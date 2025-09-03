ユーザーはヘルプデスクに電話して、「シカゴキャンパスのルーター23に輻輳の問題が発生しています」とは言いません。そうではなく、ユーザーはヘルプデスクに電話をかけ、「シカゴではWebexが遅い」と言います。このような状況では、IT部門は「問題はアプリケーションか、ネットワークか」を迅速に把握する必要があります。
これまで、このような問題を抱えたネットワーク運用およびエンジニアリング・チームは、シカゴのネットワーク・デバイスを調査し、その性能を確認していました。これは、干し草の山の中の針を探すようなものであることがよくあります。IBM SevOne を使用すると、ネットワーク・チームは「アプリ」について話ができるようになります。つまり、アプリケーションの観点からトラブルシューティングを開始し、アプリ中心の知見を得ることができます。
アプリ中心の知見は、スケーラブルなNetflow収集から始まります。このデータは分析され、10,000を超える既知のアプリ（さらに、カスタム・アプリを認識するための独自のフィルターを追加する機能）に関する知識と、そのトラフィックを運ぶネットワーク・デバイスに関連付けられます。その結果、アプリ中心のトラブルシューティング・プロセスが実現し、ネットワーク・チームは「アプリケーションなのか、それともネットワークなのか」を迅速に把握できます。
専用のトラフィック・プローブ・ソリューションにコストをかけることなく、マルチベンダーのネットワーク・トラフィック・パターン、アプリケーション、インフラストラクチャーの挙動をより詳細に可視化できます。
事前に構築されたワークフローを活用して、同じデバイスまたはインターフェースのパフォーマンス・メトリックとフロー・レポートの間をピボットし、平均修理時間（MTTR）を短縮します。
帯域幅、アプリケーション・トラフィック、インフラストラクチャーの動作に関するネットワーク・フロー・データを、より優れたキャパシティー・プランニングと運用効率のための洞察に変換します。
業界標準のフロー形式（v5/v9/v10、IPFIX、sFlow、cFlow、jFlow、AppFlow）を幅広くサポートし、NetFlowデータ収集の規模を拡大します。また、特許取得済みのクラスター技術を使用して、企業固有のフィールドに関する柔軟なレポートを作成します。
混乱の原因となるアクティビティのスパイクや短いバーストを特定し、他のツールが見逃す可能性のある洞察を明らかにします。ポリシーとしきい値を作成し、アプリケーションの帯域幅占有に警告を発します。
アプリケーションの観点からネットワークの性能を包括的に理解します。アプリケーションとそれを支えるインフラストラクチャーの可視化を有効にして、問題を特定し、性能を向上させます。
ネットワークのヒーローとなり、継続的なネットワークのパフォーマンスを向上させましょう。