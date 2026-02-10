IBM Storage FlashSystem 5600

脅威検知を迅速化し、性能と電力効率を向上させます。
IBM Storage FlashSystem 5600は、優れたサイバーセキュリティー機能、卓越した高密度設計、そして優秀なパフォーマンスを提供するエントリーレベルのNVMeオールフラッシュ・ソリューションです。パフォーマンス、拡張性、セキュリティー機能の両立を求める、小規模かつ混合型のワークロードを持つお客様向けに設計されています。
完全冗長キャニスター・コンポーネントを備えた1Uストレージ・エンクロージャー・ドロワー内の12台の NVMe高可用性フラッシュ・デバイスにより、単一故障点が防止されます。
スマートな自己最適化ソリューションは管理が容易で、組織の成長に伴うストレージの課題を克服できます。
手頃なパッケージの高密度フラッシュ・ストレージには、圧縮やAIを活用した予測分析が含まれています。
FlashCore Module 4（FCM4）は、MKモデルを使用してすべてのI/Oからのデータを継続的に監視し、ランサムウェアなどの異常を1分未満で検知します。1
|仕様：
|単一エンクロージャー内の有効最大容量：
- 2.4 PBe（1Uエンクロージャー）
|最大帯域幅：
- 30 GB/秒
|接続性（標準）：
- 25/10 GB/秒iSCSIまたはNVMe/TCP
|最大I/Oポート数：
- 16
FlashSystem Gridの実効最大容量：
- 77 PBe
|メモリー：
- 256 GB
- 512 GB
|接続性：（オプション）
- 64 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 32 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 100/40 GB/秒 iSCSIまたはNVMe/TCP
- 25/10 GB/秒 iSCSIまたはNVMe/TCP
|最大IOPS（4K読み取りヒット）
- 2.6M
ビジネス・ニーズに合わせたIBM Storage FlashSystemの構成のサポートについては、アドバイザーにお問い合わせください。
1 IBM Researchによる内部実験では、ランサムウェアが暗号化プロセスを開始してから1分以内に検知されたことが実証されています。この実験は、4.1ファームウェアをロードした6つのFCMを搭載したFlashSystem 5200で行われました。5200には、8.6.3GAレベルのソフトウェアがロードされていました。5200に接続されているホストでは、XFSファイルシステムを使用してLinuxが実行されていました。この特定のケースでは、WannaLaughと呼ばれるIBMランサムウェア・シミュレーターが使用されました。取得した結果を受け取るには、基盤となるシステムがFCM4.1と互換性があり、バージョン8.6.3 GAレベルのソフトウェアがロードされている必要があります。
2 5:1のデータ削減を想定