再生可能エネルギーの電力消費量

2024年には再生可能電力の消費量を約1,480,000MWhに増加させ、これは当社の総電力消費量の79.6％に相当し、2025年の再生可能電力調達目標を1年早く達成しました。当社の再生可能電力の購入は、67.6％が電力会社から直接契約されたか不動産所有者から入手したもので、12％は既に送電網から受け取った電力構成に含まれていました。

データセンターにおける再生可能電力の消費

全体として、当社のデータセンターで消費された電力の83%は再生可能エネルギー源から来ていました。2024年には、世界全体で35のデータセンターに100%の再生可能電力が供給されています。

再生可能電力の調達ストラテジーおよび報告

IBMの再生可能電力消費に関する報告では、実際に電力を消費しているグリッド地域内で発電された再生可能電力のみをカウントしています。実際にその証書が示す電力を信頼性をもって消費できない場合には、他のグリッド地域で発行されたアンバンドル型の再生可能エネルギー証書の購入に依存して、「再生可能エネルギーの割合」とすることはありません。当社が定義する「グリッド地域」は、米国エネルギー情報局1による電力調整当局の管轄区域の定義に準拠しています。また、他の地域についても同様の概念を適用しています。

IBMでは、風力、水力、バイオマス、太陽光、地熱などの再生可能エネルギーによって発電された電力を、再生可能電力消費量として報告しています。契約済みの再生可能電力の購入は、発電所自体が新設された新規電力源か、既存の市場に追加された「追加電力」かにかかわらず、すべて報告され、大規模水力発電所を差別することはありません。このような再生可能電力の購入は、サプライヤーに対して再生可能電力の提供を維持・拡大してほしいというIBMの意向を示すものです。このアプローチは、再生可能電力のすべての供給源が、経済の脱炭素化に貢献するものです。



IBMが実際に所在する電力網の地域で発電された再生可能電力を調達する場合でも、実際に私たちの施設に供給される電力の一部には、化石燃料やその他の電源から発電された電力が混ざることがあります。これは、電力網では複数の発電源の電力が混ざって送られるためです。それの場合でも、IBMが調達した再生可能電力の正味合計は、報告している量と一致します。これは、再生可能電力が発電される時間（例：日が照っている時間や風が吹いている時間）と、IBMが電力を使用する時間が一致しない場合に生じます。

IBMの再生可能電力消費量の算出方法

IBMは、再生可能電力の消費を2つのカテゴリーに分類しています。

契約型再生可能電力：再生可能電力を特定して調達・消費するために、IBMが電力会社、電力供給業者、または貸主と直接契約関係を結んで購入する再生可能電力。 送電網から供給される再生可能エネルギー：施設が送電網から自動的に受け取る電力の組み合わせの一部である再生可能エネルギーの量。

契約された再生可能エネルギーの購入を定量化するために、IBMはプロバイダーとの契約に頼っています。通常、IBMは、この情報を確認するために、対応する量のバンドル型再生可能エネルギー証書（REC）または原産地保証（GoO）を取得します。RECまたはGoOが入手できない地域では、IBMはRECまたはGoOを代替する証拠として、他の同等の書類を入手します。

IBMは、国際エネルギー機関2、米国環境保護庁3（グリッド小地域レベル）、およびカナダ・エネルギー規制当局4（州レベル）からの情報源ごとに公開されている発電データを使用して、送電網に供給される再生可能エネルギー量を推定します。IBMは、特定のレポート・サイクルにわたって最新の信頼できるデータを取得するよう努めています。

IBMは、望ましいメトリクスを示すために、再生可能電力の消費を特定の種類の業務に任意に割り当てることはありません（例：IBMの再生可能電力消費のすべてをデータセンターの業務に割り当てる）。IBMのアプローチは、施設レベルで電力を消費する業務に比例して、再生可能エネルギーの消費量を割り当てることです。



1 米国エネルギー情報局

2 国際エネルギー機関

3 米国環境保護庁eGrid集計表2018

4 カナダ・エネルギー規制当局