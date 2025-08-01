環境、社会、ガバナンス（ESG）、気候リスクを考慮しながら、資本とリソースの計画を調整します。
組織は、断片化されたシステムやサイロ化されたデータのために、目標の達成に苦慮することがよくあります。資本、リソース、環境活動のためのツールが異なっていると、組織全体を戦略的に把握することが難しくなります。このような課題は、非効率性、機会の逸失、コンプライアンス・リスクにつながります。
Maximo Application Suiteは、資産データを一元化し、部門全体にわたってインテリジェントなワークフローを統合することで、これらの課題に対処します。Maximoは、高度な分析とAI駆動型の洞察により、チームが単一の統合プラットフォーム内で資本投資の調整、リソース使用の最適化、環境目標の達成を実現できるようにします。
リスクとコストのバランスを取りながら、資産のライフサイクル全体を通じて価値を高め、自動化されたシナリオ・プランニングとデータに基づいた投資判断を実現します。時間軸、組織の予算、目標に沿った主要な資産介入を正確に計画します。
作業指示書、人件費、サービス、資材、工具など、保守の総コストを把握できます。
高度なリスク分析、ベンダー管理、自動化されたワークフローにより、遅延を回避し、最適な調達決定を下します。
財務モデリングと気候分析を統合します。洪水やハリケーンなどの物理的な気候災害によるリスクや、利用しなくなってしまう資産や購入額に見合わない資産を回避するための移行リスクを定量化します。