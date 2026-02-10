最新情報をいち早く入手

IBM Storage FlashSystem 5600

脅威検知を迅速化し、性能と電力効率を向上させます。

IBM Storage FlashSystem 5600サーバー・モジュール
バーチャル・ライブ・イベント：2026年2月に到来するストレージの未来
IBMのストレージの次なる進化が登場し、企業にもたらす可能性を再定義します。これにより、よりスマートなAI駆動型の未来基盤が実現します。2026年2月10日火曜日午前9時（米国東部標準時）にご参加ください
レジリエンスの再考：未来に備えたAI駆動型サイバー・レジリエンス戦略の構築
サイバー攻撃は加速しており、規制は厳しくなっています。ストラテジーは万全ですか？録画をご視聴ください。

お客様とともに成長するエンタープライズ・グレードのストレージ

IBM Storage FlashSystem 5600は、優れたサイバーセキュリティー機能、卓越した高密度設計、そして優秀なパフォーマンスを提供するエントリーレベルのNVMeオールフラッシュ・ソリューションです。パフォーマンス、拡張性、セキュリティー機能の両立を求める、小規模かつ混合型のワークロードを持つお客様向けに設計されています。

 IBM FlashSystemによりストレージ・コストが40％～90％削減。ESGレポートを読む
高性能の冗長性

完全冗長キャニスター・コンポーネントを備えた1Uストレージ・エンクロージャー・ドロワー内の12台の NVMe高可用性フラッシュ・デバイスにより、単一故障点が防止されます。
あらゆる規模の環境に対応する拡張性

スマートな自己最適化ソリューションは管理が容易で、組織の成長に伴うストレージの課題を克服できます。
手頃な価格で価値の高いソリューション

手頃なパッケージの高密度フラッシュ・ストレージには、圧縮やAIを活用した予測分析が含まれています。
徹底的なサイバー・レジリエンス

FlashCore Module 4（FCM4）は、MKモデルを使用してすべてのI/Oからのデータを継続的に監視し、ランサムウェアなどの異常を1分未満で検知します。1
レビュー

仕様

仕様：
単一エンクロージャー内の有効最大容量：
- 2.4 PBe（1Uエンクロージャー）		最大帯域幅：
- 30 GB/秒
接続性（標準）：
- 25/10 GB/秒iSCSIまたはNVMe/TCP		最大I/Oポート数：
- 16

FlashSystem Gridの実効最大容量：
- 77 PBe		メモリー：
- 256 GB
- 512 GB		接続性：（オプション）
- 64 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 32 GB/秒 FCまたはNVMe/FC
- 100/40 GB/秒 iSCSIまたはNVMe/TCP
- 25/10 GB/秒 iSCSIまたはNVMe/TCP

最大IOPS（4K読み取りヒット）
- 2.6M

FlashSystemのオプションに関する詳細をご覧ください。

主要なフラッシュ・ストレージ製品の技術的な詳細、機能、ユースケースについて説明しています。

システムの比較

ユースケース

ストレージのサステナビリティー
エネルギー効率の高い高密度のデータ・ストレージに投資すると、環境保護に貢献できます。
完全自動化のデータセンター
すべてのデータを1カ所で表示し、AI主導のデータ階層化を利用します。
サイバー・レジリエンスをさらに強化
サイバー攻撃が発生した場合に、中断することなく迅速にデータを復旧します。
ストレージ・データの分析
フラッシュ・ストレージ分析で構築されたツールを使用し、ストレージ分析を高速化して、洞察を得るまでの時間を短縮します。

IBM FlashSystemで削減できるコストを確認する

TCOとFlashSystemによる節約額を概算するために、ストレージ環境の詳細を入力してください。

参考情報

サイバー脅威の先手を打とう。
IBM® FlashSystem、Storage Insights Pro、および追加のキャッシュを含む新しいOperational Resilienceバンドルを、すべて圧倒的価格でご利用いただけます。今すぐ詳細をご覧ください。
Block Storageデータ保護の習得とIBM FlashSystemによるデータ自動化の実装
IBM® Power Cyber Vaultでデータ・セキュリティーを強化
今日の脅威に対する強力なソリューションをご覧ください。組織のセキュリティー体制を一変させる、サイバー・レジリエントなストレージのデモンストレーションをご覧ください。
GBSBank - 顧客中心の銀行サービスを創造
GBSBankが、高性能で回復力に優れたIBM Storageの支援のもと信頼性を向上させている方法をご覧ください
次のステップ

ビジネス・ニーズに合わせたIBM Storage FlashSystemの構成のサポートについては、アドバイザーにお問い合わせください。

FlashSystem 5600に関するその他の参考情報 IBM FlashSystemポートフォリオのデータ・シートを読む レッドブック：IBM Storage FlashSystem 5000および5200 FlashSystem 5200製品の詳細はこちら 北米を拠点とするIBMビジネス・パートナーの詳細はこちら 資料 サポート Redbook：FlashSystemのベスト・プラクティス
脚注

IBM Researchによる内部実験では、ランサムウェアが暗号化プロセスを開始してから1分以内に検知されたことが実証されています。この実験は、4.1ファームウェアをロードした6つのFCMを搭載したFlashSystem 5200で行われました。5200には、8.6.3GAレベルのソフトウェアがロードされていました。5200に接続されているホストでは、XFSファイルシステムを使用してLinuxが実行されていました。この特定のケースでは、WannaLaughと呼ばれるIBMランサムウェア・シミュレーターが使用されました。取得した結果を受け取るには、基盤となるシステムがFCM4.1と互換性があり、バージョン8.6.3 GAレベルのソフトウェアがロードされている必要があります。

