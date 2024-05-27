クラウドWebホスティング

セキュリティー機能が充実した専用の IBM Cloud® Bare Metal Serversでは、お客様の希望する正確な仕様に合わせて調整された、エンタープライズ向けのWebホスティング・ソリューションのデプロイと拡張を可能にします。1,100万以上のサーバー構成を提供しています。 IBM Cloudのプライベート・ネットワーク上のすべてのインバウンドとアウトバウンドのトラフィックは無制限で、世界中のIBM Cloudデータセンター間で無料で提供されます。