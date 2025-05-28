IBMでは、企業責任や社会的責任から健全なビジネス倫理、適用されるすべての法律や規制の遵守に至るまで、ビジネスの進め方に関して常に高い基準を設けてきました。



これらの行動原則はIBM従業員全員に適用されます。ただし、IBMの人事方針や実践の全範囲を示すものではありません。方針や手順、慣行に関するより詳細な説明は、IBMのビジネス行動ガイドラインなどの文書に記載されています。従業員は、IBMのすべての方針・手順・慣行を常に遵守する必要があり、不明な点がある場合は経営陣に相談する責任があります。



私たちの目標は、IBMの管理職と従業員がこれらの原則を完全に遵守するよう徹底することです。本文書の付属文書である「IBMサプライヤー行動原則」は、IBMサプライヤーとの関係およびその基準を規定しています。



職業選択の自由

強制労働や奴隷労働（債務による束縛を含む）または年季奉公労働、非自発的な囚人労働、奴隷制度や人身売買は利用しないものとします。これには、脅迫や武力、強制、拉致または労働やサービスのために詐欺を用いて人を輸送・秘匿・募集・移送または受け入れが含まれます。会社が提供する施設への出入りに対する不当な制限に加えて、施設内での雇用者の移動の自由に対する不当な制限はしないものとします。採用プロセスの一環として、労働者が退職する前に、雇用条件の説明を含む書面による雇用契約書を母語（または法律で特に要求されていない場合は労働者が理解できる言語）で提供する必要があります。雇用は任意であり、従業員はいつでも自由に雇用を終了できます。雇用主および代理人は、法律で保持が義務付けられている場合を除き、政府発行の身分証明書やパスポート、労働許可証などの従業員の身分証明書または入国管理書類を保持したり、その他の方法で破壊・隠蔽・没収したり、または従業員による入手を拒否したりしてはなりません。労働者は、雇用主または代理人向け採用手数料その他の雇用に関連する手数料の支払いを求められないものとします。そのような手数料が労働者から支払われたことが判明した場合、その手数料はその者に返済されるものとします。



若手労働者

IBMは、適用されるすべての児童労働法を遵守します。私たちは、合法的な職場学習やインターンシップ、ならびにそのような制度に適用されるすべての法規制に準拠したその他の同様の制度の利用を支持します。18歳未満の従業員（若年労働者）は、夜勤や時間外労働を含めた健康や安全を脅かす可能性のある業務に従事してはなりません。IBMは、学生の記録の適切な管理と教育パートナーに対する厳格な精査、および適用される法規則に準拠する学生の権利の保護を通じて、学生労働者の適切な管理を確保するものとし、すべての学生労働者に適切な支援と研修を提供するものとします。現地法がない場合、学生労働者や実習生、見習い労働者の賃金率は、同等または類似の業務に従事する他の初級労働者と少なくとも同じ賃金率でなければなりません。万が一、児童労働が発覚した場合は、グローバル採用担当副社長ならびに従業員労務担当副社長に直ちに是正措置が講じられるよう報告されます。



賃金と福利厚生

IBMは少なくとも、最低賃金や時間外労働時間、出来高払い、非免除または免除の分類、その他の報酬要素に関する法規制を含む、適用されるすべての賃金および時間に関する法規制を遵守し、法的に義務付けられた福利厚生を提供します。従業員が受け取る給与は、残業手当や該当する場合はその計算を含め、勤務に対する正確な報酬を確認するのに十分な情報を含む給与明細書または類似の文書を通じて、適時に分かりやすい方法で反映されます。派遣労働や臨時労働、外部委託労働の利用はすべて、現地の法律の範囲内で行われます。



勤務時間

IBMは、法律で定められた最大勤務時間を超えないようにし、残業時間に対して適切な補償をします。従業員は、残業時間を含めて週60時間を超える労働を義務付けられません。ただし、本人の同意を得た特別な業務上の状況、または免除対象従業員や役職、管理職、専門職の従業員など、職務の性質上そのような労働が必要な場合を除きます。週の最大勤務時間が短い国では、その基準が適用されます。従業員は、週7日の勤務時間中に少なくとも一日休みを取るものとします。



差別・ハラスメントの禁止

IBMは、人種・肌の色・宗教・年齢・国籍・社会的・民族的出身・カースト・性的指向・性別・性自認または性表現・婚姻状況、妊娠、政治的所属、組合加入、保護された遺伝情報、障害、対象退役軍人ステータス、または適用される法律によって保護されるその他の特性に基づいて、採用・昇進・研修・報酬支払および雇用慣行において、差別的ではありません。IBMは、記載されたカテゴリーに基づいて、差別や嫌がらせのない職場環境を築きます。労働者は宗教的行為に対して合理的に配慮されるものとします。さらに、労働者または潜在的労働者は、差別的に利用される可能性のある健康診断や身体検査を受ける必要はありません。



尊重と尊厳

IBMは、すべての従業員を尊重し、尊厳を持って接し、体罰や暴力の脅迫、その他の形態の虐待、身体的強制、嫌がらせを行いません。これらの要件を支える懲戒に関する方針と慣行を明確に定義し、労働者に告知するものとします。



結社の自由

現地の法律に従い、IBMは団体交渉や平和的な集会に参加する目的で、労働団体や労働組合を含む、自ら選択した労働者組織を結成して参加する、またはそのような組織の結成と参加を控える、すべての従業員の法的権利を尊重します。IBMは、従業員および第三者の関与に関して世界中で適用される現地法を遵守し、労働団体に参加するかどうかの従業員の決定に基づいて差別することはありません。IBMは、従業員の組織化する権利を尊重し、あらゆるレベルの管理職にそれらの権利を認識させます。従業員やその代表者は、差別や報復、脅迫、ハラスメントを恐れることなく、労働条件や管理慣行に関する考えや懸念を経営者とオープンに伝え、共有できるものとします。IBMとその従業員の利益は、従業員と経営陣が直接コミュニケーションをとり、良好で協力的な職場環境を通じて最もよく達成されるというのが、当社の長年の信念です。IBMは、このような良好な雇用条件を確立し、従業員と管理職との良好な関係を促進し、従業員とのコミュニケーションを円滑にし、従業員の能力開発を支援するよう努めます。



健康と安全

IBMは、適用されるすべての法規制を遵守し、従業員に安全で健康的な職場を提供します。IBMはこれらの義務に従って、人命の安全や事故調査、化学物質の安全性、人間工学などを包含する効果的なプログラムを策定・実施し、従業員に提供する住宅や移動手段における健康と安全の安全基準を定めます。労働者には第一言語による安全衛生研修が提供されます。安全衛生に関する情報は施設内に明確に掲示するものとします。



環境の保護

IBMは環境を保護する方法で事業運営します。IBMは少なくとも、化学物質や廃棄物の管理と処分、リサイクル、産業廃水の処理と排出、大気排出管理、環境許可および環境報告に関する要件など、適用されるすべての環境法規制や基準を遵守します。IBMは、設計や製品仕様、契約文書で求められている、IBMに提供される製品またはサービスに固有の追加の環境要件にも準拠します。



法律（規制およびその他の法的要件を含む）

IBMは、事業を運営するすべての場所で適用されるすべての法規制およびその他の法的要件を遵守します。



倫理に従ったビジネス取引

IBMは、従業員が最高の倫理基準に従って業務に従事することを求めており、従業員が従う必要がある企業行動ガイドラインを維持します。IBMは、海外汚職行為防止法ならびに贈収賄や汚職、禁止されている商行為に関するすべての法規制を厳格に遵守します。IBMは、IBMのビジネスまたはその他の利益を獲得することと引き換えに、雇用またはその他のいかなる形式の就労経験（有給または無給）を提供しません。IBMグローバル調達は、紛争鉱物に関するIBMの方針に従います。



通信

IBMでは、経営陣への提案や苦情を受け付けるためのオープンなコミュニケーション手段を全従業員全が利用できるようにしています。IBMは、セクシャル・ハラスメントなどあらゆる形態のハラスメントを含めた従業員の苦情を本社に直接連絡できるチャネルを保持しています。



監視/記録保持

IBMは、自社の方針や慣行、手順が遵守されていることを確認するために業務監査を実施します。現地の法規制に従って記録を保管します。



プライバシー

IBMは、従業員に関する情報のプライバシーと機密性の保護に取り組んでいます。一部の国または地域の法律の下では、人種または民族的出身、政治的意見または思想的信念、労働組合への加入、健康または性生活に関する情報など、従業員に関する特定の情報が「機微」とみなされるべきであることをIBMは認識しています。そのような機微情報は可能な限り、特定の個人が特定できないように、集計または匿名形式で処理する必要があります。これが実現不可能な場合、IBMは、適用される現地の法律（および同法に規定されている指定の保護措置）に従ってのみ、また必要な場合は従業員の同意を得て、または法的請求の確立・行使・防御に必要な場合にのみ情報を処理します。全従業員が職務内容とIBMの企業行動ガイドラインに従って、IBMのお客様やサプライヤー、ビジネス・パートナーに関する情報を扱うよう求められています。



従業員と地域社会への貢献への支援

IBM は、従業員の地域社会活動への参加による良い影響を奨励し、強化するためのさまざまなプログラムを提供しています。これらのグローバル・プログラムには、従業員のボランティア活動を支援する一連のオンライン・ツールとリソースであるOn Demand Communityや長期的なボランティア活動に現金またはIBMの機材を交付するプログラム「Community Grants」、IBMが従業員の助成金を学校や非営利団体にマッチングするプログラム「Matching Grants」などがあります。



マネジメント・システム

IBMの最高経営責任者、またはその指揮下にある上級役員が出す正式な企業方針は、IBM内の全社的な行動およびすべての第三者との行動を定めます。私たちの企業方針は、IBMの価値観と、その結果としての経営体制を反映したものであり、その中でIBMの意思決定が行われています。



適用性：

この指示は、IBM企業行動ガイドラインの対象となるすべてのIBM企業機能や事業単位および100%所有子会社と過半数所有子会社に適用されます。



2018年7月