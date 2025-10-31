IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

チューニング、パーティショニング、および統合のためのツールを使用してIMS HALDBを管理します。

雲と幾何学的なデータの可視化要素を特徴とする抽象的なイラスト。デザインには、高層ビルのような棒、円形のアイコン、青と紫の柔らかなパステル・パレットが含まれています。背景はクリーンな白いシンプルなスペースで、デジタルで未来的なテーマを強調しています。

概要

IMS™ High Availability Large Database Toolkit（HALDB）for z/OSは、既存のIMS Full FunctionデータベースをIMS HALDBデータベースに変換する際に役立ちます。これにより、IMSのデータベース管理者（DBA）は、パーティション設定の変更についてシミュレーションし、実装前にその変更が正しいことを確認できます。また、DBAはHALDBデータベースを保守および調整できるようになります。

IMS HALDB Toolkitは、データベース・パーティションの増加または縮小に対応するために、パーティション統合とパーティション分割をサポートしています。IMS HALDB Toolkitは、他のIMS High Performanceツールと全面的に統合されており、IMS HALDBデータベースの管理において特別な機能を提供します。
データベースを簡単に変換

IMS HALDB Toolkit for z/OSは、IMS全機能データベースをIMS High Availability Large Databaseのデータベースにワンステップで変換します。
IMS HALDBの変換と変更をシミュレート

IMS HALDB Toolkit for z/OSは、パーティション設定を確認するためのパーティションの統合と分割を提供します。
手順の管理

IMS HALDB Toolkit for z/OSは、IMS HALDBの保守手順を管理して、IMS HALDBのパフォーマンスと保守性を最適化します。
IMSデータベースリカバリ制御（DBRC）を処理

IMS HALDB Toolkitは、IMS DBRCを処理するための特別な機能を提供します。

主な機能

IMS High Availability Large Database Toolkit（HALDB）for z/OSは、アプリケーションのサポート・タスクの実行に要する時間を短縮し、必要なスキルを最小限に抑えるのに役立ちます。このツールキットには、IMS HALDBの保守、モデリング、および分析が含まれています。また、24時間365日のデータの可用性を維持するためにも役立ちます。ツールキットのアプリケーション機能により、アプリケーションはHALDB環境をより有効に活用できるようになります。また、そのシステム・ユーティリティーは、HALDBの運用性の向上に役立つ機能を提供します。
複数のモニターでコードをチェックしているシステム・エンジニア。システム・エンジニアが、IT代理業者のオフィスでアプリ開発者の同僚と一緒に働いている。コーダーが画面上のアルゴリズムを分析し、新しいユーザー・インターフェースを開発している。
IMS HALDBデータベースへの変換

IMS HALDB Toolkitは、IMS Full FunctionデータベースをIMS HALDBデータベースに移行できます。まず、コンバージョンのシミュレーションができることです。現在の IMS Full Function データベースに適切な IMS HALDB パーティション設定が決定されます。次に、IMS全機能データベースからIMS HALDBデータベースへの実際の変換を実行できます。この手順は、1つのバッチ・ステップで実行されます。このプロセスには、必要なすべてのサブステップを生成するISPFインターフェースがあります。
ソフトウェア代理店で、複数の画面に解析アルゴリズムが映ったデスクに座って、ノートPCでコードを書くアフリカ系アメリカ人開発者のポートレート。ポータブル・コンピューターを使用してユーザー・インターフェイスで作業するコーダー。
IMS HALDBデータベースの保守

IMS Toolkitを使用すると、IMS DBAは、データに成長または縮小の兆候が見られるパーティションを統合または分割できます。新しいパーティション設定が正しいことを確認するため、IMS HALDBデータベースに変更を加える前に、IMS DBAが再パーティションをシミュレートできるようになります。これにより、IMS DBAは特定のしきい値を設定して、IMS HALDBデータベースの保守が必要なときに通知できるようになります。
現代的なオフィスで働く多様な多民族チーム
パフォーマンスの向上

IMS HALDB Toolkitは、IMS HALDBデータベースのパフォーマンスを向上させます。たとえば、IMS HALDBのプライマリ・データベースが再編成されると、すべてのセカンダリ・インデックス・ポインタの修復が必要になります。IMSでは、この修復プロセスは「自己修復」によって実行されます。これは、インデックスが初回使用時に修正されることを意味します。しかし、自己修復手順はピーク時のパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、このツールキットにはセカンダリ・インデックスを修復するためのオフライン・ユーティリティーが含まれています。
オープンなサーバー・ラック・キャビネットの横に立ち、サーバーのデジタル接続に触れているITエンジニアの画像
データベースの変換

IMS HALDB Toolkitは、ユーザーがパーティション化したIMSデータベースをIMS HALDBデータベースに変換する際にも役立ちます。キー範囲が異なる複数の同一データベースがある場合、このツールキットはそれらのデータベースをIMS HALDBデータベースに変換し、そのデータを単一のIMS HALDBデータベースにマージします。これは、セカンダリ・インデックスが必要なものの、データが複数のデータベースに分割されている場合にその使用が制限されていたユーザーにとって役立ちます。
サイバーセキュリティー・エンジニアとしてコンピューターのキーボードを打ち、コードを書いている、眼鏡をかけた若い女性の横顔
IMSデータベース・リカバリー制御（DBRC）の処理

IMS HALDB Toolkitは、IMS DBRCを処理するための特別な機能を提供します。たとえば、このツールを使用すると、IMS HALDB DBRC定義を、あるIMS RECONデータ・セットから別のIMS RECONデータ・セットにクローンまたは複製できます。また、複製プロセス中に、高レベルのデータセットの修飾名を変更することもできます。このツールキットを使用することで、一連の本番IMS HALDBデータベースを、あるIMSシステムから別のIMSシステムに割り当ててコピーすることもできます。
複数のモニターでコードをチェックしているシステム・エンジニア。システム・エンジニアが、IT代理業者のオフィスでアプリ開発者の同僚と一緒に働いている。コーダーが画面上のアルゴリズムを分析し、新しいユーザー・インターフェースを開発している。
関連ソリューション

クラウドベースのデータ管理システム・インターフェースを操作する人物のイラスト。
IMS Database Solution Pack
オンライン・データベース再編成を実行して、24時間365日の可用性を確保し、フル機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
盾、錠、歯車などのさまざまなアイコンとシンボルを使用したフローチャート。
IMS Database Utility Solution for z/OS
オフライン・データベース再編成をサポートし、全機能のIMSデータベースおよびHALDBを管理します。
プラットフォームの上に立って、スタイラスで大画面に書き込む男性のイラスト。
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
複数のデータセットと高速パス領域の同時バックアップと復元のための統合ソリューションを提供するソフトウェア・スイートを使用できます。
フローチャートを含む抽象的な形と、立ってノートPCを持っている人
IMS Tools
オンデマンドのアプリケーション固有のデータベースおよびトランザクション管理ツールで、IMSシステムのパフォーマンスを向上させます。

参考情報

IBMドキュメンテーション
製品の保守および使用方法に関する情報をご覧ください。
IBM Developerコミュニティー
技術的なトピックを探索し、試用版ソフトウェアを見つけて、コミュニティに参加してください。
IMS ツールの製品資料
IMS Tools製品の出版物、プログラム・ディレクトリー、およびその他の関連技術コンテンツをPDF形式でレビューできます。
IMS Tools動画再生リスト
IBM IMSおよび関連する製品とテクノロジーの、デモとWebセミナーなどの動画をご覧ください。
