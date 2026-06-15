AIネイティブなアプリケーションや分析は、コンテキストの提供が遅れたり、不完全だったり、信頼できなかったりすると停滞します。処理やガバナンスのための統合機能を備えた自己管理型のApache Kafkaスタックでは、データがシステム間でサイロ化され、チームは古いデータでの作業を余儀なくされるため、信頼性が低下します。