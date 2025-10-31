IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

チューニング、パーティショニング、および統合のためのツールを使用してIMS HALDBを管理します。
IMS™ High Availability Large Database Toolkit（HALDB）for z/OSは、既存のIMS Full FunctionデータベースをIMS HALDBデータベースに変換する際に役立ちます。これにより、IMSのデータベース管理者（DBA）は、パーティション設定の変更についてシミュレーションし、実装前にその変更が正しいことを確認できます。また、DBAはHALDBデータベースを保守および調整できるようになります。
IMS HALDB Toolkitは、データベース・パーティションの増加または縮小に対応するために、パーティション統合とパーティション分割をサポートしています。IMS HALDB Toolkitは、他のIMS High Performanceツールと全面的に統合されており、IMS HALDBデータベースの管理において特別な機能を提供します。
IMS HALDB Toolkit for z/OSは、IMS全機能データベースをIMS High Availability Large Databaseのデータベースにワンステップで変換します。
IMS HALDB Toolkit for z/OSは、パーティション設定を確認するためのパーティションの統合と分割を提供します。
IMS HALDB Toolkit for z/OSは、IMS HALDBの保守手順を管理して、IMS HALDBのパフォーマンスと保守性を最適化します。
IMS HALDB Toolkitは、IMS DBRCを処理するための特別な機能を提供します。
IMS High Availability Large Database Toolkit（HALDB）for z/OSは、アプリケーションのサポート・タスクの実行に要する時間を短縮し、必要なスキルを最小限に抑えるのに役立ちます。このツールキットには、IMS HALDBの保守、モデリング、および分析が含まれています。また、24時間365日のデータの可用性を維持するためにも役立ちます。ツールキットのアプリケーション機能により、アプリケーションはHALDB環境をより有効に活用できるようになります。また、そのシステム・ユーティリティーは、HALDBの運用性の向上に役立つ機能を提供します。