IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS™ High Availability Large Database Toolkit（HALDB）for z/OSは、既存のIMS Full FunctionデータベースをIMS HALDBデータベースに変換する際に役立ちます。これにより、IMSのデータベース管理者（DBA）は、パーティション設定の変更についてシミュレーションし、実装前にその変更が正しいことを確認できます。また、DBAはHALDBデータベースを保守および調整できるようになります。

IMS HALDB Toolkitは、データベース・パーティションの増加または縮小に対応するために、パーティション統合とパーティション分割をサポートしています。IMS HALDB Toolkitは、他のIMS High Performanceツールと全面的に統合されており、IMS HALDBデータベースの管理において特別な機能を提供します。