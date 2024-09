ポートフォリオを管理する際、どのような設備や資産があるかを把握していますか?信頼できる予算の枠組みを構築できますか? 利害関係者との投資戦略を正当化できますか? そうでない場合は、総合的な施設状態評価 (FCA) を検討する時期が来たのかもしれません。 カリフォルニア大学 (UC) は長年にわたり、延期されたメンテナンスプログラムの管理に苦労していました。当時、大学がどのような資産を保有しており、それらがどのような状態にあり、資産の劣化によってどのようなリスクがもたらされているのか、そしてその繰延メンテナンスの残高がどの程度になっているのかを判断するための明確な道筋はありませんでした。10 のキャンパス、6,200 万平方フィートを超える 2,300 棟の建物、さらにキャンパスインフラストラクチャーシステムにわたるポートフォリオの州適格部分を管理することは、最良の状況下でも困難でした。 それに加えて、大学全体で資産ポートフォリオのライフサイクルを管理するために 20 を超える異なるシステムが使用されており、延期されたメンテナンスなどの単純なデータ呼び出しですら膨大な量になりました。あまりの多さに、キャンパスの延期メンテナンスを求める毎年の呼びかけが、スプレッドシートをまとめたものになってしまった。資産とコストの情報が拠点ごとに異なる方法で導出される場合、UC の使命 (教育、研究、公共サービス) を保護するためにどのプロジェクトに最初に取り組む必要があるかという明確な優先順位が設定されていませんでした。 カリフォルニア大学学長室(UCOP)のNathan Brostrom上級副学長兼最高財務責任者(CFO)はこう説明します:「私たちは、建物やインフラストラクチャーのメンテナンスの遅れについて、どのようなニーズがあるのかよく把握していませんでした。どのキャンパスも、ニーズを評価するという点ではうまく機能しましたが、その際の共通の基準はありませんでした。」 しかし、公的機関として、国やその他の利害関係者に対して信頼性があり正当な予算要求を作成することは、期待されているだけでなく、責任ある財政管理を意味します。適切な資金を確保することは常に課題であり、やるべきことをすべて行うのに十分な資金は決してありません。しかし、適切なプロジェクトに適切な時期に適切な量の資金を投入するための革新的なアプローチを開発することで、要求された投資額ごとに実質的な根拠を示すことができます。 この認識を受けて、Brostromは 2015 年に、統合資本資産管理プログラム (ICAMP) と呼ばれる、カリフォルニア大学で最高の新しいプログラムを開発するチームを創設しました。新しいプログラムは、より効率的な資産ライフサイクル管理システムへの道を開くことになります。 チームのプログラムマネージャーであるRich Powers氏は、次のように話します:「私たちには、ポートフォリオ全体で一致した結果を提供するという任務がありました。私たちはゼロから始めました。 私たちは、新しい単一の不動産資産管理システムを導入することにより、複数のシステムにわたる資産のポートフォリオを管理する複雑さを克服するプログラムを設計しました。また、共通の資産、コスト、リスクの優先順位付け基準は、検査官チームによって把握されます。システム全体の設備状態評価プロセスを標準化しました。」

メンテナンスの機会 2022 年の時点で、建物関連の繰延メンテナンスの機会は67 億米ドルと特定されています 資産と機会 125,000 の資産のインベントリを作成し、 41,000 件の延期メンテナンスの機会を記録しました

キャンパスと協力して ICAMP 資産管理システムと FCA プロセスを実装することで、延期されたメンテナンスのニーズをより正確に把握できることがわかりました。しかし、すべてのデジタル変革の取り組みと同様、時間と忍耐力、そしてチームワークが必要であることはわかっていました。 Rich Powers ICAMP Project Manager the University of California Office of the President

測定できないものは改善できない UCOP と IBM は、大学の広大な不動産を維持するために、長期的な統合システムの導入に取り組みました。UCOP は、IBM® TRIRIGA® Application Suite を使用して、大学システム全体で最大かつ最も広範な FCA の 1 つを展開しました。 統合職場管理システム (IWMS) は、需要の進化に応じて拡張可能なアプリケーション機能とスケーラビリティを提供します。 ICAMP チームは、IBM TRIRIGA の FCA モジュールの構成から開始し、他のモジュールへの拡張をサポートするシステムを構築しました。これにより、将来的にはさらに充実した統合された資産ライフサイクル管理エクスペリエンスが提供できるようになります。 ICAMPは、各キャンパスで使用されている多数のシステムや資産管理の慣例を克服するため、ユニフォマットの建物分類フレームワークを適用し、建物とインフラストラクチャー資産の標準化されたカタログの開発と統合に着手しました。このカタログには、各資産の標準化された測定単位とライフサイクル、および延期されたメンテナンスに対処するための修復活動コストの完全な補足も含まれていました。 「TRIRIGA のカタログ (BSC およびアセンブリ) 機能は非常に強力です。そして実際にプログラムの基礎 DNA を形成しています。これが私たちが一致団結を達成する方法です。」と Powers 氏は説明します。

早い段階で、UCでの据え置き保守とポートフォリオ管理のためのパラダイムシフトの新しい基盤を形成するために必要なデータを作成していることに気付きました。信頼できるデータへの期待が現実になりつつありました。 Dr. Hayden Collins, Sr. Sr. FCA Program Lead Parsons

設計が必要な次の基本的な構成要素は、各資産の潜在的な障害が特定の施設とその使命にもたらす可能性のあるリスクを判断する方法でした。これに対処するために、ICAMPは標準化されたリスク評価セットを開発しました。 UCOP の施設資産管理および ICAMP ディレクターである Ron Kalich 氏は次のように説明します。 「私たちは、失敗の可能性と失敗の結果という 2 つの主要な要素に基づいて、リスク分類とスコア付けの優先順位付けフレームワークを構築しました。これら 2 つの側面を組み合わせることで、資産が故障するリスクを定量化できるようになります。 これにより、優先順位のない延期メンテナンスリストの問題も解決され、延期メンテナンスの機会をラダーランク化し、赤、黄、緑に色分けできるようになります。」 人がいなければ、システムは単なるシステムでしかありません。そのため、計画の次のステップとして、ICAMP はキャンパスと協力して、プログラムの最も重要な基礎要素である FCA チームを形成しました。UC は、チーム構築演習にハイブリッド・アプローチを採用することにしました。一部のキャンパスでは、FCA チームには、最初の設置以来多くの資産の設置と保守を担当してきた既存の保守担当者が配置されていました。他のキャンパスでは、メンテナンスリソースからチームを構築することが選択肢になかったので、UC は、現地スタッフを補うために、施設資産の目録と状態評価のリーダーとして認められているパーソンズとのパートナーシップを導入しました。 これらのチームは一緒に、UC FCA プロセスとシステムに関する広範な初期トレーニングプログラムを受け、高品質の FCA を実行することが何を意味するかを学びます。 ParsonsのシニアFCAプログラム・リーダー、Hayden Collins博士は次のように語ります:「基本的な方法論について全員がトレーニングを受けただけでなく、キャンパス・チーム全体で定期的なキャリブレーション・ミーティングを導入し、作業成果物の再現性と一貫性を確保しました。私たちは品質管理の結果を利用して、主要な改善点を特定しました。こうした知識の共有が好循環を生んだのです」 今後4年間で、これらのチームは2,300の建物とキャンパスのインフラシステムを調査し、ICAMP-TRIRIGAプラットフォームを使用して、125,000を超える資産の目録を作成し、その状態にアクセスし、リスク評価を割り当て、41,000を超える繰延保守の機会をコスト計算します。「最終的には」とパワーズ氏は説明します。「合計 67 億米ドルに達する延期されたメンテナンスの未処理が判明しました。これらはすべて、標準化されたカタログと FCA プロセスを通じて定量化されました。」 カリフォルニア大学バークレー校の設備サービス、資産管理担当ディレクターのスーザン・フィッシュ氏は次のように述べています。「ICAMP で取得したデータは、[IBM] Maximo で取得したデータを補完するものであることが明らかになりました。これは、キャンパスのミッションに対する資産の重要性や運用に対する資産のリスクなど、欠落している部分を補います。これで、チームが障害を起こして業務が中断される前に、予測して修正措置を講じたり、資産を交換したりするためのより適切な意思決定を行うことができる情報が得られました。」

データが資金調達の正当化を促進 以前は、バックログはスプレッドシート内のプロジェクトの行で構成されていたため、どれが優先事項で、多くのプロジェクトのうちどれを最初に資金調達すべきかが不明でした。データがシステムに流入するにつれて、バックログの新たな有利な点が現れ始めました。このデータは、バックログ内の詳細を把握できるだけでなく、全体的なリスクスコアと色、そして改善への緊急度評価によってロールアップすることができ、ICAMPは優先順位の高いニーズをより明確で管理しやすいカテゴリーに分類して表示することができました。 これにより意思決定者は、「リスク色別延滞メンテナンス総額& アクションタイムフレーム」マトリクスを参照し、今後1~5年以内に最も優先度の高い延滞メンテナンス(レッドとイエロー)から最も優先度の低い延滞メンテナンス(グリーン)に対処するために、どれだけの資金が必要かを示すことができる。 Kalich 氏は次のように説明します。「資産ごとに、メンテナンスの機会が延期されているものと、業務に影響を与える可能性が最も高いものをユーザーに示すことができました。さらに、5 年間の投資ニーズの期間がシステムに組み込まれており、そこから分析と意思決定を開始できるようになりました。」 カリフォルニア大学のような大規模な教育機関では、常に多くの競合する資金需要が存在します。たとえば、入学者数の増加をサポートするための新しい施設や改修、クリーンエネルギーへの移行、耐震改修への対応、システムの更新、提供されたデータなどを活用した据え置きメンテナンスなどです。 資本をより効率的に配置するには、ICAMP による支援が必要です。 このニーズにより、データに重ね合わせられたもう 1 つの貴重なデータ主導型の意思決定の側面 ICAMP が生まれました。これは、延期されたメンテナンスの機会を、UC のいくつかの主要な取り組みや戦略目標と相互参照できる機能です。延期されたメンテナンス プロジェクトにタグを付けて、エネルギーや脱炭素化プロジェクト、地震プロジェクトに関連する可能性があるかどうか、あるいはより大きな生命安全や持続可能性プログラムに組み込むことができるかどうかを示すことができるようになりました。この相互参照により、UC は複数の目的を満たすプロジェクトに焦点を当てることができ、それによって投資可能な各資金を最大限に活用することができます。 Kalich氏は、最新の州予算配分によって、ICAMPのデータが持つさまざまな側面が浮き彫りになったと指摘する。「優先順位の高い繰延メンテナンスの必要性を特定し、持続可能性など他の目標をどのようにサポートできるかを示すことができるため、資金提供についてより説得力のあるケースを提示することができるのです」。 過去 2 年間だけで、当社は 4 億 7,500 万ドルの資金を受け取りました。これは、過去 6 年間の合計よりも 30% 多い資金です。UC は現在、信頼できるデータと、それを使用して正当な投資戦略と資金調達リクエストを作成する能力の両方を持っています。」

より大規模な資金調達が大きな影響を与えています。 100 年以上の歴史を持つキャンパスを構成する蒸気、電気、水道、廃棄物などの老朽化した基礎インフラシステムを含め、これまでよりもはるかに多くの重要な延期メンテナンスの未処理に対処できるようになりました。 Susan Fish Director of Asset Management, Facilities Services University of California, Berkeley

繰延メンテナンスとポートフォリオ投資の最適化 ICAMP は、より正当なシステム全体の投資戦略を開発することで UC のリーダーシップをサポートするだけでなく、十分な資金源が常に課題であり、各投資を最大限に活用することが不可欠であるキャンパスレベルでも変化をもたらしています。しかし、それぞれの投資を最大限に活用するには、部門を超えたコラボレーションと、エンドユーザーが信頼できるデータが必要です。 Powers 氏は次のように説明しています。「FCA プロセスは、資産データを収集し、延期されたメンテナンスの機会を記録するための体系的なアプローチを設計上作成しています。しかし、これにより FCA 検査官、施設管理者、メンテナンスサポートチームの間に会話が生まれ、それによってチームが協力して、人々の頭の中や日誌にのみ存在することが多い情報を明らかにすることができます。このようにして、FCA は、対象分野の専門家が知っていることが時代を超えて失われないようにするだけでなく、現場から重要な投資を計画し実行するチームのオフィスに至るまで、私たちのニーズの包括的なビューを提供しています。」 Fish氏は、カリフォルニア大学バークレー校は、この新しく改善されたコラボレーションとデータの意思決定が機能している良い例だと話します:「私たちのチームは常に、あるプロジェクトから最大限の効果を得るために、繰延メンテナンス資金を他の投資資金と併用する方法を模索しています。モフィット図書館では、施設と資本計画が協力して、延期された維持資金と多額の民間寄付を組み合わせました。そうすることで、スペースの大部分を更新し、照明制御や備品などの重要なコンポーネントや、耐用年数を大幅に過ぎて劣化したビル制御機器に対処する大規模改修に着手することができた。 その結果、チームは老朽化した建物システムに対処し、持続可能性や、価値の高い研究と教育の使命をサポートする能力の向上など、複数の目標を達成しました。」 UC のますます多くのチームが FCA データと耐震性や持続可能性などの重要な取り組みとの交差点を認識し始めており、データ主導型の意思決定が改善されるでしょう。Kalich 氏はさらに、「このツールとアプローチは、資産ライフサイクル管理の新しいベストプラクティスを推進し、最適な投資戦略を作成する上で非常に価値があります。」と付け加えています。

ICAMPという単一の合意された記録システムによって、私たちは、主要な部門横断的チーム(エネルギー、資本プロジェクト、設備、エンジニアリング)を結集し、その専門知識を活用して、スタートアップから試運転、保守性の向上まで、ライフサイクル全体に影響を及ぼすことができるようになりました。 Susan Fish Director of Asset Management, Facilities Services University of California, Berkeley

適応し、即興し、克服する ポートフォリオの管理は、特に絶えず変化する経済、技術、運用環境においては決して簡単ではありません。そのため、ポートフォリオデータを管理するための動的なシステムとプロセスを作成することが、これまで以上に重要になっています。 古いコンサルタントの FCA モデルでは、技術者はおそらく 3 ~ 5 年ごとに施設を訪問し、ニーズのリストを作成し、参考用の本を提供していました。UC モデルについて、Kalich 氏は次のように説明します。「ICAMP には生きたシステムがあります。キャンパス職員と検査官がデータに変更を加えると、そのデータはメイン管理ダッシュボードで 1 日に 2 回更新されます。これにより、データを常に最新かつ実用的な状態に保つことができ、これは 400 億ドルを超える規模のポートフォリオにおいて不可欠です。」 フィッシュ氏も同様の意見を述べています。「カリフォルニア大学バークレー校では、施設の状態評価は 1 時点だけの取り組みではありません。現在、施設管理チームと運用チームは資産を更新し、データのそれらの側面をリアルタイムで取得し、時間の経過に伴う資産の健全性の変化を示しています。」 ICAMP-TRIRIGA の将来に関して、Kalich 氏は次のように述べています。「資本資産管理、資本予算編成、資本プロジェクト管理など、プラットフォーム内には活用できる機能が他にもたくさんあります。計画から調達、持続可能性に至るまで、運用効率と投資効率をもたらす追加の利点と使用例が多数あります。」 UC はパラダイムをシフトし、施設のリーダーと関係者が現在の状況に適応するデータ主導の意思決定を行い、必要に応じて健全なデータに基づいて即興で行動し、発生する課題やニーズを克服できるようにします。