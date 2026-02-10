IBM Storage FlashSystem 9600

脅威検知を迅速化し、性能と電力効率を向上させます。
IBM Storage FlashSystem 9600は、大規模かつ混合型の統合ワークロードに最適なソリューションです。最も要求の厳しいエンタープライズ・ワークロードに対して、圧倒的な高速性とシンプルさを提供します。
2Uストレージ・エンクロージャー・ドロワー内に最大24台のNVMe高可用性フラッシュ・デバイスを配置するとともに、3つのサイトにネットワークベースの複製を用意することで、単一故障点を防止します。
スマートな自己最適化ソリューションは管理が容易で、組織の成長に伴うストレージの課題を克服できます。
手頃なパッケージの高密度フラッシュ・ストレージには、圧縮やAIを活用した予測分析が含まれています。
FlashCore Module 5（FCM5）は、MKモデルを使用してすべてのI/Oからのデータを継続的に監視し、ランサムウェアなどの異常を1分未満で検知します。1
|仕様：
|単一エンクロージャー内の実効最大容量：
- 11.8 PBe
|最大帯域幅：
- 86 GB/秒
|形式：
- 2Uエンクロージャー
|最大I/Oポート数：
- 32
|FlashSystem Gridの実効最大容量：
- 377 PBe
|メモリー：
- 1.5TB
- 3 TB
|接続性：（オプション）
- 64 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 32 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 100/40 GB iSCSIまたはNVMe/TCP
- 25/10 GB/秒 iSCSIまたはNVMe/TCP
|最大IOPS（4K読み取りヒット）
- 6.3M
エンタープライズ品質の組み込みソフトウェアとOSを活用して、既存のストレージ・システムに新たな命を吹き込み、間近に迫るサイバー攻撃から保護します。スペースに制約のあるエッジ・ロケーション向けのコンパクトな設計で、オンプレミスとハイブリッド向けの堅実な機能を備えています。エッジ・ストレージ、仮想環境、コンテナ環境に最適です。
ビジネス・ニーズに合わせたIBM Storage FlashSystemの構成のサポートについては、アドバイザーにお問い合わせください。
1IBM Researchによる内部実験では、ランサムウェアが暗号化プロセスを開始してから1分以内にランサムウェアを検知することが実証されています。この実験は、4.1ファームウェアをロードした6つのFCMを搭載したFlashSystem 5200で行われました。5200には8.6.3GAレベルのソフトウェアがロードされていました。5200に接続されているホストでは、XFSファイルシステムを使用してLinuxが実行されていました。この特定のケースでは、WannaLaughと呼ばれるIBMランサムウェア・シミュレーターが使用されました。取得した結果を受け取るには、基盤となるシステムがFCM4.1と互換性があり、バージョン8.6.3のGAレベルのソフトウェアとの互換性が必要です。