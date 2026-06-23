IMS High Performance Image Copy for z/OS

IBM IMS High Performance Image Copy for z/OSは、データベース・データセットの迅速なバックアップと復元のための高速データベース・コピーおよび主要な機能を提供します。IMSイメージ・コピーの作成に通常必要とされる、エラーが発生しやすい手作業のオペレーションを自動化します。イメージ・コピーと再起動方法の迅速なショットをサポートすることで、データベースのバックアップと復元の時間を短縮できます。

IMS High Performance Image Copyは、データベース・データセットの停止時間を短縮します。自動操作機能は、バッチのイメージ・コピーを作成する前にデータベースをオフラインにし、プロセス後に再起動します。