AI、分析、アプリケーションを支えるために、リアルタイムで拡充された信頼性の高いデータを提供する包括的なデータ・ストリーム・プラットフォームを構築
AIネイティブなアプリケーションや分析は、コンテキストの提供が遅れたり、不完全だったり、信頼できなかったりすると停滞します。処理やガバナンスのための統合機能を備えた自己管理型のApache Kafkaスタックでは、データがシステム間でサイロ化され、チームは古いデータでの作業を余儀なくされるため、信頼性が低下します。
IBM® Confluentは、チームが必要とする包括的なデータ・ストリーム・プラットフォームを提供します。あらゆるソースを接続し、移動中のデータを拡充するとともに、統合された機能によって信頼性の高いリアルタイムのコンテキストを提供します。これにより、チームはインフラストラクチャーの管理ではなく、新たな機能の開発に注力できます。
IBM Confluentによるデータ・ストリームの簡素化をご覧ください。サインアップは不要です。
IBM Confluentが提供する独自のツール、サポート、エコシステムの組み合わせにより、検出、プロビジョニング、データ移行、クライアント移行の完全な自動化を実現しながら、移行期間の短縮とリスクの軽減を可能にします。
事前構築済みのフルマネージド・コネクターを使用して数分であらゆるデータソースに接続し、ネイティブのストリーム処理によって移動中のデータを処理できます。単一の信頼できるデータソースから、分析、AI、アプリケーション、運用ワークフローを支える再利用可能なデータ・ストリームを活用することで、統合作業の滞留を解消できます。
単一のプラットフォーム・アーキテクチャーにより、環境全体で一貫した機能、ガバナンス、運用モデルを実現できます。IBM Confluent Unified Stream Managerは、デプロイメント全体にわたる統合コントロール・プレーンを提供します。
99.99%のアップタイムを定めたサービスレベル契約（SLA）を備えたフルマネージド・プラットフォームにより、スケーリング、アップグレード、負荷分散を自動化できます。これにより、パーティション管理、ローリング再起動、インシデント対応に伴う手作業を削減できます。
Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudなどのクラウドやオンプレミス環境にまたがってデータを複製し、運用の複雑化を招くことなく、ディザスター・リカバリーとグローバルな可用性を実現できます。
クリックストリーム、取引データ、CRMなどの顧客データをリアルタイムで統合し、高度にパーソナライズされた推奨や最適なオファーを提供することで、コンバージョン率を向上できます。
ミリ秒単位の低レイテンシーで大量のデータ・ストリームを処理し、脅威をほぼリアルタイムで検知してブロックできます。これにより、バッチ処理による遅延を解消し、収益と信頼を保護できます。