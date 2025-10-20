IBMの目標は、エネルギーを節約して再生可能電力を購入し、GHG排出量を350,000mtCO2e未満に削減し、実現可能なテクノロジーを使用してこれらの残留排出量を除去することにより、2030年までに運用上のGHG排出量をネットゼロにすることを達成することです。当社のネットゼロへの取り組みは、次の追加の目標によって裏付けられています。
エネルギーと気候に関する目標の詳細については、以下をご確認ください。
IBMは1973年に世界的な省エネプログラムを確立し、1975年に最初の省エネ目標を達成するための方法論を開発しました。IBMは、エネルギー消費をさらに削減する方法に焦点を当て続けます。
エネルギー消費量
2024年、IBMの世界的なオペレーションによる総エネルギー消費量は全商品で約2,236,000MWhで、そのうち83％が電気でした。この消費量は2023年と比較して2％の減少であり、業務効率の向上と省エネに次に進むことにより引き起こされました。Granite AIモデルを開発し、トレーニングすることに関連するワークロードの増加により、一部のオペレーションで消費量が増加した一方で、この増加は他のオペレーションでの削減によって相殺されました。
省エネルギー・プロジェクト
2024年に、当社は世界160以上の拠点で544の省エネプロジェクトを実施し、推定98,000MWhのエネルギー消費と29,000mtCO2eを回避しました。2024年末の時点で、2021年以降2,650件の省エネ・プロジェクトを完了し、その結果、355,000MWhのエネルギー消費が回避され、2025年の保全目標を1年早く上回りました。エネルギー節約の主な促進剤は、データセンターのIT設備のアップグレードでした。私たちは現在、2030年までにネットゼロ排出を達成するという包括的な目標に沿って、スコープ1排出量を直接排除する取り組みに保全の取り組みを集中させています。
データセンターのエネルギー効率
データセンターが環境に与える影響を最小限に抑えるため、エネルギー効率に焦点を当てた多面的なアプローチを実施しています。
スペースの利用：既存の施設内のスペースの利用を最適化し、ワークロード密度を高めて、コンピューティング能力1単位あたりのエネルギー消費量を削減します。
テクノロジーのアップグレード：エネルギー効率に優れたITインフラストラクチャーに投資することで、ハードウェアとソフトウェアの効率向上を活用します。
リース戦略：再生可能な電力が利用でき、エネルギー効率に優れている、高度な最先端の冷却および電力管理システムを備えた、コロケーション・データセンターのリースを優先します。
IBMは、データセンターの電力使用効率（PUE）を測定することにより、データセンターの冷却効率目標に対するパフォーマンスを追跡しています。2024年には、推定された加重平均PUEは1.41で、2019年の基準値と比較して25.5%の改善により、2025年のデータセンターの冷却効率目標を達成しました。
再生可能エネルギーの電力消費量
2024年には再生可能電力の消費量を約1,480,000MWhに増加させ、これは当社の総電力消費量の79.6％に相当し、2025年の再生可能電力調達目標を1年早く達成しました。当社の再生可能電力の購入は、67.6％が電力会社から直接契約されたか不動産所有者から入手したもので、12％は既に送電網から受け取った電力構成に含まれていました。
データセンターにおける再生可能電力の消費
全体として、当社のデータセンターで消費された電力の83%は再生可能エネルギー源から来ていました。2024年には、世界全体で35のデータセンターに100%の再生可能電力が供給されています。
再生可能電力の調達ストラテジーおよび報告
IBMの再生可能電力消費に関する報告では、実際に電力を消費しているグリッド地域内で発電された再生可能電力のみをカウントしています。実際にその証書が示す電力を信頼性をもって消費できない場合には、他のグリッド地域で発行されたアンバンドル型の再生可能エネルギー証書の購入に依存して、「再生可能エネルギーの割合」とすることはありません。当社が定義する「グリッド地域」は、米国エネルギー情報局1による電力調整当局の管轄区域の定義に準拠しています。また、他の地域についても同様の概念を適用しています。
IBMでは、風力、水力、バイオマス、太陽光、地熱などの再生可能エネルギーによって発電された電力を、再生可能電力消費量として報告しています。契約済みの再生可能電力の購入は、発電所自体が新設された新規電力源か、既存の市場に追加された「追加電力」かにかかわらず、すべて報告され、大規模水力発電所を差別することはありません。このような再生可能電力の購入は、サプライヤーに対して再生可能電力の提供を維持・拡大してほしいというIBMの意向を示すものです。このアプローチは、再生可能電力のすべての供給源が、経済の脱炭素化に貢献するものです。
IBMが実際に所在する電力網の地域で発電された再生可能電力を調達する場合でも、実際に私たちの施設に供給される電力の一部には、化石燃料やその他の電源から発電された電力が混ざることがあります。これは、電力網では複数の発電源の電力が混ざって送られるためです。それの場合でも、IBMが調達した再生可能電力の正味合計は、報告している量と一致します。これは、再生可能電力が発電される時間（例：日が照っている時間や風が吹いている時間）と、IBMが電力を使用する時間が一致しない場合に生じます。
IBMの再生可能電力消費量の算出方法
IBMは、再生可能電力の消費を2つのカテゴリーに分類しています。
契約された再生可能エネルギーの購入を定量化するために、IBMはプロバイダーとの契約に頼っています。通常、IBMは、この情報を確認するために、対応する量のバンドル型再生可能エネルギー証書（REC）または原産地保証（GoO）を取得します。RECまたはGoOが入手できない地域では、IBMはRECまたはGoOを代替する証拠として、他の同等の書類を入手します。
IBMは、国際エネルギー機関2、米国環境保護庁3（グリッド小地域レベル）、およびカナダ・エネルギー規制当局4（州レベル）からの情報源ごとに公開されている発電データを使用して、送電網に供給される再生可能エネルギー量を推定します。IBMは、特定のレポート・サイクルにわたって最新の信頼できるデータを取得するよう努めています。
IBMは、望ましいメトリクスを示すために、再生可能電力の消費を特定の種類の業務に任意に割り当てることはありません（例：IBMの再生可能電力消費のすべてをデータセンターの業務に割り当てる）。IBMのアプローチは、施設レベルで電力を消費する業務に比例して、再生可能エネルギーの消費量を割り当てることです。
IBMのGHG排出削減目標
IBMは2021年に、第5世代となるGHG排出削減目標を設定しました。これは2010年を基準年として、買収および事業売却を反映した上で、2025年までに事業運営に伴うGHG排出量を65％削減するというものです。この目標には、IBMのスコープ1およびスコープ2の排出に加え、コロケーション・データセンターにおけるIBMの電力使用に関連する排出も含まれます。2024年から、以前はスコープ3排出量として分類されていたこれらのコロケーション・データセンターからの排出量は、運用制御の概念に適合するようにスコープ2排出量として再分類されました。これらの排出量は、エネルギーと気候の目標の中で次に進む。
2023年に2025年業務上のGHG排出量削減目標を達成した次に進む、2024年には引き続き事業に関わるGHG排出量を265,000mtCO2eまで削減しました。当社は現在、2030年のネットゼロ目標におけるコミットされた残留排出量目標350,000mtCO2eを下回っています。
今後、エネルギーを節約し、90%の再生可能電力目標を達成するための追加の取り組みを通じて、排出量削減を次に進むことを目指しています。2030年のネットゼロ目標に向けて、残留GHG排出量を削減するオプションの評価を続けています。
バリューチェーンにおけるGHG排出へのIBMの取り組み方針
2024年に、IBMは、上流リース資産、従業員の通勤、出張、販売製品の使用を含む4つのスコープ3カテゴリーにおける排出量を推定し、報告しました。当社は現在、スコープ3レポートの簡素化を目的としたIBM Envizi Suiteの実装を継続しながら、2025年の排出量について2026年にすべての重要なスコープ3カテゴリーのインベントリーを報告するよう取り組んでいます。
IBMのバリューチェーンGHG削減の取り組みは、サプライチェーン全体の能力構築に重点を置いています。例えば、IBMはすべての一次サプライヤーに対し、GHG排出量削減目標の設定と、その成果の公開を求めています。さらに、排出量の多い業界の主要サプライヤーには、国連気候変動に関する政府間パネル（UN IPCC）の提言に整合した、科学的根拠に基づく目標の設定を義務付けています。IBMは下流における排出への対応として、サーバー製品のエネルギー効率を継続的に向上させることを、長年の目標の1つとしています。また、お客様が業務効率を高められるようIBMのソリューションを活用すること、そして、グローバルな環境課題の解決を加速するためにIBMの技術を応用することにも取り組んでいます。
ISO 14064 — 第1部：温室効果ガスの排出量および除去量の定量化および報告に関する組織レベルでのガイダンスを含む仕様
温室効果ガス（GHG）排出量の定量化と開示という数十年にわたる実践を経て、IBMの温室効果ガス排出量の会計と管理に関する内部プロセスは、2022年に初めてISO 14064-1の認証を受けました。
IBMは、温室効果ガス（GHG）排出量を「GHGプロトコル事業者排出量算定報告基準（The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard）」に基づいて算定しており、ISO 14064-1規格に準拠した手順に従っています。データとポリシーページのデータ概要には、IBMの2024年の排出量インベントリーに関する情報が記載されています。