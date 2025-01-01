料金体系オプションの提供
IBM MQ 371.00米ドルから*

メッセージおよびイベント駆動型アプリケーションを安全かつ確実に大規模に接続し、チームが革新を起こし、優れた顧客体験を提供できるようにするための必須の機能を提供する標準サービス。

 無料評価版を試す IBM MQ Advanced 689.00米ドルから*

標準機能で利用可能なすべての機能に加え、最先端のデータ・レジリエンス、より広範な接続オプション、エンドツーエンドの暗号化と監査コンプライアンスのための高度なセキュリティーを提供する追加機能を提供します。

 無料評価版を試す IBM MQ as a Service（SaaS） 686米ドルから*

フルマネージドのマルチテナントIBM® MQ Advancedオファリングです。IBMは、IBM MQのアップグレード、パッチ、および運用管理タスクの多くを処理します。

 無料評価版を試す IBM MQ as a Service Reserved Instance

フルマネージドかつシングルテナントのIBM MQ Advancedは、強化された分離、デプロイメントの自動化、および高可用性キュー・マネージャーをデプロイする機能を提供します。

プラン

IBM MQ Virtual Processor Core Subscription License：277.00米ドル（月次請求、契約期間1年から）

IBM MQ Advanced Virtual Processor Core Subscription License：519.00米ドル（月次請求、契約期間1年から）
  • Monthly IBM MQ SaaS subscription：
  • 月額647.00米ドル（VPC）
  • 柔軟な時間単位の従量課金プラン：VPC1時間あたり0.96ドル。

Monthly IBM MQ SaaS Subscription：月額6,240.00米ドル

開始時のインスタンス容量

1 VPCまたは70 PVU

1 VPCまたは70 PVU

無料利用枠（Liteプラン）が利用可能（月あたり10,000件のメッセージ上限）

または

1 VPC（有料）

1 キャパシティー・ユニット (5 VPCに相当)

メトリクス単位

入手可能な形式：

プロセッサー・バリュー・ユニット（PVU、永続）– 分散プロセッサー・テクノロジー上のソフトウェアのライセンスを区別するために使用される測定単位。

仮想プロセッサ・コア（VPC）（月単位） – サーバーが仮想マシン用にパーティション化されていない場合の物理プロセッサ・コア、または仮想マシンに割り当てられた仮想コア。

入手可能な形式：

プロセッサー・バリュー・ユニット（PVU、永続）– 分散プロセッサー・テクノロジー上のソフトウェアのライセンスを区別するために使用される測定単位。

仮想プロセッサ・コア（VPC）（月単位） – サーバーが仮想マシン用にパーティション化されていない場合の物理プロセッサ・コア、または仮想マシンに割り当てられた仮想コア。

入手可能な形式：

仮想プロセッサ・コア（VPC）（月単位） – サーバーが仮想マシン用にパーティション化されていない場合の物理プロセッサ・コア、または仮想マシンに割り当てられた仮想コア。

同じVPCメトリクスが時間単位で利用可能（IBMクラウド・プラットフォーム経由）。

入手可能な形式：

キャパシティー・ユニット（月単位）– 選択されたクラウド・サービスのキャパシティー・タイプに、そのキャパシティー・タイプに必要なキャパシティー・ユニットの指定数を乗じたものです。

プライベートクラウド

はい

はい

該当なし

該当なし

パブリッククラウド

はい

はい

IBM CloudとAWS

IBM Cloud

IBM MQ Internet Pass-Thru（無制限のインストール）

はい

はい

はい

はい

IBM MQ for z/OS

メインフレームの安定性と信頼性をIBM MQと結合。

IBM MQ Appliance

専門家によって正確に調整されたメッセージング・ファームウェアは、専用ハードウェア上で実行され、優れたパフォーマンスを実現します。

* 表示されている価格は参考値であり、国または地域によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。

今すぐ購入

AWS マーケットプレイスで購入

IBM MQ VPC： 12カ月：3,324米ドル

 AWS マーケットプレイスで購入

IBM MQ Advanced VPC： 12か月 ：6,228米ドル

 IBM MQ Advanced

追加のデータ保護、高可用性、およびあらゆる環境間でデータを共有する機能を手に入れましょう

 IBM MQ SaaS

ハイブリッドクラウド環境向けに構築され、お客様のために包括的に管理された、優れたメッセージングの信頼性、セキュリティー、パフォーマンスを体験してください。
次のステップ

ビジネス・ニーズに合わせてIBM MQ、IBM MQ Advanced、またはIBM MQ on Cloudを構成するには、アドバイザーまでお問い合わください。

 無料評価版を試す
その他の参考情報 製品ドキュメント 参考情報 コミュニティー テクノロジー・サービス
脚注

*表示されている価格は参考値であり、国または地域によって異なる場合があります。適用される税金や関税は含まれていません。また、各地域における製品の提供状況によって異なります。