Maximoによる資産関連作業と台帳管理

効果的な保守は、どのような資産を持っているか、資産がどこにあり、どのように接続されているかを正確に把握することから始まります。Maximoを使用すると、すべてのクリティカル資産をデジタルでカタログ化し、詳細な属性、仕様、メーター、リスク・プロファイルを一元化されたシステムに取り込むことができます。

こうした可視性の基盤があることで、問題解決が加速し、コンプライアンスが強化され、より賢明な計画立案が可能になります。資産の全体像を完全に把握することで、ターゲットを絞った予防保全、校正、および点検を実施して、資産の寿命を延長し、ダウンタイムを最小限に抑え、性能を向上させることができます。