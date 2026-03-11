IBM Confidential Computing Platform

IBM Confidential Computing Platformは、IBM Secure Execution for Linuxテクノロジーを使用しています。これには、メモリー暗号化、暗号化された契約、ウルトラバイザーなどのハードウェアおよびファームウェア機能が含まれ、ワークロード用の分離された安全な環境を構築します。

IBM Confidential Computingは、アプリケーションとデータをライフサイクル全体にわたって保護します。機密コンピューティングと暗号化されたキー管理により、データが保存中、転送中、使用中のいずれにおいてもセキュアであることを確保しつつ、完全な権限を維持できます。