入手可能な形式：

プロセッサー・バリュー・ユニット（PVU、永続）– 分散プロセッサー・テクノロジー上のソフトウェアのライセンスを区別するために使用される測定単位。

仮想プロセッサ・コア（VPC）（月単位） – サーバーが仮想マシン用にパーティション化されていない場合の物理プロセッサ・コア、または仮想マシンに割り当てられた仮想コア。