NVIDIA ストレージ ソリューション

より多くのデータに、より迅速に、よりグローバルにアクセスすることにより、AIがもたらす成果を大幅に向上させ、NVIDIA GPUアクセスを著しく強化

17回

Gartner Magic Quadrantのリーダーに選出1

 1300万

NVIDIA GPU向けに最適化されたNVMe-oFによるIOPS

 330 GB/秒

NVIDIA DGX SuperPODの検証済みスループット

 90倍

watsonxでリモートS3クエリーを加速

 Redbookを読む

AI対応。NVIDIA認定。

DGX BasePODおよびSuperPOD向けに検証されたIBMとNVIDIAは、導入を簡素化し、成果を迅速に出し、最も要求の厳しいAI、科学計算、シミュレーションのワークロードを強化する信頼できるインフラストラクチャーを提供します。

NVIDIA AIシステムの可能性を最大限に引き出す

データのボトルネックを排除し、より高速なトレーニングと推論を大規模に推進することで、GPUの生産性を維持します。
AIソリューションの迅速でシンプルな導入

複雑さを軽減し、成果を出すまでの時間を短縮するIBMとNVIDIAの検証済み設計でAIプロジェクトを加速します。
AI需要の増加に伴うシームレスな成長

再設計することなくパイロット・プロジェクトからエンタープライズAIファクトリーに拡張でき、必要に応じてパフォーマンスと容量を拡張できます。
レジリエンスを強化しながらコストを最適化

自動階層化、キャッシュ、グローバルデータ共有により、効率性と組み込み保護のバランスを実現します。
IBM Storage Fusion HCI System
IBM Fusion IBM Fusion HCIとwatsonxで、安全なオンプレミスAIの導入を加速します。コンテンツに応じたストレージを活用してデータのベクトル化とRAG統合を行い、非構造化データから生成AIのインサイトを迅速に提供しながら、ハイブリッド環境全体で運用を簡素化し、コストを削減します。 複雑さを軽減しながらモダナイゼーションを実現
技術者が働くIBM Dallasのサーバー・ルーム
IBM Storage Scale コンテンツ対応インテリジェンスを追加し、非構造化データから洞察を得ることで、極めて高いパフォーマンスと拡張性を実現します。NVIDIA GPUを活用して、単一のグローバル・プラットフォーム上でトレーニング、推論、シミュレーションのワークロードを最大性能で実行します。 データがどこにあっても、データから知見を解き放つ
IBM Storage Scale System 6000のクローズアップ
IBM Storage Scale System IBM Storage ScaleソフトウェアとNVMeフラッシュ・テクノロジーを組み合わせることで、AI、HPC、分析を迅速に導入できます。NVIDIA認定ストレージとして、GPUに最適化されたスループットと拡張性をデータ集約型ワークロード向けにもたらして、より迅速な知見とよりスマートな意思決定を実現します。 認定されたパフォーマンスでAIとHPCを加速

Continental社、車両安全に関するインサイトを加速

より高速で柔軟なデータ・ストレージとAIのための簡素化された管理を備えた自動運転ソリューションの開発

Continental、IBM Storage、NVIDIAの連携が安全面での保証を確かなものにしています。

Robert Thiel

Continental Automotive AGの人工知能先進運転支援部門責任者

continentalの自動運転車のハンドルを握る人

参考情報

次のステップ

脚注

12019～2024年にGartner Magic Quadrantのプライマリー・ストレージ・プラットフォーム部門で選出
  2014年～2018年にGartner Magic Quadrantのソリッドステート・アレイ部門で選出
2013年から2018年にGartner Magic Quadrantで汎用ディスク・アレイ部門で選出