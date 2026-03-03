IBM Envizi Emissions API

Envizi Emissions APIを使用すると、開発者も独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）も、排出量計算機能を自社のアプリケーションに直接組み込むことができます。 APIは、Enviziの広範な排出係数ライブラリと標準化された会計手法を公開しており、チームは排出ロジックや排出係数記録を自ら開発・維持することなく、カスタム・ソリューションを構築できます。

Enviziの専門知識を活用することで、開発チームは、計算を世界的に認められた標準に準拠させながら、商品化までの時間を短縮できます。



開発者向けの統合

REST APIを使用して、排出量計算をソフトウェアに直接組み込みます。アプリケーションからアクティビティー・データを送信し、正確なCO₂e成果をリアルタイムで返します。アーキテクチャーを中断することなく、炭素排出量に関する洞察を既存のワークフロー、ダッシュボード、ユーザー・エクスペリエンスにシームレスに統合します。



スケーラブル、Enterprise対応

複数の顧客、地域、大量のユースケースにわたる排出量計算を自信を持ってサポートします。