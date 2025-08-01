Maximoによる資産関連作業と台帳管理

資産記録と作業履歴を自動化して一元化し、ダウンタイムを短縮し、効率を最大化します。
計画外のダウンタイムやコンプライアンス・リスク、断片化されたデータにより、コストのかかる遅延が生じます。生成AIツールによって強化されたIBM Maximoの設備および作業レジストリーの機能は、組織が資産データを統合し、作業の実行を合理化し、AI駆動型の洞察でチームを強化するために役立ちます。
障害コードに対する信頼性の高い推奨事項を活用して、データ品質を向上させ、保守の実行を効率化します。資産やその履歴、進行中の作業の可視性が向上することで、保守戦略を最適化し、アップタイムを増やし、自信を持って規制要件を満たすことができます。
スマートな保守はAIから始まる
watsonxを搭載したMaximo Work Order Intelligenceがあれば、保守に関する非常に困難な課題にも自信を持って取り組むことができます。履歴データと作業指示の傾向を分析することで、障害コードに関する信頼度の高い推奨事項を提案し、推測を排除して、問題の診断に費やす時間を短縮します。実際の動作をご覧になり、優れた保守をどのように実現できるかご確認ください。
インテリジェントな自動化によるオペレーションの合理化
手作業によるプロセスは、チームの作業速度を低下させ、エラーのリスクを高めます。ワークフロー、エスカレーション・エンジン、Cronタスク、自動化スクリプトなどのMaximo自動化ツールは、組織全体で運用を標準化し、ベスト・プラクティスを適用するために役立ちます。安全承認のルーティングから、サービス・リクエストを通じた技術者のガイドまで、自動化によってボトルネックを減らし、価値の高い作業に費やす時間が確保できるようになります。組み込みAIによってMaximoの機能はさらに向上しており、よりスマートで迅速な意思決定が可能です。これにより、手戻りを削減し、コンプライアンスを強化し、全体的な生産性を向上させます。
場所と資産の関係を掌握
効果的な保守は、どのような資産を持っているか、資産がどこにあり、どのように接続されているかを正確に把握することから始まります。Maximoを使用すると、すべてのクリティカル資産をデジタルでカタログ化し、詳細な属性、仕様、メーター、リスク・プロファイルを一元化されたシステムに取り込むことができます。
こうした可視性の基盤があることで、問題解決が加速し、コンプライアンスが強化され、より賢明な計画立案が可能になります。資産の全体像を完全に把握することで、ターゲットを絞った予防保全、校正、および点検を実施して、資産の寿命を延長し、ダウンタイムを最小限に抑え、性能を向上させることができます。
適切なリソースを適切な場所に時間どおりに配置
タイムリーで効率的な保守は、適切な人材、部品、ツールを正しく配置できるかどうかにかかっています。Maximoは、技術者のプロフィール、スキルセット、認定資格、可用性など、労働資源の包括的なレジストリを提供します。社内スタッフだけでなく外部の請負業者もその対象となっています。また、在庫レベル、サプライヤーとの関係、リードタイム、調達サイクルをリアルタイムで可視化できます。