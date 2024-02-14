IBM® Cloudでは、お客様の予算と目標に合った支払いソリューションをお客様に提供したいと考えています。そのために、長期計画のために、割引料金での高度なキャパシティー・プロビジョニングであるIBM® Cloud Reservationをご用意しています。IBM® Cloud Reservationsは、持続的なワークロードを持つ組織、特にクラウド容量と可用性の問題を解決したい組織に最適です。また、1～3年の内部調達サイクルを扱うクラウド経験の企業にとっても価値があり、多額の前払いをせずに即座にコスト削減を実現できます。より予測可能な予算業務環境を構築するお手伝いをいたします。