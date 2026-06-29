IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OSは、論理関係に関連するIMSデータベースのプレフィックスを1つのジョブ・ステップとして解決および更新します。データベースに定義されている論理関係ポインターを解決するためのデータセットを作成します。次に、プレフィックス更新機能により、プレフィックス情報がデータベースの負荷や再編成、またはその両方の影響を受けた各セグメントのプレフィックスが更新されます。
このツールは、プレフィックス解決と更新タスクを簡素化することで、データベース管理を改善します。リソース消費を削減しながら、論理関係ポインターを迅速に解決することで、再編成の経過時間とCPU時間を短縮します。
論理的に関連したデータベースをロードまたは再編成した後、ポインターの関係が解決され、実稼働環境で使用できるようになります。
プレフィックス解決と更新機能を1つのジョブ・ステップとして組み合わせます。
HPPRPIPEデータ転送サービスを使用すると、中間処理データセットが不要になり、所要時間とリソース消費が削減されます。
中間処理データセット「DFSURWF2」および「DFSURWF3」を削除することで、テープの取り扱い作業やダイレクト・アクセス記憶装置（DASD）の割り当てを削減できます。
プレフィックス解決やプレフィックス更新に伴うことが多い、I/Oやテープ処理、DASDに関する要件の多くを削減または回避します。
仕組み - IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OSは、IMSデータベースの論理関係に関与するIMSデータベースのプレフィックスを解決および更新します。このツールは、IMS Prefix ResolutionとIMS Prefix Updateの2つのステップで実行します。IMS Prefix Resolutionは、IMSデータベースに定義された論理関係ポインターを解決するためのデータセットを即座に作成します。
IMS Index Builderと統合 - IMS HP Prefix Resolutionは、IMS Index Builderと統合され、セカンダリー・インデックス・ポインターも解決します。IMS HP Prefix Resolutionは、多数の特別な作業ファイルを使用してI/Oを排除し、データセット割り当てを削減して、IMSデータベース・プレフィックス解決の性能を向上させます。また、実行された活動を示すレポートも作成します。これらのレポートは、IMS Toolsのナレッジ・ベース・リポジトリーに保管されています。IMS Index Builderをご覧ください
IMSプレフィックス更新 - IMS Prefix Updateは、データベース・ロード、データベース再編成、またはその両方の影響を受けるIMSデータベース・プレフィックスを更新します。これは、スタンドアロンのステップとして、またはIMS HP Prefix Resolutionと一緒に実行できます。IMS Prefix Updateの性能を向上させる特別なバッファー・ハンドラーもあります。IMSデータベースがDatabase Recovery Control（DBRC）に登録されている場合、IMS Prefix Updateステップで、IMSデータベース・プレフィックスが更新されたことを示すDBRC再編成通知が発行されます。
オペレーションに有用な理由 - IMS HP Prefix Resolutionを使用すれば、作業手順を簡略化し、特定のリソースの使用を不要にすることで、これらのタスクを大幅に簡単かつ迅速に実行できます。これらの主要な機能により、IMS Prefix Resolutionはデータベース管理者（DBA）の業務を容易かつ迅速化し、システムおよび人事の可用性を向上させます。