBM Passport Advantage契約バージョン10の例外に基づく手動報告では、お客様は各サーバーごとに、仮想キャパシティーの手動計算ワークシートを作成し、管理および記録する必要があります。このワークシートに関する要件の詳細は、「仮想化キャパシティーにおけるライセンス算定ルール」をご参照ください。
これらのサブ・キャパシティー・ライセンス条件への継続的な準拠を示すため、お客様は少なくとも2年間、関連するドキュメンテーションを保管する必要があります。
IBM License Metric Toolの管理サーバーおよびエージェントでサポートされているプラットフォームやハードウェア要件については、IBM License Metric Toolのドキュメンテーションをご参照ください。
IBM License Metric Toolで現在サポートされているテクノロジーの一覧については、License Metric Toolの対応テクノロジー一覧をご確認ください。
文書保管要件を含むサブ・キャパシティー・ライセンス要件の詳細については、「Passport Advantageにおける仮想化キャパシティー（サブ・キャパシティー）ライセンス」と「仮想化キャパシティーにおけるライセンス算定ルール」をご参照ください。
BigFix Inventory は現在 HCL 製品であり、IBM が提供する最新の BigFix Inventory 製品のリリースレベルは BigFix Inventory 9.2.15 です。
IBMとHCLは、IBM License Metric Tool for IBM Virtualization Capacityレポートの代替ソリューションとしてBigFixインベントリーが次に進むことを目的とした協業契約を締結しました。
重要：HCL BigFix Inventoryは、Red Hat OpenShiftおよびKubernetes上で稼働するソフトウェアのインベントリーおよびライセンス使用状況の報告には、IBMでは認められていません。
IBMが検証・承認しているBigFix Inventoryのバージョン、リリース、更新情報および追加のFAQについては、BigFix InventoryおよびHCLのFAQをご参照ください。
BigFix Inventory製品の詳細については、HCLサイトのBigFix Inventoryをご参照ください。
IBMとFlexeraは、IBM Virtualization Capacityのレポーティングにおいて、Flexera One IT Asset ManagementをIBM License Metric Toolの代替ソリューションとして認定するための合意を締結しています。さらに、Flexera One IT Asset Managementは、単独での利用ではなくIBM License Serviceとの連携を通じて使用する場合に限り、Red Hat OpenShiftおよびKubernetes上で稼働するソフトウェアのインベントリーおよびライセンス使用状況の報告手段としてIBMにより受け入れられています。
IBM Softwareのお客様は、以下のいずれかを選択して利用できます。IBM SaaS提供の「Flexera One with IBM Observability IT Asset Management」、またはFlexeraのSaaS提供である「Flexera One IT Asset Management」もしくはその補完製品である「Flexera One Select IT Asset Management」。
訳文上記以外のFlexera製品は認定されていません。
IBMは、Flexera FlexNet ManagerおよびIBMが再販するオンプレミス版のFlexera One with IBM Observabilityを、代替のメータリング・ツールとして認めています。ただし、Flexera FlexNet Managerソリューションを承認済みメータリング・ツールの代替として使用するには、次の条件を満たす必要があります。
Flexera One IT Asset Managementでサポートされていない環境については、IBM Softwareのお客様は、その環境に接続された専用のILMTインスタンスを構成するか、サブキャパシティーによる削減を適用せず、フル・キャパシティーでの算定を選択する必要があります。
次の表は、Flexera One IT Asset Managementでサポートされているオペレーティング・システムおよび仮想化環境の概要を示しています。
|サポート対象オペレーティング・システム
|サポート対象の仮想化環境