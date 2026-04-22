IBM Operations Manager for z/VMは、z/VMシステムとLinux®ゲストの監視と管理を改善するように設計されています。これは、日常的な保守タスクを自動化し、状況またはしきい値に基づいてアラートを送信し、介入が必要な状況に自動応答することで実現されます。

システム・プログラマーと管理者は、システム・アラートに応じて日常的な保守タスクを自動化できます。ユーザーは、サービス・マシンやLinuxゲストのコンソールを表示して操作することで、問題を簡単にデバッグできます。オペレーターはメッセージをより適切に解釈し、是正措置を決定できます。