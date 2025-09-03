最新のネットワークのためのSD-WANモニタリング

IBM SevOne®でネットワーク接続の現実に対応
地理的に分散した拠点間のネットワーク接続を示す図、図表、レポート

包括的なSD-WANパフォーマンスの可視性

組織が段階的なSD-WANの導入を選択するにつれて、ITチームは、従来のWANおよびSD-WANセグメント全体のネットワークおよびパフォーマンス・データの全体像を把握するのに苦労しています。

IBM SevOneは、SD-WANコントローラーの管理機能を補完し、ネットワークのさまざまなセグメントを継続的に可視化する堅牢なSD-WAN監視ツールです。カスタマイズ可能なダッシュボードとメトリクスにより、信頼できる唯一の情報源を提供し、マルチベンダー、エンタープライズ、CSP、MSPネットワーク全体でネットワーク・パフォーマンスを保証します。

メリット

SD-WANへのスムーズな移行

単一の統合ダッシュボードから従来のWANと新しいSD-WANセグメントを監視します。さらに、導入直後から新しい SD-WAN インフラストラクチャーのモニタリングを開始します。
SD-WANトンネルを視覚化する

データをトンネルするためのドリルダウンを使用してトラフィック、アラート、可用性を視覚化し、トラブルシューティングのためのKPIへのアクセスを簡素化します。
ネットワーク全体をモニターする

エンタープライズ・キャンパスや支店のWi-Fi、ソフトウェア定義データセンター、パブリッククラウドなど、他の重要なネットワーク資産の可視性を拡張します。
統合運用

ダッシュボードを変更して、運用ビューとビジネス・ビューを作成して共有し、それらをチーム全体のワークフローとして結合します。

SD-WANネットワークをモニターする

ソフトウェア定義型ネットワーク（SDN）、Kubernetesベースの環境、ワイド・エリア・ネットワーク（WAN）、Wi-Fiネットワークを統合ダッシュボードから監視します。チームは、HPE Aruba SD-WAN（旧SilverPeak）、Palo Alto Prisma、Cisco SD-WAN、Versa、Fortinet全体で収集されたSD-WANトンネルとパスのぱふぉーまんす・データを可視化できます。
SD-WANアプリケーションの製品の画面
SD-WANサイト要約の製品の画面
SD-WANダッシュボード

リアルタイムのカスタマイズ可能なダッシュボードにより、移行中および移行後にITチームとNetOpsチームがWANインフラストラクチャー全体を完全に把握できるようになり、ツールの統合を通じてMTTRとTCOを削減します。
SD-WANアプリケーションの製品の画面
IBM SevOneの活用法を知る

ネットワークのヒーローとなり、継続的なネットワークのパフォーマンスを向上させましょう。

 

