IBMの責任あるビジネスに関する情報はこちら。
以下の表は、IBMのプログラム、方針、メトリクスに関する情報を開示しています。表示されている現行データは、2024年1月1日から2024年12月31日までのグローバルオペレーションを対象としています。特定のデータおよびプログラムには、特定の買収した子会社または非完全子会社が含まれていないか、または適用できない場合があります。
説明
|2022年
|2023年
|2024
|従業員
|総従業員（単位：千人）
|- IBM/完全子会社
|288.3
|282.2
|270.3
|- 完全所有未満の子会社
|8.2
|8.7
|8.9
|- 補完
|14.8
|14.4
|14.2
|従業員が年次エンゲージメント調査に回答(1)
|185,000
|187,000
|201,000
|仕事に取り組んでいると回答した従業員
|10点中8点
|10点中8点
|10点中8点
|キャリアと能力開発
|世界中の従業員の合計学習時間（M）
|24.3
|23.1
|20.6
|正社員/正社員1人あたりの平均学習時間
|86
|85
|80
|健康、安全、幸福
|労働者関連の負傷
|- 死亡者数
|0
|0
|0
|- 死亡率
|0
|0
|0
|- 重大性の高い労働災害の数
|1
|1
|0
|- 重大性の高い労働災害の割合(2)
|0.0018
|0.0018
|0
|- 記録可能な労働災害の数(3)
|9
|32
|37
|- 記録可能な労働災害の割合
|0.0159
|0.0588
|0.0702
|- 労働時間数(1)
|564,650,000
|544,558,000
|526,874,000
|- 労働災害の主な種類
|物体にぶつかる/ぶつける、滑落、過剰労働
|物体にぶつかる/ぶつける、滑落、過剰労働
|滑落や転倒、物体にぶつかる/ぶつける、過剰労働
|労働関連の疾患
|- 業務関連の疾患による死亡者数
|0
|0
|0
|- 記録可能な業務関連の疾患の件数(3)
|24
|35
|16
|- 職場関連の疾患の主な種類
|聴力低下と筋骨格系障害
|聴力低下、精神疾患、筋骨格系障害
|聴力低下、精神疾患、筋骨格系障害
|補償
|基本給与および報酬の男女比
|同様の仕事で男性が獲得した1.00米ドルごとに、世界中の女性が1.00米ドルを受け取ります。
|同様の仕事で男性が獲得した1.00米ドルごとに、世界中の女性が1.00米ドルを受け取ります。
|同様の仕事で男性が獲得した1.00米ドルごとに、世界中の女性が1.00米ドルを受け取ります。
|労働力の人口統計
|女性のグローバルな活躍
|- 全体
|37.2%
|37.4%
|37.2%
|- 管理
|31.1%
|31.4%
|31.0%
|- 技術
|30.6%
|31.1%
|31.1%
|- 経営幹部
|29.1%
|30.2%
|30.8%
|(1) 数値は千の位で四捨五入しています。
(2) 料金の計算には100万時間を使用します。
(3) ASTM E2920-19 Standardガイドは、業務関連の記録可能な（つまり、レベル1の）怪我と病気の報告を標準化するために使用されています。
説明
|2022年
|2023年
|2024
|教育と貢献
|世界中の貢献の合計（単位：百万）
|448米ドル
|387米ドル
|557米ドル
|種類別貢献
|- 同等物（テクノロジーとサービス）
|403米ドル
|360米ドル
|525米ドル
|- 現金
|45米ドル
|27米ドル
|32米ドル
|地域別の貢献
|- ヨーロッパ、中東、アフリカ
|151米ドル
|145米ドル
|137米ドル
|- アジア太平洋
|103米ドル
|105米ドル
|217米ドル
|- 北米
|172米ドル
|117米ドル
|171米ドル
|- ラテンアメリカ
|22米ドル
|20米ドル
|32米ドル
|ボランティア活動
|全世界の退職者・従業員のボランティア活動時間(1)
|431,000
|543,000
|697,000
|(1) 数値は千の位で四捨五入しています。
説明
|2020年
|2021
|2022年
|2023年
|2024
|エネルギー消費量
|運用上の総エネルギー消費量（MWh）(1)
|2,529,000
|2,486,000
|2,448,000
|2,287,000
|2,236,000(2)
|データセンターのエネルギー効率
|2019年を基準年としたデータセンターの冷却効率の向上率（目標：2025年までに20％）
|-
|3.6%
|5.5%
|16.4%
|25.5%
|再生可能な電力
|総電力消費量に占める再生可能電力調達の割合（目標：2025年までに75％、2030年までに90％）(3)
|55.6%
|62.7%
|65.9%
|70.6%
|79.6%
|温室効果ガス排出
|事業活動に関わるGHG総排出量（CO2換算トン）(1)、(4)
|569,000
|475,000
|430,000
|364,000
|265,000
|2010年を基準年とした事業活動に関わるGHG排出量の削減率（目標：2025年までに65％）(5)
|50.8%
|58.9%
|62.8%
|68.5％
|77.1%
|GHG排出量インベントリー（CO₂換算トン単位）(1)、(5)
|スコープ1（直接排出）
|73,000
|78,000
|78,000
|71,000
|66,000
|- 事業運営を目的とした化石燃料の使用
|59,000
|58,000
|54,000
|49,000
|46,000
|- 輸送用の化石燃料の使用
|8,000
|8,000
|17,000件
|14,000
|11,000
|- 地球温暖化の可能性のある化学物質の使用
|6,000
|12,000
|7,000の
|8,000
|9,000
|スコープ2（マーケットベース）(6)
|496,000
|397,000
|352,000
|293,000
|199,000
|- IBMが管理する場所での電力の使用(6)
|474,000
|374,000
|339,000
|282,000
|191,000
|- 購入したエネルギー・コモディティーの使用
|22,000
|23,000
|13,000
|11,000
|8,000
|スコープ2（ロケーション・ベース）(7)
|671,000
|650,000
|613,000
|577,000
|560,000
|スコープ3（間接排出）(8)
|- 販売した製品の使用(9)
|291,000
|272,000
|264,000
|297,000
|2,213,000
|- 上流リース資産(10)
|13,000
|13,000
|18,000
|13,000
|13,000
|- 出張(11)
|85,000食
|37,000
|125,000
|117,000
|277,000
|- 従業員の通勤(12)
|42,000
|15,000
|10,000
|15,000
|234,000
|バイオテクノロジー排出量(13)
|-
|-
|-
|700
|1400
|大気排出量（単位：トン）(14)
|亜酸化窒素（NOx）
|96.7
|76.7
|33.6
|33.0
|37.2
|揮発性有機材料（VOC）
|9.5
|11.1
|11.7
|9.9
|7.5
|粒子状物質（PM）
|8.4
|7.4
|4.6
|4.9
|4.3
|硫黄酸化物（SOx）
|3.1
|1.4
|1.2
|0.8
|0.6
|一酸化炭素（CO）
|31.2
|29.9
|17.6
|17.5
|18.5
|水の管理
|水不足地域の大規模IBM拠点における水取水量の年間削減率（目標：年単位の削減）
|6.7%
|4.3％
|0.2%
|(3.4)%
|0.1%
|無害廃棄物
|総生成量（トン×1,000）
|22.1
|20.7
|14.8
|16.5
|19.2
|- 埋め立てまたは焼却処分から転用された重量比（目標：2025年までに90％）
|83.3%
|94.2%
|93.8%
|94.2%
|94.4%
|- 廃棄物発電プロセスに送られた転用廃棄物の重量比（目標：10％以内、2021年に確立）
|-
|9.7%
|11.9%
|10.0%
|8.6％
|有害廃棄物
|総生成量（トン×1,000）
|1.6
|1.0
|0.7
|0.6
|0.7
|リサイクルに出された重量比（％）
|71.0%
|68.0%
|63.8%
|44.0%
|40.7%
|製品の再利用とリサイクル
|使用済み製品・製品廃棄物処理量（mt×1,000）
|16.9
|18.0
|12.4
|12.4
|10.3
|IBMの製品サポート終了製品と製品廃棄物のうち、製品終了オペレーションによって埋め立てまたは焼却処分のために処理された総量の重量比（目標：重量比で合計3％を超えない）
|0.5%
|0.3%
|0.4%
|0.7%
|0.7%
|(1) 数値は千の位で四捨五入しています。
(2) 年間500MWh未満のエネルギー使用量であり、報告時にユーティリティーの請求書が入手できなかったIBMの拠点では、エネルギー消費量の4.7％が推定されています。
(3) 再生可能電力の調達には、契約された購入と、通常の送電網経由でIBMに自動的に供給される再生可能電力が含まれます。
(4) IBMのスコープ1およびスコープ2（マーケットベース）排出量のすべてをカバーします。
(5) Bureau Veritasは、2024年の温室効果ガス排出量インベントリーと基礎となるデータおよび計算プロセスについて、外部での限定的保証監査を実施しました。
(6) スコープ2の市場ベースの排出量は、以前にスコープ3排出量、カテゴリー1の購入した商品およびサービスとして報告されていたコロケーション・データセンターでの電力使用に関連する排出量を含むように再更新されました。
(7) スコープ2の拠点ベースの排出量は、以前にスコープ3排出量、カテゴリー1の購入した商品およびサービスとして報告されていたコロケーションデータセンターでの電力使用に関連する排出量を含むように再更新されました。
(8) IBMは現在、GHGプロトコルの企業バリューチェーン排出量会計および報告基準で定義されている15カテゴリーのうちの4つでスコープ3排出量を推定しています。これには、出張、従業員の通勤、販売した製品の使用、および上流の資産の使用が含まれます。
(9) 販売製品の使用：2024年報告年度から、暦年中に販売されたハードウェア製品の予想耐用期間全体にわたる将来の排出量（以前は12か月間のみ推定）を考慮し、ピーク電力（以前はさまざまな稼働レベルで推定されていた）でお客様がそのような製品を継続的に（24時間365日）使用することを想定し、当社製品が使用されている可能性があるデータセンターからのオーバーヘッドエネルギー消費量および関連する排出量を含めないように計算方法が変更されました。
(10) 上流のリース資産：一部の国では、IBMは従業員が個人的な目的で使用できるリース車両を従業員に提供しています。これらの車両に対しては、排出量プロファイルの低い車両のリースを義務付ける基準ガイドラインを設定しています。これらのガイドラインでは、自動車保有台数の更新に伴って、自動車の平均排出レベルの削減が可能です。
(11) 出張：2024年より、従来報告されていた民間航空会社による航空旅行およびレンタカーに加え、鉄道およびホテルが報告値に含まれます。
(12) 従業員の通勤：報告年度2024年から、Red Hatと全世界のIBM従業員を対象とする方法に変更を加えました。
(13) 生物起源の排出量は、IBMによるバイオ燃料の使用に関連するCO2排出量です。温室効果ガスプロトコルに則り、これらの排出量は、自然のCO2サイクルの一部とみなされるため、スコープ1排出量として計上せず、個別に報告している。
(14) 点発生源の空気排出量には、個別に報告されている冷媒の排出量および世界中のオペレーションからの温室効果ガスの排出量は含まれません。
| 女性
男性
|アメリカ先住民またはアラスカ先住民
|黒人またはアフリカ系アメリカ人
|ハワイ先住民やその他の太平洋諸島住民
|白人
|アジア人
|ヒスパニックまたはラテン系
|2つ以上のレース
|アメリカ先住民またはアラスカ先住民
|黒人またはアフリカ系アメリカ人
|ハワイ先住民やその他の太平洋諸島住民
|白人
|アジア人
|ヒスパニックまたはラテン系
|2つ以上のレース
|合計
|IBM EEO-1
|役員/上級役員およびマネージャー
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2,030
|第一段階/中級役員およびマネージャー
|7
|167
|4
|1,133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2,534
|908
|206
|23
|5,618
|専門家
|22
|982
|15
|5,012
|2,556
|735
|74
|46
|1,307
|39
|12,422
|4,865
|1,449
|114
|29,638
|技術者
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1,621
|営業担当者
|10
|184
|5
|1,021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2,949
|692
|351
|22
|6,104
|管理サポートワーカー
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|合計
|45
|1,502
|24
|8,025
|3,370
|1,122
|110
|91
|2,087
|64
|19,703
|6,898
|2,273
|172
|45,486
| 女性
男性
|アメリカ先住民またはアラスカ先住民
|黒人またはアフリカ系アメリカ人
|ハワイ先住民やその他の太平洋諸島住民
|白人
|アジア人
|ヒスパニックまたはラテン系
|2つ以上のレース
|アメリカ先住民またはアラスカ先住民
|黒人またはアフリカ系アメリカ人
|ハワイ先住民やその他の太平洋諸島住民
|白人
|アジア人
|ヒスパニックまたはラテン系
|2つ以上のレース
|合計
|Red Hat EEO-1
|役員/上級役員および管理職
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|第一段階/中級役員およびマネージャー
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1,266
|専門家
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2,521
|504
|222
|98
|5,023
|技術者
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|営業担当者
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|管理サポートワーカー
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|合計
|2
|185
|2
|1,521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3,723
|677
|297
|130カ国
|7,280
|データには、フルタイム、パートタイム、カジュアル、臨時（会社の給与計算の場合）、協同組合またはインターン、短期の障害を持つ人々を含む、IBMおよびRed Hatの給与計算に関わるすべての米国従業員が含まれます。非アクティブな従業員、解雇または退職予定者、退職者（ただし福利厚生のメリットのために給与を支払っている）、離職者、請負業者、外国給与の従業員、長期的な障害を持つ人々は含まれません。
クラフト・ワーカー、労働者およびヘルパー、サービス・ワーカー、および運用者のカテゴリーに該当する従業員はいません。
IBMは、企業倫理と合法的な行為の原則を遵守します。あらゆる事柄において倫理的かつ合法的に行動し、IBMの高い企業誠実性を維持することがIBMのポリシーです。
従業員は常にIBMのビジネス行動規範および関連ガイドラインを遵守する必要があります。IBMガイドラインに違反すると、会社からの解雇を含む懲戒処分の対象となります。従業員は、自分の行動がIBMのガイドラインに違反する可能性があるかどうかがわからない場合は、直ちに担当管理職に相談してください。
さらに、IBMは、官公庁・自治体の調達法の既知の違反を自発的かつ迅速に、適切な政府関係者に開示することを実践しています。IBMがそのような既知の違反から経済的利益を得た場合、それに応じて政府、官公庁・自治体のお客様に返金することを慣行としています。IBM従業員は、官公庁・自治体との契約に関連する違反の疑惑について、直接、またはオープンドア・プログラムやスピークアップ・プログラムを通じて、適切なレベルの管理職に直ちに報告しなければなりません。
上級副社長兼法務顧問は、業務上の行動と倫理について具体的に指示を行い、必要に応じて業務行為ガイドライン認証プログラムなど定期的なレビューを指示してコンプライアンスを確保する責任を負います。各事業部門や子会社は、認証プログラムの運営を含め、このような指示を実践する責任があります。
1995年8月
IBMは最高水準の品質を達成するという目標に取り組んでいます。品質は弊社の価値提案、ブランドイメージの基礎を形成し、IBMがお客様の成功に不可欠な永続的な関係を構築する基礎となります。
IBMとその売り物や製品・サービスに対するお客様の認識が、市場で品質を評価するための指標となります。私たちの目標は、お客様がIBMと直接やり取りするたびに、または私たちがサービスを提供するすべての地域市場でビジネス・パートナーを通じて価値を提供することです。IBMはお客様のフィードバックに耳を傾け、その洞察を活用して顧客体験と品質を向上させます。IBMを選択し、ビジネス・パートナーや同僚、友人に推奨するというお客様の判断は、IBMが成功を評価する方法の一部となります。
IBMのリーダーは、お客様がIBMとどのようにやり取りするかを理解し、測定と改善の目標を定義し、品質目標を達成するための行動を推進する責任があります。IBMのすべての従業員が、IBMの成長行動をモデル化することが期待されています。
2022年3月
グローバルに統合された企業として、IBMの業務プロセスは1つの国の国境を越えて広がることがよくあります。このようなグローバリゼーションは、IBM企業グループ（IBM）を横断する通信・情報システムの可用性ばかりではなく、個人情報を含む複数の種類の情報を世界規模で処理・使用することも求められます。
IBMは、従業員やお客様、ビジネス・パートナー（お客様とビジネス・パートナー内の連絡先を含む）、その他の特定可能な個人に関する個人情報のプライバシーと機密性の保護に努めます。このような情報の収集・使用・開示・保管・アクセス・転送またはその他の処理に関する統一された慣行が、IBMが個人情報を公正かつ適切に処理し、適切な状況下でのみ開示や転送することを支援するものです。
この方針書は、プライバシー・バイ・デザインの一般原則を含む、個人情報の収集・使用・開示・保管・アクセス・転送その他の処理に関するIBMの具体的な実践の基礎となる一般原則を規定します。これらの一般原則は、IBMによる全世界での個人情報の取り扱いに適用されます。
この一般原則は次のとおりです。
IBM は、公正かつ合法的に、透明性のある方法で個人情報を収集し、処理します。
IBMは、特定の目的に必要な個人情報のみを収集し、収集された目的と矛盾しない方法でしか個人情報を処理しません。
IBMは、個人情報を処理する目的に適切で関連性があり、過度でない場合にのみ、個人情報を処理します。
IBMは、個人情報を処理する目的に必要な範囲で、個人情報を正確、完全かつ最新の状態に保ちます。
IBMは、個人情報を収集した目的に必要な期間を超えて、識別が可能な形式で個人情報を保管しません。
IBMは、適切な状況においてのみ、個人情報をIBMの内部または外部で利用できるようにします。
IBMは、個人情報を保護するために適切な技術的および組織的対策を実施し、IBMに代わって個人情報を処理する第三者が存在する場合は、IBMに代わって個人情報を処理する方法と矛盾しない方法でのみ処理し、個人情報を保護するために適切な技術的および組織的対策を実施するよう当該者に指示します。
IBMは、拘束力のある企業規則および適用法に規定されているとおり、個人情報に関連するアクセスおよび修正の権利などの適切な権利を個人に提供します。
IBMは、顧客に代わって処理する個人情報を安全に取り扱うための適切な方針と慣行を実施します。
IBMは、個人情報の処理が本方針書に従って行われていることを証明できるよう、社内指示やガイドライン、適切な訓練を受けた担当者、その他の措置を含む適切なガバナンスを実施します。
個人情報に触れるIBM従業員は、本方針書に規定された原則に従って行動しなければなりません。
これらの原則の適用については、個人情報の処理に関連する該当するIBM企業指示書（および付随する実装ガイドライン）でさらに詳しく説明されています。
2018年5月
IBMは、すべての事業活動において環境問題におけるリーダーシップを発揮することに尽力しています。IBMには、安全で健康的な職場の提供や環境の保護、エネルギーと天然資源の節約という長年の企業方針があり、それぞれ1967年、1971年、1974年に正式に制定されました。これらの方針は、長年にわたり環境と弊社のビジネスに非常に大きな役割を果たしており、以下の企業方針目標の基盤となっています。
IBMには、従業員の健康と安全において長年にわたる優れた実績があります。この優先事項に重きを置くことは、弊社の従業員やお客様、ビジネス・パートナー、訪問者、そして私たちが暮らし働いている地域社会に対する継続的な取り組みを支えるものです。IBMの安全衛生管理システムの目的には、安全で健康的な職場の提供や怪我や病気の防止およびこれらの約束を果たすためのリソースの提供が含まれます。
IBMは次のことに取り組んでいます。
IBMの健康と安全への取り組みは、私たちのブランドやイノベーション、マーケット・リーダーシップにとって不可欠です。私たちは、これらの分野で達成した卓越性を継続するよう努めています。
2018年9月
詳細については、IBMの健康と安全をご覧ください。
IBMでは、企業責任や社会的責任から健全なビジネス倫理、適用されるすべての法律や規制の遵守に至るまで、ビジネスの進め方に関して常に高い基準を設けてきました。
これらの行動原則はIBM従業員全員に適用されます。ただし、IBMの人事方針や実践の全範囲を示すものではありません。方針や手順、慣行に関するより詳細な説明は、IBMのビジネス行動ガイドラインなどの文書に記載されています。従業員は、IBMのすべての方針・手順・慣行を常に遵守する必要があり、不明な点がある場合は経営陣に相談する責任があります。
私たちの目標は、IBMの管理職と従業員がこれらの原則を完全に遵守するよう徹底することです。本文書の付属文書である「IBMサプライヤー行動原則」は、IBMサプライヤーとの関係およびその基準を規定しています。
強制労働や奴隷労働（債務による束縛を含む）または年季奉公労働、非自発的な囚人労働、奴隷制度や人身売買は利用しないものとします。これには、脅迫や武力、強制、拉致または労働やサービスのために詐欺を用いて人を輸送・秘匿・募集・移送または受け入れが含まれます。会社が提供する施設への出入りに対する不当な制限に加えて、施設内での雇用者の移動の自由に対する不当な制限はしないものとします。採用プロセスの一環として、労働者が退職する前に、雇用条件の説明を含む書面による雇用契約書を母語（または法律で特に要求されていない場合は労働者が理解できる言語）で提供する必要があります。雇用は任意であり、従業員はいつでも自由に雇用を終了できます。雇用主および代理人は、法律で保持が義務付けられている場合を除き、政府発行の身分証明書やパスポート、労働許可証などの従業員の身分証明書または入国管理書類を保持したり、その他の方法で破壊・隠蔽・没収したり、または従業員による入手を拒否したりしてはなりません。労働者は、雇用主または代理人向け採用手数料その他の雇用に関連する手数料の支払いを求められないものとします。そのような手数料が労働者から支払われたことが判明した場合、その手数料はその者に返済されるものとします。
IBMは、適用されるすべての児童労働法を遵守します。私たちは、合法的な職場学習やインターンシップ、ならびにそのような制度に適用されるすべての法規制に準拠したその他の同様の制度の利用を支持します。18歳未満の従業員（若年労働者）は、夜勤や時間外労働を含めた健康や安全を脅かす可能性のある業務に従事してはなりません。IBMは、学生の記録の適切な管理と教育パートナーに対する厳格な精査、および適用される法規則に準拠する学生の権利の保護を通じて、学生労働者の適切な管理を確保するものとし、すべての学生労働者に適切な支援と研修を提供するものとします。現地法がない場合、学生労働者や実習生、見習い労働者の賃金率は、同等または類似の業務に従事する他の初級労働者と少なくとも同じ賃金率でなければなりません。万が一、児童労働が発覚した場合は、グローバル採用担当副社長ならびに従業員労務担当副社長に直ちに是正措置が講じられるよう報告されます。
IBMは少なくとも、最低賃金や時間外労働時間、出来高払い、非免除または免除の分類、その他の報酬要素に関する法規制を含む、適用されるすべての賃金および時間に関する法規制を遵守し、法的に義務付けられた福利厚生を提供します。従業員が受け取る給与は、残業手当や該当する場合はその計算を含め、勤務に対する正確な報酬を確認するのに十分な情報を含む給与明細書または類似の文書を通じて、適時に分かりやすい方法で反映されます。派遣労働や臨時労働、外部委託労働の利用はすべて、現地の法律の範囲内で行われます。
IBMは、法律で定められた最大勤務時間を超えないようにし、残業時間に対して適切な補償をします。従業員は、残業時間を含めて週60時間を超える労働を義務付けられません。ただし、本人の同意を得た特別な業務上の状況、または免除対象従業員や役職、管理職、専門職の従業員など、職務の性質上そのような労働が必要な場合を除きます。週の最大勤務時間が短い国では、その基準が適用されます。従業員は、週7日の勤務時間中に少なくとも一日休みを取るものとします。
IBMは、人種・肌の色・宗教・年齢・国籍・社会的・民族的出身・カースト・性的指向・性別・性自認または性表現・婚姻状況、妊娠、政治的所属、組合加入、保護された遺伝情報、障害、対象退役軍人ステータス、または適用される法律によって保護されるその他の特性に基づいて、採用・昇進・研修・報酬支払および雇用慣行において、差別的ではありません。IBMは、記載されたカテゴリーに基づいて、差別や嫌がらせのない職場環境を築きます。労働者は宗教的行為に対して合理的に配慮されるものとします。さらに、労働者または潜在的労働者は、差別的に利用される可能性のある健康診断や身体検査を受ける必要はありません。
IBMは、すべての従業員を尊重し、尊厳を持って接し、体罰や暴力の脅迫、その他の形態の虐待、身体的強制、嫌がらせを行いません。これらの要件を支える懲戒に関する方針と慣行を明確に定義し、労働者に告知するものとします。
現地の法律に従い、IBMは団体交渉や平和的な集会に参加する目的で、労働団体や労働組合を含む、自ら選択した労働者組織を結成して参加する、またはそのような組織の結成と参加を控える、すべての従業員の法的権利を尊重します。IBMは、従業員および第三者の関与に関して世界中で適用される現地法を遵守し、労働団体に参加するかどうかの従業員の決定に基づいて差別することはありません。IBMは、従業員の組織化する権利を尊重し、あらゆるレベルの管理職にそれらの権利を認識させます。従業員やその代表者は、差別や報復、脅迫、ハラスメントを恐れることなく、労働条件や管理慣行に関する考えや懸念を経営者とオープンに伝え、共有できるものとします。IBMとその従業員の利益は、従業員と経営陣が直接コミュニケーションをとり、良好で協力的な職場環境を通じて最もよく達成されるというのが、当社の長年の信念です。IBMは、このような良好な雇用条件を確立し、従業員と管理職との良好な関係を促進し、従業員とのコミュニケーションを円滑にし、従業員の能力開発を支援するよう努めます。
IBMは、適用されるすべての法規制を遵守し、従業員に安全で健康的な職場を提供します。IBMはこれらの義務に従って、人命の安全や事故調査、化学物質の安全性、人間工学などを包含する効果的なプログラムを策定・実施し、従業員に提供する住宅や移動手段における健康と安全の安全基準を定めます。労働者には第一言語による安全衛生研修が提供されます。安全衛生に関する情報は施設内に明確に掲示するものとします。
IBMは環境を保護する方法で事業運営します。IBMは少なくとも、化学物質や廃棄物の管理と処分、リサイクル、産業廃水の処理と排出、大気排出管理、環境許可および環境報告に関する要件など、適用されるすべての環境法規制や基準を遵守します。IBMは、設計や製品仕様、契約文書で求められている、IBMに提供される製品またはサービスに固有の追加の環境要件にも準拠します。
IBMは、事業を運営するすべての場所で適用されるすべての法規制およびその他の法的要件を遵守します。
IBMは、従業員が最高の倫理基準に従って業務に従事することを求めており、従業員が従う必要がある企業行動ガイドラインを維持します。IBMは、海外汚職行為防止法ならびに贈収賄や汚職、禁止されている商行為に関するすべての法規制を厳格に遵守します。IBMは、IBMのビジネスまたはその他の利益を獲得することと引き換えに、雇用またはその他のいかなる形式の就労経験（有給または無給）を提供しません。IBMグローバル調達は、紛争鉱物に関するIBMの方針に従います。
IBMでは、経営陣への提案や苦情を受け付けるためのオープンなコミュニケーション手段を全従業員全が利用できるようにしています。IBMは、セクシャル・ハラスメントなどあらゆる形態のハラスメントを含めた従業員の苦情を本社に直接連絡できるチャネルを保持しています。
IBMは、自社の方針や慣行、手順が遵守されていることを確認するために業務監査を実施します。現地の法規制に従って記録を保管します。
IBMは、従業員に関する情報のプライバシーと機密性の保護に取り組んでいます。一部の国または地域の法律の下では、人種または民族的出身、政治的意見または思想的信念、労働組合への加入、健康または性生活に関する情報など、従業員に関する特定の情報が「機微」とみなされるべきであることをIBMは認識しています。そのような機微情報は可能な限り、特定の個人が特定できないように、集計または匿名形式で処理する必要があります。これが実現不可能な場合、IBMは、適用される現地の法律（および同法に規定されている指定の保護措置）に従ってのみ、また必要な場合は従業員の同意を得て、または法的請求の確立・行使・防御に必要な場合にのみ情報を処理します。全従業員が職務内容とIBMの企業行動ガイドラインに従って、IBMのお客様やサプライヤー、ビジネス・パートナーに関する情報を扱うよう求められています。
IBM は、従業員の地域社会活動への参加による良い影響を奨励し、強化するためのさまざまなプログラムを提供しています。これらのグローバル・プログラムには、従業員のボランティア活動を支援する一連のオンライン・ツールとリソースであるOn Demand Communityや長期的なボランティア活動に現金またはIBMの機材を交付するプログラム「Community Grants」、IBMが従業員の助成金を学校や非営利団体にマッチングするプログラム「Matching Grants」などがあります。
IBMの最高経営責任者、またはその指揮下にある上級役員が出す正式な企業方針は、IBM内の全社的な行動およびすべての第三者との行動を定めます。私たちの企業方針は、IBMの価値観と、その結果としての経営体制を反映したものであり、その中でIBMの意思決定が行われています。
この指示は、IBM企業行動ガイドラインの対象となるすべてのIBM企業機能や事業単位および100%所有子会社と過半数所有子会社に適用されます。
2018年7月
IBMは、高い水準の企業責任基準の実現に取り組んでいます。私たちの企業責任の定義には、環境責任ばかりではなく、従業員やお客様、ビジネス・パートナー、そして私たちが事業を運営している地域社会に対する社会的配慮も含まれます。
私たちの企業責任の基準と実践を支えるのは、人権の尊重に専念することです。IBMの人権に対するスタンスは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、労働における基本的原則および権利に関するILO宣言や国連の世界人権宣言などの国際基準に基づいています。
IBMには強い倫理観と誠実な企業文化があり、厳格なコーポレート・ガバナンス体制が敷かれており、これにより、グローバル規模の透明性を促進し、事業を行う場所で適用されるすべての法律と規制を遵守します。
IBMはその歴史を通じて、IBMの価値観に基づき、企業責任に対して思慮深く包括的なアプローチをとってきました。これは、従業員と地域社会への支援やIBMの製品と事業が環境に与える影響、グローバル・サプライ・チェーンの管理、そして弊社のガバナンス、倫理、誠実さという、利害関係者が特に関心を抱く4つの影響分野を考慮しています。
IBMのアプローチは、IBMの幅広い利害関係者のネットワークと、私たちの仕事がビジネスの成功だけでなく、国または地域、都市、公官庁・自治体、地域社会、そして地球上の重要なインフラの効率性と革新にも影響を及ぼす可能性があることを理解しています。
私たちは、さまざまな方法でグローバル企業としてのIBMのポジティブな影響を最大限に発揮するよう努めています。例えば、IBMのテクノロジーと専門知識を社会問題に活用できる新しい機会を特定し、それに基づいて行動することや、最大の利益を達成できるように既存の企業責任プログラムとイニシアチブを拡大すること、従業員やその他の人々が地域社会に奉仕できるよう支援すること、企業市民権と人権の尊重を会社全体に統合することです。
私たちは、地域社会の経済発展や教育・健康・識字率・言語・文化など、特定の社会問題に焦点を当てて取り組みとプログラムを展開しています。これらは、人間の基本的なニーズだけでなく、より広範な社会的ニーズの分野であり、IBMのテクノロジーと人材を活用して問題の解決を支援し、人権の向上に貢献できます。
IBMの企業行動ガイドライン（BCG）は、IBM従業員のグローバルな行動規範としての役割を果たし、高い倫理的行動と意思決定に対する当社の長年の取り組みを反映しています。これらは、IBMのビジネス倫理や基本的価値観・原則の基準を定めています。
BCGは、全社的な行動を規定する正式な企業指令によって補完されます。その意図は、ビジネスにおける基本的かつ最も永続的な事柄について明確な方向性を表明することです。当社の企業方針には、環境問題やデータ・プライバシーなど特定分野における行動指針に加えて、一連のグローバル雇用基準も含まれています。
これらの原則はIBMの従業員に適用され、「IBMにおける責任」のウェブページで詳しく説明されています。私たちは、マネージャーと従業員にこれらの基準を完全に遵守することを求めています。
グローバル雇用基準は人権にとって重要な分野を対象にしており、特にIBMは次のことを約束します。
強制労働や児童労働を行わないこと、適用されるすべての賃金および労働時間に関する法規制を最低限遵守すること、労働時間の法的制限を遵守すること、差別や嫌がらせのない労働環境を作り、すべての従業員を敬意と尊厳を持って扱うこと、従業員が労働組織（労働組合を含む）に加入する（または加入しない）ための法的権利を尊重すること。IBMは、有利な雇用条件を確立し、従業員とマネージャー間の良好な関係を深め、従業員のコミュニケーションを促進し、従業員の能力開発を支援するよう努めています。
IBMでは従業員に研修を実施し、定期的に業務レビューを行い、会社の方針・慣行・手順に準拠しているかを確認しています。例えば、IBM従業員は定期的に（通常は毎年）、BCGへの正式な認定資格を取得し、オンラインで双方向的な研修を受ける必要があります。
第三者との連携は、お客様のニーズを満たすIBMのビジネスにとって不可欠です。IBMのビジネス・パートナー行動規範には、強制や差別、嫌がらせのない職場環境を従業員に提供するなど、ビジネス・パートナーに求めるビジネス行動や慣行の最低限の基準が記載されています。適用される法規制がこの行動規範よりも寛容な場合、ビジネス・パートナーはこのIBM行動規範に従うことが求められます。IBMはビジネス・パートナーに対し、倫理と誠実さに関するオンライン、場合によってはライブの研修を必要に応じて提供しています。
IBMはサプライチェーンの関係において、責任あるビジネス・アライアンス（RBA）行動規範（旧EICC行動規範）を、グローバルな供給基盤の単一の行動規範としています。RBA行動規範は、労働・健康・安全・環境保護・倫理・管理体制など社会的責任の複数の分野にわたって、IBMと取引する際にサプライヤーに求める基準を定めています。私たちの目標は、サプライヤーと協力してRBA行動規範への完全な遵守を促進することであり、サプライヤーがIBM向けの商品やサービスの生産に携わる広範な供給元にこれらの基準を適用することを求めています。IBMはサプライヤー選定プロセスでこれらの基準を考慮し、必要に応じて第三者機関による定期的なサプライヤーのコンプライアンス監査で継続的な履行を監視します。IBMは、RBA行動規範を遵守しないサプライヤーに対して措置を講じる権利を留保し、契約条件に従って取引の縮小または終了などの措置を検討する場合があります。
IBMは、経営陣への提案や苦情のためのオープンコミュニケーション・チャネルを全従業員に提供しています。また、従業員の苦情について経営陣と連絡を取るためのチャネル、懸念事項について専門家と話し合って指導を受けるためのチャネル、懸念事項を匿名で提起するチャネルも用意しています。これらのチャネルは、あらゆる形態の嫌がらせや性的違法行為を含む、あらゆる種類の苦情に対処できます。IBMは、懸念事項や違反の疑いを報告した従業員に対する脅迫や報復行為を容認しません。サプライヤー、ビジネス・パートナーなどが懸念事項や違反の疑いを会社に報告するために、匿名で報告を提出する方法など、その他のコミュニケーション・チャネルも用意しています。
IBMの上級管理職は、人権に関する取り組みやIBM全体のコンプライアンス・プログラムの遵守など、経済・環境・社会に対する企業責任プログラムとその進捗状況について最終的な責任を負います。IBMの取締役会とCEOは、IBMの企業責任プログラムとその進捗状況を毎年レビューします。当社の企業責任への取り組みは会社全体で推進され、以下のフォーラムを通じて事業全体に組み込まれています。
IBMの企業責任経営運営委員会は、全事業の部門の上級管理職で構成され、IBMの企業市民権および企業問題担当副社長が委員長を務めます。委員会は定期的に会合を開き、主要な人権と企業責任の問題についてリーダーシップをとり、方向性を示します。各部門は、運営委員会によって承認された組織全体の目標を基に、独自の目標と戦略を策定する責任を負います。
IBMの企業責任作業グループは、部門（グローバル代表を含む）の代表者で構成され、IBMの人権と企業責任の活動および利害関係者の関与を管理するために定期的に会合を開いています。同作業グループは、企業責任と人権の分野における主要な基準と戦略的課題を検討し、年間を通じて運営委員会に提言を行います。
IBMは、当社の人権と企業責任に関するプログラムと実践を調査し、影響を与える利害関係者と積極的に協力しています。私たちは、利害関係者の関与を単なる連絡や相談以上のものと捉えています。当社にとって、それはビジネスへの関与と協働であり、地域社会や官公庁・自治体、投資家、社会セクターと肩を並べて取り組むことです。私たちは、企業市民権とサステナビリティーに対して、同様に革新的でグローバル、オープンで協力的なアプローチをとっている組織と緊密に連携しています。
また、年次企業責任報告書や追加のGRI報告書およびダイバーシティーや機会均等などの特定分野に関する臨時出版物を通じて、企業責任の取り組みと進捗状況を公表しています。
IBM従業員は、あらゆるバックグラウンドやエクスペリエンスを持つ才能に恵まれた多様な人材です。すべてのIBM従業員の可能性を最大限に発揮することは、イノベーションと創造性の基礎となるビジネス上の優先事項であり、これが当社の競争上の成功を確実にします。機会均等に対するIBMの長年にわたる取り組みは、健全なビジネス上の判断に基づき、IBMの価値観に根ざしています。
IBMは、職場におけるダイバーシティー、インクルージョン、平等に100年以上取り組んできました。その伝統と、グローバル社会における公平性をさらに向上させるための継続的な取り組みにより、IBMはダイバーシティーとインクルージョンのリーダーとなっています。私たちは、価値観と信念に基づいて、すべてのIBM従業員が「違いにもかかわらず」ではなく、「違いによって」成功できる環境を育むことを誇りに思っています。
トーマス・J・ワトソン・ジュニアが方針書第4号を発行した1953年に遡って、IBMは「人種、肌の色、信念に関係なく、特定の仕事に必要な個性、才能、背景を持つ人々」を採用することに尽力してきました。これは、現代の環境において、人種、肌の色、宗教、性別、ジェンダー、性自認または性表現、性的指向、国籍、カースト、遺伝、妊娠、精神または身体的障害、神経多様性、年齢、または適用される法律によって保護されているその他の特性に関係なく、従業員の採用、昇進、報酬支払などの活動を次に進むための方針として、当組織の方針として、さまざまな現地法を遵守することと解釈されます。IBMは、障がいを持つ従業員などが効果的に職務を遂行できるようにするために適切であると会社が判断したところでは、合理的配慮を行います。
管理職と従業員は、従業員や取引先のすべての人々の多様性を尊重し、評価するために、あらゆる形態の差別やハラスメント、いじめ、報復のない職場環境を育成するよう期待されています。IBM内のすべての管理職は、本方針およびこの件に関して適用されるすべての法律を遵守し、インクルージョンに対するIBMの取り組みを支持するよう期待されています。
2025年4月
IBMは、世界中のどこで事業を展開する場合でも、公正かつ公平な方法で事業を遂行するよう努めています。この目的に沿って、私たちは事業を展開する国の現地の法律や慣習に従い、それらの国に固有の企業との緊密な協力関係の確立に積極的に取り組んでいます。
IBM社の方針は、IBMのマーケティングや調達、契約活動のあらゆる分野に参加する機会をさまざまな企業に提供することです。この方針は、事業主の人種や肌の色、宗教、性別、妊娠、性自認または性表現、性的指向、国籍、カースト、障害、年齢、または特別障害のある退役軍人またはその他の退役軍人の地位に関係なく、すべての企業または機関に適用されます。
米国ではこれらの活動は、中小企業や経営が苦しい中小企業、女性が経営する中小企業、HUBZone対象企業、退役軍人が所有する企業および傷痍退役軍人の利用に関するものを含め、適用されるすべての連邦・州および地域の法律に準拠しています。
この方針は、製品やサービスを問わずすべての支出分野に適用されます。この方針の実施を徹底し、IBMがこの取り組みを遂行するためのプログラムを確実に設けるために、すべてのIBM組織が措置を講じる必要があります。
2025年5月
政治参加はIBM従業員としてではなく、民間人として行うというのがIBMの長年の方針です。したがって、IBM社の方針では、政治候補者や政党に金品や製品、サービスなどの寄付を行わないこととしています。この方針は、そのような寄付が現地国または地域で合法であるとみなされるかどうかに関係なく、IBMが事業を展開するすべての国に等しく適用されます。
IBMでは、IBM従業員がそれぞれの地域社会や国の政治活動に参加することを奨励しています。選挙運動や選挙中に立候補したり、政治家に立候補したり、重要な政党の職務を遂行したりするために、仕事から離れる必要がある従業員に対応するために、会社側は合理的なあらゆる措置を講じます。IBMは、政治活動のための休暇に対して給与を支払いません。ただし、IBMが事業を展開している国に、公職に就いている従業員に有給休暇を与えることを雇用主に義務付ける法律がある場合は、その法律が優先されます。
IBMはさまざまなレベルの公官庁・自治体と取引を行っているため、政府機関に勤務するIBM従業員の利益相反状況を回避するための手順を定めており、これらの手順は遵守されなければなりません。
1975年12月
IBMの方針として、互恵主義に基づく売買は行いません。
弊社の製品の高い性能基準を維持するためには、すべての購入を品質・価格・サプライヤーの信頼性に基づいて行う必要があります。互恵主義を購買の検討材料とすると、供給分野が制限され、製品の品質と価格を危うくする恐れがあります。
また、販促活動支援のために大規模購入を利用しないでください。私たちは、お客様が自由に購入できるようにし、互恵的な配慮に妨げられないようにする必要があります。
1966年11月