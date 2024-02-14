事前に容量を確保することで、料金体系が適用され、コスト削減につながります。
IBM® Cloudでは、お客様の予算と目標に合った支払いソリューションをお客様に提供したいと考えています。そのために、長期計画のために、割引料金での高度なキャパシティー・プロビジョニングであるIBM® Cloud Reservationをご用意しています。IBM® Cloud Reservationsは、持続的なワークロードを持つ組織、特にクラウド容量と可用性の問題を解決したい組織に最適です。また、1～3年の内部調達サイクルを扱うクラウド経験の企業にとっても価値があり、多額の前払いをせずに即座にコスト削減を実現できます。より予測可能な予算業務環境を構築するお手伝いをいたします。
オンデマンドの従量課金制の請求サイクルと比較して、1年の期間を選択することで、選択したソリューションで最大60％割引が適用されます。
必要なときに、必要な場所で、容量を確保できます。IBM Cloud Reservationsでは、選択した可用性ゾーンおよびデータセンターにおいて、契約期間中にわたり容量が保証されます。
既存のオンデマンド・ソリューションを、IBM Cloud Reservationsの課金および契約条件に移行できます。互換性のある任意のソリューションを、予約に追加または解除できます。
1年または3年間のVirtual Servers容量予約でコストを最大60％削減できます。容量は月次で請求されて保証され、前払いは不要です。
1年間の契約期間で、Bare Metal Serverを低価格でご利用いただけます。
1年契約で最大35%割引、3年契約で最大55%割引になります。
IBM® Cloud Virtual Server for VPCで予約済み容量を試す方法を学びます。
IBM® Cloud Bare Metal Server（Classic）で契約期間料金体系を試す方法をご覧ください。
IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPCでリザーブド・キャパシティーを試す方法はこちら
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