IBM Confidential Computing Container Runtime

機密コンピューティング・テクノロジーを使用して、IBM® ZおよびLinuxONE上で機密データを含むLinuxワークロードを安全に構築、デプロイ、管理します。
IBM Confidential Computing Container Runtimeは、IBM Secure Execution for Linuxを活用して、内部および外部の脅威から機密性の高いLinuxワークロードを保護する、機密コンピューティング環境を提供します。オンプレミスで利用可能なIBM Confidential Computing Container Runtimeは、セキュリティーが充実したデプロイメント、信頼できるアクセス制御、シームレスなオペレーションをサポートします。
開発者は、機密データを常に暗号化して分離する、信頼できる実行環境でアプリケーションを構築できます。
管理者は、暗号化された契約と認証を使用してアプリケーションの出所と完全性を検証し、安全かつゼロトラストなデプロイメントを実現できます。
オペレーション・チームは機密データにアクセスせずにワークロードを管理できるため、内部リスクを軽減し、データ・プライバシーを確保できます。
ワークロードを一貫したセキュリティーポリシーとコンテナ・レジストリーのサポートにより実行します。
IBM Confidential Computing Container Runtimeを使用することで、SUSE Linux Enterprise Base Container Imagesで構築されたワークロードを、ハイブリッドな機密コンピューティング環境にデプロイできます。
IBM Confidential Computing Container Runtimeが機密コンピューティング・テクノロジーを使用して、IBM ZおよびLinuxONE上で機密データを含むLinuxワークロードを安全に構築、デプロイ、管理する方法をご覧ください。