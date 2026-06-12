オンデマンドのWebセミナー

IBM Confluentのシニア・プロダクト・マーケティング・マネージャーであるSophia Jiangが、McAfeeのコンシューマー・プラットフォーム・エンジニアリング部門でディレクター兼クラウド・アーキテクチャー・リーダーを務めるRupin Kakkar氏と対談します。McAfeeは、AI搭載サイバーセキュリティーのリーディング・カンパニーであり、個人や家族向けに包括的なデジタル保護を提供しています。

この1時間のWebセミナーでは、McAfeeがIBM Confluentを選んだ理由を掘り下げ、主な学びとベスト・プラクティスを共有し、IBM® Confluent Cloud上で分析システムや運用システムに接続するストリーミング・データ・パイプラインを構築する方法をデモで紹介します。Rupin Kakkar氏のチームがテレメトリを活用して、リアルタイムのビジネス分析と顧客体験をどのように推進しているかをご覧いただけます。また、McAfeeがKafkaを基盤とする分散型クラウドネイティブのマイクロサービス・アーキテクチャーへとアーキテクチャーをモダナイズした方法について説明していただきます。さらに、McAfeeがオープンソースのKafkaからIBM Confluent Cloudへ移行し、レジリエンスを10倍向上させた方法も紹介します。

オンプレミス環境からクラウド環境への移行を成功させるための計画と実行方法について、ライブ・デモを視聴し、経験豊富な専門家の知見を得られるこの機会をお見逃しなく。

まだ登録を迷っている場合は、IBM Confluentの詳細をご覧ください。