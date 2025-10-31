より多くのデータに、より迅速に、よりグローバルにアクセスすることにより、AIがもたらす成果を大幅に向上させ、NVIDIA GPUアクセスを著しく強化
Gartner Magic Quadrantのリーダーに選出1
NVIDIA GPU向けに最適化されたNVMe-oFによるIOPS
NVIDIA DGX SuperPODの検証済みスループット
watsonxでリモートS3クエリーを加速
DGX BasePODおよびSuperPOD向けに検証されたIBMとNVIDIAは、導入を簡素化し、成果を迅速に出し、最も要求の厳しいAI、科学計算、シミュレーションのワークロードを強化する信頼できるインフラストラクチャーを提供します。
データのボトルネックを排除し、より高速なトレーニングと推論を大規模に推進することで、GPUの生産性を維持します。
複雑さを軽減し、成果を出すまでの時間を短縮するIBMとNVIDIAの検証済み設計でAIプロジェクトを加速します。
再設計することなくパイロット・プロジェクトからエンタープライズAIファクトリーに拡張でき、必要に応じてパフォーマンスと容量を拡張できます。
自動階層化、キャッシュ、グローバルデータ共有により、効率性と組み込み保護のバランスを実現します。
より高速で柔軟なデータ・ストレージとAIのための簡素化された管理を備えた自動運転ソリューションの開発
“ Continental、IBM Storage、NVIDIAの連携が安全面での保証を確かなものにしています。”
Robert Thiel
Continental Automotive AGの人工知能先進運転支援部門責任者