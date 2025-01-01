メッセージおよびイベント駆動型アプリケーションを安全かつ確実に大規模に接続し、チームが革新を起こし、優れた顧客体験を提供できるようにするための必須の機能を提供する標準サービス。
標準機能で利用可能なすべての機能に加え、最先端のデータ・レジリエンス、より広範な接続オプション、エンドツーエンドの暗号化と監査コンプライアンスのための高度なセキュリティーを提供する追加機能を提供します。
フルマネージドのマルチテナントIBM® MQ Advancedオファリングです。IBMは、IBM MQのアップグレード、パッチ、および運用管理タスクの多くを処理します。
フルマネージドかつシングルテナントのIBM MQ Advancedは、強化された分離、デプロイメントの自動化、および高可用性キュー・マネージャーをデプロイする機能を提供します。
プラン
IBM MQ Virtual Processor Core Subscription License：277.00米ドル（月次請求、契約期間1年から）
IBM MQ Advanced Virtual Processor Core Subscription License：519.00米ドル（月次請求、契約期間1年から）
Monthly IBM MQ SaaS Subscription：月額6,240.00米ドル
開始時のインスタンス容量
1 VPCまたは70 PVU
1 VPCまたは70 PVU
無料利用枠（Liteプラン）が利用可能（月あたり10,000件のメッセージ上限）
または
1 VPC（有料）
1 キャパシティー・ユニット (5 VPCに相当)
メトリクス単位
入手可能な形式：
プロセッサー・バリュー・ユニット（PVU、永続）– 分散プロセッサー・テクノロジー上のソフトウェアのライセンスを区別するために使用される測定単位。
仮想プロセッサ・コア（VPC）（月単位） – サーバーが仮想マシン用にパーティション化されていない場合の物理プロセッサ・コア、または仮想マシンに割り当てられた仮想コア。
入手可能な形式：
入手可能な形式：
仮想プロセッサ・コア（VPC）（月単位） – サーバーが仮想マシン用にパーティション化されていない場合の物理プロセッサ・コア、または仮想マシンに割り当てられた仮想コア。
同じVPCメトリクスが時間単位で利用可能（IBMクラウド・プラットフォーム経由）。
入手可能な形式：
キャパシティー・ユニット（月単位）– 選択されたクラウド・サービスのキャパシティー・タイプに、そのキャパシティー・タイプに必要なキャパシティー・ユニットの指定数を乗じたものです。
パブリッククラウド
はい
はい
IBM CloudとAWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru（無制限のインストール）
はい
はい
はい
はい
*表示されている価格は参考値であり、国または地域によって異なる場合があります。適用される税金や関税は含まれていません。また、各地域における製品の提供状況によって異なります。