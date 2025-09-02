IBM Cloud上のIntel® Gaudi® 3 AIアクセラレーター

IBM® Cloud上のIntel® Gaudi® 3 AIアクセラレーターを活用して、AIソリューションの可能性を解き放ち、革新を起こし、デプロイしましょう。ハイパフォーマンス、導入の柔軟性、オープンな開発環境を備え、エンタープライズAIの需要に対してコスト効率よくスケーリングすることを目的に設計されています。

大規模言語モデル（LLM）やマルチモーダル・モデル（MMM）など、幅広い生成AI推論アプリケーションとフレームワークをサポートします。IBM Cloud Virtual Servers for VPCまたはRed Hat® OpenShift® Kubernetes Serviceを使用してすぐに開始できます。IBM watsonx®、Red Hat OpenShift AIクラスター、IBM Cloud Kubernetes Service、IBM Cloud上でのデプロイ可能なアーキテクチャー、および自動化されたTerraformベースのデプロイメントのサポートは、2025年下半期に予定されています。



Intel Gaudi 3テクノロジーの詳細はこちら