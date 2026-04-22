IBM ZのITオートメーション

IBM Zのポートフォリオ、ハードウェア、そしてソフトウェアが連動する仕組みを示す線図

IBM ZのITオートメーション・ソフトウェアは、企業のハードウェアおよびソフトウェアのリソース全体にわたる広範なシステム要素を監視、制御、自動化するハイエンド・ソリューションを提供するという重要な役割を果たします。
ITオートメーションの製品ラインアップ

次のリストでは、IBM ZのITオートメーション機能を、パフォーマンスのオブザーバビリティー、レジリエンス、監視、データ移行、システム管理などの製品カテゴリーに分類しています。
パフォーマンス・オブザーバビリティー製品

IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS

IBM Z Systems向けの高度なパフォーマンス分析ソフトウェアです。カスタムのノーコードでの視覚化による柔軟なデータ分析を可能にし、アナリストがリスクを特定してワークロードを最適化できるようにします。次世代のインテリジェンスによりメインフレームのパフォーマンス分析をモダナイズします。

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IBM zSystems Integration for Observability

新しいデータ統合とユーザー・インターフェースを提供する、スタンドアロンのOMEGAMONエージェントのスイートです。

このスイートには、IBM Z OMEGAMON Integration MonitorIBM Service Management UniteIBM Z ChatOpsなどが含まれています。

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レジリエンス製品

IBM Z Batch Resiliency

バッチ・アプリケーション・データの分析、バックアップ、復元を自動化し、運用レジリエンスを強化してビジネス・リスクを軽減するツールです。データ使用量とバックアップのインベントリーを提供し、運用または災害復旧のシナリオでバッチ・データを迅速に復元するオートメーション機能を備えています。また、バッチ・アプリケーションとデータの使用状況と関係を概説するレポートも生成します。

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IBM GDPS

IBM Zのための障害回復およびレジリエンス能力に優れたソフトウェア・スイート。異種プラットフォーム間のストレージ・サブシステムとリモート・コピーの構成を管理し、 IBM® Parallel Sysplexの運用タスクを自動化し、単一の管理ポイントから障害回復を実行します。

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監視製品

IBM Operations Manager for z/VM

IBM Operations Manager for z/VMは、z/VMシステムとLinux®ゲストの監視と管理を改善するように設計されています。これは、日常的な保守タスクを自動化し、状況またはしきい値に基づいてアラートを送信し、介入が必要な状況に自動応答することで実現されます。

システム・プログラマーと管理者は、システム・アラートに応じて日常的な保守タスクを自動化できます。ユーザーは、サービス・マシンやLinuxゲストのコンソールを表示して操作することで、問題を簡単にデバッグできます。オペレーターはメッセージをより適切に解釈し、是正措置を決定できます。

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IBM Z Monitoring Suite

z/OS、ネットワーク、ストレージ・サブシステム、その他の複数のIBMソフトウェアを含むさまざまなプラットフォームにわたり、インフラストラクチャーのパフォーマンス・オブザーバビリティーのデータをリアルタイムおよび履歴で提供するソフトウェア・スイートです。

IBM Z Monitoring Suiteには、IBM Service Management UniteIBM Resource Measurement FacilityIBM Z ChatOps各種OMEGAMONエージェントなどが含まれます。

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IBM Z Software Asset Management

IBM Zおよびサード・パーティー製品とアプリケーションの使用状況を把握するための資産の検出、モニタリング、レポート用のソフトウェアです。

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データ移行製品

IBM z/OS データ・セット・モビリティー・ファシリティー

重要なメインフレーム・データ・セットの割り当てを迅速に移動する、ホスト・ベースの非中断型データ移行ソリューションです。大規模な移行の管理を簡素化し、オンラインでのアプリケーションの継続的な可用性を確保するのに役立ちます。

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システム管理製品

IBM Z Service Automation Suite

オートメーション、ネットワーク管理、ワークロードのスケジューリングなど、幅広いシステム管理機能を一元管理します。

このスイートは、IBM Z System AutomationIBM Z NetView ™IBM Z Workload SchedulerIBM Service Management UniteIBM Z ChatOpsなどで構成され、シンプルな価格設定で注文しやすいパッケージです。

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IBM Z System Automation

システム管理機能の全範囲に単一の制御ポイントを提供するNetViewベースのアプリケーションです。

IBM Z System Automationは、Geographically Dispersed Parallel Sysplex（GDPS）と緊密に連携されており、IBM z Systemsに高度な災害復旧機能を提供します。

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IBM Service Management Unite

カスタマイズ可能なダッシュボードのインターフェースで、異種ソースから収集したメインフレームの管理情報とタスクを単一環境に取り込みます。

IBM Service Management Uniteは、IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation SuiteIBM Z System AutomationIBM Z NetView、およびIBM Z Monitoring Suiteで利用できる無料のコンポーネントです。

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IBM Z Netview

このソフトウェアは、複雑なマルチベンダー、マルチプラットフォームのネットワークとシステムを、単一の制御ポイントから管理、保守するための広範なツール・セットを提供します。これは、IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation Suiteの両方のコア・コンポーネントとして機能します。

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IBM Z Service Management スイート

IBM Zプラットフォーム上で実行される重要なビジネス・ワークロードを監視、自動化する単一のユーザー・インターフェースです。

IBM Z Service Management Suiteには、IBM Service Management UniteIBM Z NetViewIBM Z System AutomationIBM Z ChatOps、および各種OMEGAMONエージェントが含まれています。

 IBM Z Service Management Suiteについて詳しく知る

IBM Workload Scheduler

組織が複雑なシステム・ワークロードの処理を自動化、計画、制御できるようにするWorkload Automationソリューションです。複数のプラットフォームとビジネス・アプリケーションにわたるワークフローを単一制御ポイントから一元管理します。

 IBM Z Workload Schedulerの詳細はこちら

IBM Z Open Automation Utilities

UNIXシェル・コマンドまたは最新のスクリプト言語を使用してMVS設備と対話し、z/OS上のタスクを自動化するためのランタイムです。

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その他の無料ソフトウェア評価版 IBM Z ChatOps
チャットボットを使用して、Zシステムの健全性を照会し、リソースを管理しながら、接続されたz/OSシステムでコマンドを発行します。
次のステップ

インストール不要で使えるIBM Zソフトウェアの無料評価版製品のラインアップをすべてご覧ください。

  1. IBM Zソフトウェアの評価版ラインアップはこちら
AIOps for IBM Z

メインフレーム上のAIを用いて、システム管理、IT運用、アプリケーションのパフォーマンス、オペレーショナル・レジリエンスを向上させることができます。

メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーション

DevOpsプラクティスと生成AIを含む最新の開発ツールにより、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズします。

レジリエントなサーバー・ソリューション

最大99.999999％の可用性を達成し、データの損失なしにシステムを復元するだけでなく、ランサムウェアを無効化します。