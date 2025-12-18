サイロ間でデータを信頼できる唯一の情報源に統合します。マスター・データを管理し、充実させ、運用化し、意思決定、AI、コンプライアンスを大規模に強化します。
IBM Master Data Management（MDM）は、AIを導入したクラウドネイティブなプラットフォームであり、ドメイン間のデータを統合および管理します。データ・サイロを排除し、信頼できる唯一の情報源を作成し、エンティティーの解決と関係性の検出に機械学習を使用します。柔軟なデプロイメント（SaaS、オンプレミス、ハイブリッド）、ローコード・インターフェースおよびオープンAPIを備えたIBM MDMは、デジタル・トランスフォーメーションを加速化し、自信を持った意思決定を可能にする信頼性の高いデータを提供します。
関連するレコードをインテリジェントに組み合わせて、顧客、組織、場所などに関する正確で統一されたビューを作成し、お客様のデータ基盤の拡張をサポートします。
クラウドとオンプレミス上で運用可能なMDMサービスとして導入し、効果的なAIユースケースと日常業務の促進のためのビジネス要件に合わせて形成されたデータを提供します。
信頼性の高いほぼリアルタイムのマスター・データに、チームが高速かつ安全にアクセスできるようにします。IBM MDMを使用すると、組織は直感的なノーコード・ツールを通じてデータを読み込み、公開し、構成できるようになり、技術的なボトルネックを排除できます。
機械学習（ML）による照合を使用して、サイロ間でデータを統合し、エンティティーの信頼できる360度ビューを作成します。
エンティティー間の関係性を特定・管理して、完全で接続されたビューを構築します。
一致決定のための監査証跡とMLガイダンスを備えた組み込みのスチュワードシップ・ツールを提供します。
スピードと俊敏性を最適化したSaaSベースのスケーラブルなアーキテクチャ。
IBM Master Data Managementは、人工知能をデータ基盤に直接導入します。組み込まれた機械学習により精度が継続的に向上し、ビジネス・ユーザーは企業全体で、正確で完全な信頼できる情報を簡単に管理、洗練、維持できるようになります。IBM MDMは、静的データを生きた学習資産に変換し、インテリジェントな自動化と自信に満ちた意思決定を促進します。
トレーニングされた機械学習モデルを使用して、システム全体で関連するレコードを自動的に検索・統合します。重複を減らし、データ品質を高め、新しいデータが届くたびに変化するパターンに適応します。
一貫性のある管理されたマスター・データを提供し、企業全体の分析、オートメーション、データ駆動型の意思決定を促進します。
Product Information Managementおよびコラボレーション可能なMaster Data Management機能
データがどこにあっても、それを検出、管理、共有することで、正確でタイムリーかつ適切な洞察を提供するAIを促進します。
あらゆる形式のデータをあらゆる方法で統合できる合理化されたユーザー体験で、未加工データをAI対応のデータへと変換します。
IBM® watsonx Orchestrate®はAIを活用し、生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとAIエージェントの構築、デプロイ、管理を支援します。