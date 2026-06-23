IMS High Performance Image Copy for z/OS

高速バックアップと復元データベース・リソースの作成
高速データベース・コピーおよび復旧の主要な機能
IBM IMS High Performance Image Copy for z/OSは、データベース・データセットの迅速なバックアップと復元のための高速データベース・コピーおよび主要な機能を提供します。IMSイメージ・コピーの作成に通常必要とされる、エラーが発生しやすい手作業のオペレーションを自動化します。イメージ・コピーと再起動方法の迅速なショットをサポートすることで、データベースのバックアップと復元の時間を短縮できます。
IMS High Performance Image Copyは、データベース・データセットの停止時間を短縮します。自動操作機能は、バッチのイメージ・コピーを作成する前にデータベースをオフラインにし、プロセス後に再起動します。
主な機能
IMS HP Image Copyは、複数のデータベース・データセットのイメージ・コピーを作成することで実行時間を短縮します。また、イメージ・コピーや復元中のデータベース停止時間も短縮されます。
IMS HP Image Copyでは、命名テンプレートを使用することで、IMSアウトプット・イメージ・コピー・データセットを制御するための手作業が少なくて済みます。 IMS Tools Online System Interfaceでのデータベースの手動停止または開始を最小限に抑えます。
IMS HP Image Copyは、イメージ・コピー機能のアウトプットを積み重ねることで、使用するテープの巻数を減らし、運用コストを削減します。
IMS HP Image Copyは、レポートを一元管理のリポジトリーに保管します。データベース統計を収集し、他のIMS ToolsまたはIMS製品で使用するために中央リポジトリーに保管します。
ユースケース
IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OSは、IMSデータベースのリカバリーに関連する重要なリソースの1つであるイメージ・コピーを作成します。いくつかの異なるタイプのイメージ・コピーと、IBMとIBM以外の両方の高速複製・ストレージ処理ソリューションをサポートしています。IMSコマンド・プロセッサーとのインターフェースにより、IMSデータベースを停止・再起動する必要がなくなります。IMS HP Image Copyを使用すると、IMSデータベースのイメージ・コピーに加えて、IMS データベース・データセットのコピーを作成できます。
IMS HP Image Copyは、「バッチ」イメージ・コピーまたは「同時」イメージ・コピーを作成できます。IMSデータベースが「/DBR」または「/DBD」コマンドを使用してオフラインになるか、IMS DB quiESCEコマンドを使用してオンラインのままになると、バッチ・イメージ・コピーが作成されます。IMSデータベースがまだ更新可能である間、同時イメージ・コピーが作成されます。イメージ・コピーの作成時に更新が発生した可能性があるため、同時イメージ・コピーには、リカバリー用のIMSアーカイブ・ログ・データセットが必要です。
IMS HP Image Copyは、IBM、EMC、日立の高速複製ストレージ・プロセッサーをサポートします。IBMでは、このツールはIBM FlashCopyを起動します。EMCでは、このツールはEMC TimeFinderのサポートを使用します。日立では、このツールは日立エミュレーション・ソフトウェアが提供するFlashCopyのサポートを開始します。これらのストレージ・プロセッサーは、ストレージ・プロセッサー・レベルでデータのコピーを管理することで、イメージ・コピーを迅速に作成できます。
IMS HP Image Copyは、イメージコピー処理中にプロセス・サマリーを生成します。これらのレポートには、作成されたイメージ・コピーの記録が保存され、すべてのレポートは、一元的な表示と履歴分析のためにIMS Tools Knowledge Base（ITKB）リポジトリーに保管されます。
IMS HP Image Copyを使用すると、1 回の実行で同じIMSデータベースの複数のイメージ・コピーを作成および管理できます。これらのコピーは、ディスクやテープなどのさまざまなメディアや場所に送信でき、多様な復旧、テスト、ディザスター・リカバリー戦略をサポートできます。このソリューションは、SMSおよびサイト固有の標準と統合され、イメージ・コピーの一貫した命名、保持、カタログ作成を保証し、バックアップ管理とコンプライアンス要件を簡素化しながら、組織のレジリエンス向上を支援します。
参考情報