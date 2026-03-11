IBM Confidential Computing Platform

IBM® Z、LinuxONE SEL、および高度な機密コンピューティング技術でデータを保護しましょう
IBM Confidential Computing Platformは、IBM Secure Execution for Linuxテクノロジーを使用しています。これには、メモリー暗号化、暗号化された契約、ウルトラバイザーなどのハードウェアおよびファームウェア機能が含まれ、ワークロード用の分離された安全な環境を構築します。
IBM Confidential Computingは、アプリケーションとデータをライフサイクル全体にわたって保護します。機密コンピューティングと暗号化されたキー管理により、データが保存中、転送中、使用中のいずれにおいてもセキュアであることを確保しつつ、完全な権限を維持できます。
IBM Secure Execution for Linuxによって、ワークロードに対してきめ細かな保護を実現できます。コンテナ・レベルの分離とゼロ知識証明により技術的な保証を得て、より高い信頼性を実現します。
暗号化された契約でポリシーを適用し、ゼロトラストの原則を活用して、ユーザー間で職務を厳格に分離しつつ、役割と権限を安全に割り当てます。
ハードウェア・ベースの信頼の基点で保存データを保護します。IBMのFIPS 140-2レベル4認定HSMが、業界最高水準のクラウド暗号化セキュリティーを提供します。
検証済みのワークロードのみがデプロイされるようにします。各ビルドは署名済み認証レコードを生成し、外部サービスに依存せずに独立した検証を可能にします。
署名済みの完全性証明によってコンテナ・イメージとワークロードを検証します。認証レコードにより、第三者のトラスト・サービスを必要とせずに真正性を確認できます。
IBMの機密コンピューティングに関するFAQをご覧ください。
IBM Confidential Computing Platformは、IBM ZまたはLinuxONE上の機密コンピューティング機能を活用し、ハイブリッドクラウドのデプロイメントでミッションクリティカルなデータとアプリケーションに安全性の高い環境を提供するよう設計されたサービス・スイートです。
機密コンピューティングとは、認証済みでハードウェア・ベースの信頼できる実行環境（TEE）内で計算を実行することにより、使用中のデータを保護することを指します。これにより、処理中もデータが暗号化され、分離されることを担保します。IBM Confidential Computing Platformはこのコンセプトを使用して、ミッションクリティカルなワークロードと機密データを保護します。
運用保証は、サービス・プロバイダーなどによって行われる運用がコンプライアンスに準拠し、意図的または意図せずにセキュリティーを損なわれないことを保証するために役立ちます。これは運用上の対策に基づいているため、破られる可能性があり、結果として信頼性が求められます。
技術保証は、セキュリティー機能が技術そのものに組み込まれており、不正アクセスや改ざんが技術的に不可能であることを保証します。これにより、内部攻撃または外部攻撃の場合でも、個人や組織が特権アクセスを悪用しないことを信頼する必要がなく、データを常に保護できるようになります。
