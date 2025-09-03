組織が段階的なSD-WANの導入を選択するにつれて、ITチームは、従来のWANおよびSD-WANセグメント全体のネットワークおよびパフォーマンス・データの全体像を把握するのに苦労しています。
IBM SevOneは、SD-WANコントローラーの管理機能を補完し、ネットワークのさまざまなセグメントを継続的に可視化する堅牢なSD-WAN監視ツールです。カスタマイズ可能なダッシュボードとメトリクスにより、信頼できる唯一の情報源を提供し、マルチベンダー、エンタープライズ、CSP、MSPネットワーク全体でネットワーク・パフォーマンスを保証します。
単一の統合ダッシュボードから従来のWANと新しいSD-WANセグメントを監視します。さらに、導入直後から新しい SD-WAN インフラストラクチャーのモニタリングを開始します。
データをトンネルするためのドリルダウンを使用してトラフィック、アラート、可用性を視覚化し、トラブルシューティングのためのKPIへのアクセスを簡素化します。
エンタープライズ・キャンパスや支店のWi-Fi、ソフトウェア定義データセンター、パブリッククラウドなど、他の重要なネットワーク資産の可視性を拡張します。
ダッシュボードを変更して、運用ビューとビジネス・ビューを作成して共有し、それらをチーム全体のワークフローとして結合します。
ソフトウェア定義型ネットワーク（SDN）、Kubernetesベースの環境、ワイド・エリア・ネットワーク（WAN）、Wi-Fiネットワークを統合ダッシュボードから監視します。チームは、HPE Aruba SD-WAN（旧SilverPeak）、Palo Alto Prisma、Cisco SD-WAN、Versa、Fortinet全体で収集されたSD-WANトンネルとパスのぱふぉーまんす・データを可視化できます。
