IBM ZのITオートメーション・ソフトウェアは、企業のハードウェアおよびソフトウェアのリソース全体にわたる広範なシステム要素を監視、制御、自動化するハイエンド・ソリューションを提供するという重要な役割を果たします。
次のリストでは、IBM ZのITオートメーション機能を、パフォーマンスのオブザーバビリティー、レジリエンス、監視、データ移行、システム管理などの製品カテゴリーに分類しています。
IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z Systems向けの高度なパフォーマンス分析ソフトウェアです。カスタムのノーコードでの視覚化による柔軟なデータ分析を可能にし、アナリストがリスクを特定してワークロードを最適化できるようにします。次世代のインテリジェンスによりメインフレームのパフォーマンス分析をモダナイズします。
IBM zSystems Integration for Observability
新しいデータ統合とユーザー・インターフェースを提供する、スタンドアロンのOMEGAMONエージェントのスイートです。
このスイートには、IBM Z OMEGAMON Integration MonitorIBM Service Management UniteIBM Z ChatOpsなどが含まれています。
IBM Z Batch Resiliency
バッチ・アプリケーション・データの分析、バックアップ、復元を自動化し、運用レジリエンスを強化してビジネス・リスクを軽減するツールです。データ使用量とバックアップのインベントリーを提供し、運用または災害復旧のシナリオでバッチ・データを迅速に復元するオートメーション機能を備えています。また、バッチ・アプリケーションとデータの使用状況と関係を概説するレポートも生成します。
IBM GDPS
IBM Zのための障害回復およびレジリエンス能力に優れたソフトウェア・スイート。異種プラットフォーム間のストレージ・サブシステムとリモート・コピーの構成を管理し、 IBM® Parallel Sysplexの運用タスクを自動化し、単一の管理ポイントから障害回復を実行します。
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VMは、z/VMシステムとLinux®ゲストの監視と管理を改善するように設計されています。これは、日常的な保守タスクを自動化し、状況またはしきい値に基づいてアラートを送信し、介入が必要な状況に自動応答することで実現されます。
システム・プログラマーと管理者は、システム・アラートに応じて日常的な保守タスクを自動化できます。ユーザーは、サービス・マシンやLinuxゲストのコンソールを表示して操作することで、問題を簡単にデバッグできます。オペレーターはメッセージをより適切に解釈し、是正措置を決定できます。
IBM Z Monitoring Suite
z/OS、ネットワーク、ストレージ・サブシステム、その他の複数のIBMソフトウェアを含むさまざまなプラットフォームにわたり、インフラストラクチャーのパフォーマンス・オブザーバビリティーのデータをリアルタイムおよび履歴で提供するソフトウェア・スイートです。
IBM Z Monitoring Suiteには、IBM Service Management Unite、IBM Resource Measurement Facility、IBM Z ChatOps、各種OMEGAMONエージェントなどが含まれます。
IBM Z Software Asset Management
IBM Zおよびサード・パーティー製品とアプリケーションの使用状況を把握するための資産の検出、モニタリング、レポート用のソフトウェアです。
IBM z/OS データ・セット・モビリティー・ファシリティー
重要なメインフレーム・データ・セットの割り当てを迅速に移動する、ホスト・ベースの非中断型データ移行ソリューションです。大規模な移行の管理を簡素化し、オンラインでのアプリケーションの継続的な可用性を確保するのに役立ちます。
IBM Z Service Automation Suite
オートメーション、ネットワーク管理、ワークロードのスケジューリングなど、幅広いシステム管理機能を一元管理します。
このスイートは、IBM Z System Automation、IBM Z NetView ™、IBM Z Workload Scheduler、IBM Service Management Unite、IBM Z ChatOpsなどで構成され、シンプルな価格設定で注文しやすいパッケージです。
IBM Z System Automation
システム管理機能の全範囲に単一の制御ポイントを提供するNetViewベースのアプリケーションです。
IBM Z System Automationは、Geographically Dispersed Parallel Sysplex（GDPS）と緊密に連携されており、IBM z Systemsに高度な災害復旧機能を提供します。
IBM Service Management Unite
カスタマイズ可能なダッシュボードのインターフェースで、異種ソースから収集したメインフレームの管理情報とタスクを単一環境に取り込みます。
IBM Service Management Uniteは、IBM Z Service Management Suite、IBM Z Service Automation Suite、IBM Z System Automation、IBM Z NetView、およびIBM Z Monitoring Suiteで利用できる無料のコンポーネントです。
IBM Z Netview
このソフトウェアは、複雑なマルチベンダー、マルチプラットフォームのネットワークとシステムを、単一の制御ポイントから管理、保守するための広範なツール・セットを提供します。これは、IBM Z Service Management SuiteとIBM Z Service Automation Suiteの両方のコア・コンポーネントとして機能します。
IBM Z Service Management スイート
IBM Zプラットフォーム上で実行される重要なビジネス・ワークロードを監視、自動化する単一のユーザー・インターフェースです。
IBM Z Service Management Suiteには、IBM Service Management Unite、IBM Z NetView、IBM Z System Automation、IBM Z ChatOps、および各種OMEGAMONエージェントが含まれています。
IBM Workload Scheduler
組織が複雑なシステム・ワークロードの処理を自動化、計画、制御できるようにするWorkload Automationソリューションです。複数のプラットフォームとビジネス・アプリケーションにわたるワークフローを単一制御ポイントから一元管理します。
IBM Z Open Automation Utilities
UNIXシェル・コマンドまたは最新のスクリプト言語を使用してMVS設備と対話し、z/OS上のタスクを自動化するためのランタイムです。
メインフレーム上のAIを用いて、システム管理、IT運用、アプリケーションのパフォーマンス、オペレーショナル・レジリエンスを向上させることができます。
DevOpsプラクティスと生成AIを含む最新の開発ツールにより、メインフレーム・アプリケーションをモダナイズします。
最大99.999999％の可用性を達成し、データの損失なしにシステムを復元するだけでなく、ランサムウェアを無効化します。