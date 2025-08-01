Maximoによる戦略的な設備・施設計画

環境、社会、ガバナンス（ESG）、気候リスクを考慮しながら、資本とリソースの計画を調整します。

IBM® Maximo Asset Investment Planningのご紹介

投資戦略を合理化し、シナリオ・プランニングを強化し、保守と資本目標を整合させます。

総合的に計画する

組織は、断片化されたシステムやサイロ化されたデータのために、目標の達成に苦慮することがよくあります。資本、リソース、環境活動のためのツールが異なっていると、組織全体を戦略的に把握することが難しくなります。このような課題は、非効率性、機会の逸失、コンプライアンス・リスクにつながります。

Maximo Application Suiteは、資産データを一元化し、部門全体にわたってインテリジェントなワークフローを統合することで、これらの課題に対処します。Maximoは、高度な分析とAI駆動型の洞察により、チームが単一の統合プラットフォーム内で資本投資の調整、リソース使用の最適化、環境目標の達成を実現できるようにします。

機能

資産投資計画 総保守コスト 資本プロジェクト管理 プロジェクトとポートフォリオの計画 ESGと気候リスク

お客様事例

車窓から流れる風景を見つめる列車内の人物
それに加えて、大学全体で資産ポートフォリオのライフサイクルを管理するために20を超える異なるシステムが使用されており、単純なデータ呼び出しですら膨大な量になりました。 お客様事例を読む
