IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OSは、論理関係に関連するIMSデータベースのプレフィックスを1つのジョブ・ステップとして解決および更新します。データベースに定義されている論理関係ポインターを解決するためのデータセットを作成します。次に、プレフィックス更新機能により、プレフィックス情報がデータベースの負荷や再編成、またはその両方の影響を受けた各セグメントのプレフィックスが更新されます。

このツールは、プレフィックス解決と更新タスクを簡素化することで、データベース管理を改善します。リソース消費を削減しながら、論理関係ポインターを迅速に解決することで、再編成の経過時間とCPU時間を短縮します。