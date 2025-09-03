アプリ中心の洞察

ネットワーク・フロー・データの複数のストリームを1つの全体的なビューに統合した、抽象的でフラットな図

アプリケーション、それともネットワーク？

ユーザーはヘルプデスクに電話して、「シカゴキャンパスのルーター23に輻輳の問題が発生しています」とは言いません。そうではなく、ユーザーはヘルプデスクに電話をかけ、「シカゴではWebexが遅い」と言います。このような状況では、IT部門は「問題はアプリケーションか、ネットワークか」を迅速に把握する必要があります。

これまで、このような問題を抱えたネットワーク運用およびエンジニアリング・チームは、シカゴのネットワーク・デバイスを調査し、その性能を確認していました。これは、干し草の山の中の針を探すようなものであることがよくあります。IBM SevOne を使用すると、ネットワーク・チームは「アプリ」について話ができるようになります。つまり、アプリケーションの観点からトラブルシューティングを開始し、アプリ中心の知見を得ることができます。

アプリ中心の知見は、スケーラブルなNetflow収集から始まります。このデータは分析され、10,000を超える既知のアプリ（さらに、カスタム・アプリを認識するための独自のフィルターを追加する機能）に関する知識と、そのトラフィックを運ぶネットワーク・デバイスに関連付けられます。その結果、アプリ中心のトラブルシューティング・プロセスが実現し、ネットワーク・チームは「アプリケーションなのか、それともネットワークなのか」を迅速に把握できます。

メリット
完全な可視性

専用のトラフィック・プローブ・ソリューションにコストをかけることなく、マルチベンダーのネットワーク・トラフィック・パターン、アプリケーション、インフラストラクチャーの挙動をより詳細に可視化できます。
MTTRの短縮

事前に構築されたワークフローを活用して、同じデバイスまたはインターフェースのパフォーマンス・メトリックとフロー・レポートの間をピボットし、平均修理時間（MTTR）を短縮します。
リアルタイムの洞察

帯域幅、アプリケーション・トラフィック、インフラストラクチャーの動作に関するネットワーク・フロー・データを、より優れたキャパシティー・プランニングと運用効率のための洞察に変換します。
スケーラブルなNetFlow収集

業界標準のフロー形式（v5/v9/v10、IPFIX、sFlow、cFlow、jFlow、AppFlow）を幅広くサポートし、NetFlowデータ収集の規模を拡大します。また、特許取得済みのクラスター技術を使用して、企業固有のフィールドに関する柔軟なレポートを作成します。
異常の検知

混乱の原因となるアクティビティのスパイクや短いバーストを特定し、他のツールが見逃す可能性のある洞察を明らかにします。ポリシーとしきい値を作成し、アプリケーションの帯域幅占有に警告を発します。
アプリ対応の可観測性

アプリケーションの観点からネットワークの性能を包括的に理解します。アプリケーションとそれを支えるインフラストラクチャーの可視化を有効にして、問題を特定し、性能を向上させます。

ユースケース

アプリケーションに関する照会とレポートの製品の画面
アプリに関するクエリーとレポート

柔軟なアプリケーションのグループ化（つまり、コラボレーション・ツール）を使用して人気のあるSaaSアプリケーションに関するレポートを作成し、インフラストラクチャーの依存関係を理解することで、予算編成の目的などに合わせてネットワーク容量を迅速に評価できるようになります。
    フローからメトリクスの例を示すSevOneフロー分析ページ
    フローからメトリクス

    ネットワーク・フロー・データから始めて、ワンクリックでサポートするインフラストラクチャーを表示します。ドリルダウンして、容量の問題、アラート、その他のネットワーク障害を引き起こすすべてを確認し、インシデントを迅速にトリアージして解決します。
    SevOneネットフロー分析のユースケース メトリクスからフロー
    フローに統合されたメトリクス

    SevOneのスマート・フロー・フィルタリングにより、アプリケーション固有のトラフィック・パターンを掘り下げることができます。帯域幅の多いアプリケーションの分離、サービス・レベルの低下の追跡、プロトコル・レベルの動作の分析など、SevOneは、より迅速かつスマートなトラブルシューティングに必要なコンテキストを提供します。これらの機能を統合することで、技術的に優れたているだけでなく、運用面で変革をもたらすソリューションが実現します。
    SevOneネットフロー分析のユースケース・アプリのパフォーマンスに関する知見
    アプリのパフォーマンスに関する洞察

    IBM SevOneのフロー・トラフィック分析により、リアルタイムでインテリジェントな洞察が得られ、継続的なパフォーマンスのためにネットワークを監視、管理、最適化できます。これらの知見は、顧客体験の向上、パフォーマンスとコストのためのインフラストラクチャーの最適化、ネットワーク問題の特定、トラブルシューティング、解決にかかる時間の短縮に利用できます。
    SevOneネットフロー分析のユースケース トップ・トーカーを特定する
    トップ・トーカーの特定

    IBM SevOneは、使用率の急増を引き起こすトラフィックを特定する「トップ・トーカー」レポートを提供します。ポートベースの識別により、ネットワーク管理者は環境で認識されているアプリケーションを追跡し、レポートできます。「サービス・タイプ」（ToS）フィルターは、帯域幅を消費する未承認のアプリケーションを特定し、サービス品質（QoS）ポリシーへの適合性を判断するのに役立ちます。

     
