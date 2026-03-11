IBM Confidential Computing Container Runtime

各コントリビューションをプライベートに保つ暗号化された契約により、開発者、管理者、オペレーターが安全に連携できます。データとコードは、他の共同作業者からも保護されます。

このアプローチはゼロトラスト原則に基づいて構築されており、デプロイメントの整合性を確保しながら、職務とアクセス権を分離できます。監査者の役割を担うユーザーは、署名され暗号化された証明書を通じて最終状態を検証できるため、機密情報を公開することなく信頼性を確保できます。