クラウドWebホスティング

プライベート・グローバル・ネットワーク全体でバックホール・トラフィックを無制限・無料で利用できる、強力でスケーラブルなWebホスティング・サーバー
セキュリティー機能が充実した専用の IBM Cloud® Bare Metal Serversでは、お客様の希望する正確な仕様に合わせて調整された、エンタープライズ向けのWebホスティング・ソリューションのデプロイと拡張を可能にします。1,100万以上のサーバー構成を提供しています。 IBM Cloudのプライベート・ネットワーク上のすべてのインバウンドとアウトバウンドのトラフィックは無制限で、世界中のIBM Cloudデータセンター間で無料で提供されます。
IBM Cloudアカウントを作成して200米ドル分のクレジットをお受け取りください。Webホスティング・サーバー用に利用できます。
費用対効果
  • 無料かつ無制限のバックエンド帯域幅
  • 無料かつ無制限のインバウンド・データ転送
  • 24時間365日の無料サポート
柔軟性
  • グローバルな展開
  • オンデマンド・プロビジョニング
  • 幅広いカスタマイズ
  • 柔軟な帯域幅パッケージ
クラスター・ソリューション

1,100万以上の構成と、シングル、デュアル、またはクワッドコアのIntelプロセッサーから選択して、Webホスティング・サーバーをカスタマイズします。

 信頼できるストリーミング

低遅延、高帯域幅、高冗長性を実現するよう設計されたグローバル・プレミアム・ネットワークで、大容量のファイルやビデオをストリーミングできます。

 スケーリングが簡単

時間単位のIBM Cloudのベアメタル・サーバーは、30分以内のオンデマンド・プロビジョニングをサポートします。
推奨されるサーバー構成、最適なサーバーを選択 Webホスティング - スターター
このソリューションの仕様は以下を含みます。Intel Xeon E3-1270 v6、4コア、3.80 GHz、16 GB RAM、1 x 1 TB HDD、CentOS、20 TB帯域幅*。
Webホスティング - 拡張
このソリューションの仕様は以下を含みます。Intel Xeon 4110、16コア、2.10 GHz、32 GB RAM、1 x 1 TB HDD、CentOS、20 TB帯域幅*。
Webホスティング - スターター
このソリューションの仕様は以下を含みます。Intel Xeon 6140、36コア、2.30 GHz、384 GB RAM、960 GB SSD x 4、CentOS、20 TB帯域幅*.
お客様がWebホスティングのためにIBM Cloudをどのように利用しているかをご覧ください
配線がディスプレイされているクラウド・サーバー
Techwave社
Techwave社が顧客のインフラストラクチャーをIBM Cloud Bare Metal Serversへ移行したときの俊敏性、パフォーマンス、拡張容易性についてご覧ください。
ベアメタルを使ってみる
セキュリティー、ストレージ、ソフトウェアの各オプションについて説明します。 チュートリアル、資料などをご確認ください。
ベアメタル・サーバーと仮想サーバーの比較
クラウド・サーバー環境を選択する際に考慮すべき重要な基準はこちら 両オプションには異なったメリットがあります。
今すぐ開始する

脚注

*20 TBまでの通信帯域幅は米国、カナダ、ヨーロッパのデータセンターが対象です。他の地域のデータセンターは5TBまでの通信帯域幅となります。 新しい料金と特典を他の（現在または将来の）割引と組み合わせることはできません。