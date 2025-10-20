IBM Instana®生成AIオブザーバビリティーは、チームがフルスタック・アプリケーションで既に使用しているのと同様の強力なワークフローにAI監視を取り入れます。エージェント、チェーン、タスクを自動的に検出してマッピングし、それらのデータをインフラストラクチャーの残りの部分に接続します。プロンプト、アウトプット、トークン、レイテンシー、コスト、エラーを可視化する機能が組み込まれているため、チームは迅速に問題を追跡し、パフォーマンスを最適化し、自信を持ってAI駆動型アプリケーションを運用できます。

InstanaはOpenLLMetry標準に準拠しており、IBM watsonx.ai、Amazon Bedrock、OpenAI、Anthropic、Groq、DeepSeek、LangChain、LangGraph、CrewAIなどの主要なプロバイダーとフレームワーク、およびvLLMやGPUなどのランタイムをサポートしています。このオープン・エコシステムのアプローチにより、AIのオブザーバビリティーの可搬性、コスト意識、ガバナンス対応が維持され、ツールを切り替えることなく、モデルからインフラストラクチャーまで、エンドツーエンドの透明性を確保できます。