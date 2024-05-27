クラウドWebホスティング

プライベート・グローバル・ネットワーク全体でバックホール・トラフィックを無制限・無料で利用できる、強力でスケーラブルなWebホスティング・サーバー
セキュリティー機能が充実した専用の IBM Cloud® Bare Metal Serversでは、お客様の希望する正確な仕様に合わせて調整された、エンタープライズ向けのWebホスティング・ソリューションのデプロイと拡張を可能にします。1,100万以上のサーバー構成を提供しています。 IBM Cloudのプライベート・ネットワーク上のすべてのインバウンドとアウトバウンドのトラフィックは無制限で、世界中のIBM Cloudデータセンター間で無料で提供されます。
1,100万以上の構成と、シングル、デュアル、またはクワッドコアのIntelプロセッサーから選択して、Webホスティング・サーバーをカスタマイズします。
低遅延、高帯域幅、高冗長性を実現するよう設計されたグローバル・プレミアム・ネットワークで、大容量のファイルやビデオをストリーミングできます。
時間単位のIBM Cloudのベアメタル・サーバーは、30分以内のオンデマンド・プロビジョニングをサポートします。
*20 TBまでの通信帯域幅は米国、カナダ、ヨーロッパのデータセンターが対象です。他の地域のデータセンターは5TBまでの通信帯域幅となります。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。