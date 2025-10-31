DGX BasePODおよびSuperPOD向けに検証されたIBMとNVIDIAは、導入を簡素化し、成果を迅速に出し、最も要求の厳しいAI、科学計算、シミュレーションのワークロードを強化する信頼できるインフラストラクチャーを提供します。