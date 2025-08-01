組織は、断片化されたシステムやサイロ化されたデータのために、目標の達成に苦慮することがよくあります。資本、リソース、環境活動のためのツールが異なっていると、組織全体を戦略的に把握することが難しくなります。このような課題は、非効率性、機会の逸失、コンプライアンス・リスクにつながります。

Maximo Application Suiteは、資産データを一元化し、部門全体にわたってインテリジェントなワークフローを統合することで、これらの課題に対処します。Maximoは、高度な分析とAI駆動型の洞察により、チームが単一の統合プラットフォーム内で資本投資の調整、リソース使用の最適化、環境目標の達成を実現できるようにします。