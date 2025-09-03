最新のインフラストラクチャーがより複雑になり、拡張やサポートが困難になるにつれ、IT運用チームは、一貫性のあるリアルタイムおよび過去のネットワーク・パフォーマンス・データを可視化できなければ、ビジネス上の意思決定を誤る危険性があります。

IBM SevOneは、複数のチームおよび複数のツールの間でネットワークの性能データと知見を簡単に共有できるように設計されています。IBM SevOneは、以下のような柔軟なIT統合オプションによって実現される信頼性の高いネットワーク・パフォーマンス・データの一貫したソースによって、IT運用チーム全体が同じ認識を維持できるようにします。