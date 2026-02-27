IBM License Metric Toolは、フル・キャパシティーまたは仮想化（サブ・キャパシティー）環境にデプロイされたコアベース・ソフトウェアのインベントリー管理を支援し、ソフトウェア製品ごとに必要なライセンス数を測定します。IBMソフトウェアのライセンス要件の管理を支援し、監査に対応できる状態を維持することを目的としています。本ツールの導入に必要なハードウェアおよびインストール作業は、お客様の責任で用意する必要があります。

IBM License Metric Tool バージョン9.2は、2015年3月17日にソフトウェア発表（215-076）として発表され、現在は四半期ごとに更新されています。対応する仮想化技術において、対象となる仮想化（サブ・キャパシティー）製品を初めてデプロイしてから90日以内に、IBM License Metric Toolをインストールし、使用を開始する必要があります。

ILMTの更新に関する詳細は、「ILMTのドキュメンテーション」ページをご参照ください。

注記：

IBM License Metric Toolは継続的デリバリー・モデルを採用しているため、各テクノロジーのサポート終了は、特定のリリース単位ではなく、IBM License Metric Toolプログラム全体として告知されます。すべてのIBM License Metric Toolのお客様は、最新バージョンのIBM License Metric Toolを使用する必要があります。

IBM License Metric Toolの最新アップデートや、サブ・キャパシティー適用対象から除外予定の仮想化技術およびオペレーティング・システムに関する更新情報を受け取るには、ILMT製品の「My Notifications」を購読する必要があります。

2019年6月30日、HCLはIBMから、コラボレーション、コマース、デジタル・エクスペリエンス、AppScan、BigFixに関する一部のIBMソリューションを取得しました。

IBM License Metric Toolは、BigFixプラットフォームを使用しています。IBM License Metric ToolとHCLの関係に関する詳細は、IBM License Metric ToolおよびHCL BigFixに関するFAQをご参照ください。