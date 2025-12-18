IBM Master Data Management（MDM）は、AIを導入したクラウドネイティブなプラットフォームであり、ドメイン間のデータを統合および管理します。データ・サイロを排除し、信頼できる唯一の情報源を作成し、エンティティーの解決と関係性の検出に機械学習を使用します。柔軟なデプロイメント（SaaS、オンプレミス、ハイブリッド）、ローコード・インターフェースおよびオープンAPIを備えたIBM MDMは、デジタル・トランスフォーメーションを加速化し、自信を持った意思決定を可能にする信頼性の高いデータを提供します。