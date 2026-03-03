IBM Envizi Emissions API

開発者とISV向けの信頼できる排出量計算ロジック
Envizi Emissions APIを使用すると、開発者も独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）も、排出量計算機能を自社のアプリケーションに直接組み込むことができます。 APIは、Enviziの広範な排出係数ライブラリと標準化された会計手法を公開しており、チームは排出ロジックや排出係数記録を自ら開発・維持することなく、カスタム・ソリューションを構築できます。
Enviziの専門知識を活用することで、開発チームは、計算を世界的に認められた標準に準拠させながら、商品化までの時間を短縮できます。
開発者向けの統合
REST APIを使用して、排出量計算をソフトウェアに直接組み込みます。アプリケーションからアクティビティー・データを送信し、正確なCO₂e成果をリアルタイムで返します。アーキテクチャーを中断することなく、炭素排出量に関する洞察を既存のワークフロー、ダッシュボード、ユーザー・エクスペリエンスにシームレスに統合します。
スケーラブル、Enterprise対応
複数の顧客、地域、大量のユースケースにわたる排出量計算を自信を持ってサポートします。
Emissions APIは簡単に統合できるように構築されており、さまざまな業種・業務の組織が排出とサステナビリティーに関する幅広いユースケースに対応できるようになっています。
スコープ1、2、3のすべてにわたって排出量計算を標準化し、透明性と一貫性のある、コンプライアンスに準拠した計算を実現します。
管理された世界的に認められたグローバル、地域、業種・業務の排出量係数データ・セットのライブラリーにアクセスすることで、社内の排出係数ライブラリーの構築、維持、または更新の複雑さを伴わずに、計算に最新かつ透明性の高い係数が使用されるようになっています。
Python用SDKで包括的なAPIコレクションにアクセス
排出量係数の調達のプレッシャーを受けることなく、複雑な計算ロジックの社内構築といった負担を受けることなく、排出量の主要な機能を迅速に稼働させることができます。
ステートレスでデータが保存されないAPIアーキテクチャーは、ソフトウェア・プラットフォーム・インフラの負担を軽減し、データ保護やホスティングに関する懸念も軽減します。
排出量係数と排出量方法は一元管理されるため、ユーザーは手作業で作業する必要なく、最新のアップデートのメリットを自動的に享受できます。
明確なドキュメンテーション、サンプル・コード、そして迅速な統合のためのサンドボックスアクセス。
柔軟性を考慮して設計されており、APIを使用して、必要な場所に排出ロジックを構築、拡張、または組み込んでいます。
いいえ。Envizi Emissions APIは、開発者、ソフトウェア製品チーム、ISVが既存のソフトウェア・ソリューションに排出量計算を組み込めるように設計されています。管理されたワークフロー、管理、監査対応レポートを必要とする企業は、Envizi の排出量計算ソリューションを使用する必要があります。
Envizi Emissions Calculations in Excelは、コーディングを必要とせずExcelで直接排出量を計算したいビジネス・ユーザー向けに構築されています。Envizi Emissions API は、独自の排出量ソリューションを作成する開発者および ISV 向けに構築されています。
Envizi Emissions APIは、スコープ1、2、3にEnviziで管理されている排出量係数を使用します。
