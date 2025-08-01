Maximoによる資産関連作業と台帳管理

資産記録と作業履歴を自動化して一元化し、ダウンタイムを短縮し、効率を最大化します。

よりスマートな資産管理で非効率性を解決

計画外のダウンタイムやコンプライアンス・リスク、断片化されたデータにより、コストのかかる遅延が生じます。生成AIツールによって強化されたIBM Maximoの設備および作業レジストリーの機能は、組織が資産データを統合し、作業の実行を合理化し、AI駆動型の洞察でチームを強化するために役立ちます。

障害コードに対する信頼性の高い推奨事項を活用して、データ品質を向上させ、保守の実行を効率化します。資産やその履歴、進行中の作業の可視性が向上することで、保守戦略を最適化し、アップタイムを増やし、自信を持って規制要件を満たすことができます。

機能

Work Order Intelligence ワークフローの自動化 クリティカルな資産をすべてカタログ化 リソース、スキル、請負業者の追跡

お客様事例

Downer Group社
Downer社とIBMは、オーストラリアの軽量・重量鉄道システムの乗客が安全、確実、快適に、そしてより持続可能な移動を続けられるよう、スマートな予防メンテナンスを活用しています。
IBM Global Real Estate（GRE）
GREは、実際の稼働時間、過度の熱や振動など環境条件により左右されるメンテナンスを計画するために、世界中に展開している188,000台の設備から送信されるセンサー・データをMaximoを用いて分析しています。
Novate Solutions社
Novate社はMaximo Monitorを使用して設備パフォーマンスをリアルタイムで把握することで、製品品質を30％向上させました。
DP World
DP World社は、設備のパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を得ることで、ダウンタイムを削減し、全体的な設備効率を向上させる先回りした保守ストラテジーを実現しています。
