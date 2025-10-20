GenAI Observability

エージェント型アプリケーションとLLM搭載アプリケーションのトラブルシューティングとガバナンス
IBM GenAI observabilityのメトリクスを詳細に表示しているダッシュボード。

GenAI Observabilityのデモ

Instanaが生成AIとエージェント型のコンポーネントをどのようにトレースおよび最適化するかをご覧ください。

フルスタックのコンテキストでAIアプリケーションの可視化と管理を実現

 

IBM Instana®生成AIオブザーバビリティーは、チームがフルスタック・アプリケーションで既に使用しているのと同様の強力なワークフローにAI監視を取り入れます。エージェント、チェーン、タスクを自動的に検出してマッピングし、それらのデータをインフラストラクチャーの残りの部分に接続します。プロンプト、アウトプット、トークン、レイテンシー、コスト、エラーを可視化する機能が組み込まれているため、チームは迅速に問題を追跡し、パフォーマンスを最適化し、自信を持ってAI駆動型アプリケーションを運用できます。

InstanaはOpenLLMetry標準に準拠しており、IBM watsonx.ai、Amazon Bedrock、OpenAI、Anthropic、Groq、DeepSeek、LangChain、LangGraph、CrewAIなどの主要なプロバイダーとフレームワーク、およびvLLMやGPUなどのランタイムをサポートしています。このオープン・エコシステムのアプローチにより、AIのオブザーバビリティーの可搬性、コスト意識、ガバナンス対応が維持され、ツールを切り替えることなく、モデルからインフラストラクチャーまで、エンドツーエンドの透明性を確保できます。

 
メリット
AIアプリケーション全体で根本原因分析を迅速化

コンテキストを切り替えることなく、エージェント、ツール、モデル、サービス全体の統合トレースにより、根本原因分析を迅速化します。
AIトークンとコストの制御と最適化

リクエスト、ユーザー、モデル、テナントごとに、トークンおよびモデル化されたコストを可視化することで、費用や予期せぬ支出を制御します。
信頼性、ガバナンス、コンプライアンスのシグナルを強化

レイテンシー、エラー、プロンプト、出力など、ポリシー対応のシグナルにより、信頼性とガバナンスを向上させます。

特長

AIフレームワークのマッピング エンドツーエンドの生成AIトレース トークンとコストの分析 品質、安全性、ポリシーに関するシグナル オープンなエコシステムとランタイム
次のステップ

クラウドネイティブ・アプリケーションのパフォーマンスをAI駆動型の自動オブザーバビリティー機能で最大化しましょう。

