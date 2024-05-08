200 USDのクレジットを使用して、リレーショナル、ドキュメント、キー値、インメモリデータベースなどを構築できます。
無料の IBM Cloud アカウントを使用すると、Lite 価格プランのある 40 以上の製品にアクセスできます。これは、プランが常に無料であることを意味します。料金が請求されることはなく、プランの有効期限が切れることもありません。
IBM Cloud での構築を開始するには、まず電子メール アドレスを使用してアカウントを作成する必要があります (電子メール アドレスを既存のアカウントに関連付けることはできません)。
支払いの詳細は事前に必要ですが、有料サービスを利用するまで料金は請求されません。ただし、カードの信頼性を確認するために、名目上保留が行われます。
クレジット カード情報を入力すると、確認メッセージが画面に表示されます。金額は販売者によって決定されますが、通常は約 USD 1.00 です。
この情報をファイルに保存しておくと、必要に応じて従量課金制プランへのシームレスな移行を作成するのに役立ちます。
ライトプランでは料金は発生しません。ただし、Lite 以外のプランを無料利用枠で利用するには、従量課金制プランにアップグレードする必要があります。サービスの無料利用枠のしきい値を超えて使用すると、リソースの使用量に対して毎月請求されます。
アカウント、コンテナ、ランタイム、すべてのサービス、および特定のサービスに対して個別の支出しきい値を設定できます。毎月の支出がこれらのしきい値の 80%、90%、100% に達すると、自動的に通知が届きます。支出通知を設定するには、「管理」 > 「請求と使用量」をクリックし、「支出通知」を選択します。詳細については、 「支出通知の設定」を参照してください。
常に無料 – これらは有効期限のないライトプランの製品です。これらは、安心してプロジェクトに取り組むことができ、誤って請求書が生成されるのを防ぐことができるように設計されています。ライトプランのクォータは使用量ベースであり、期限切れがなく、月単位または 1 回限りの使用量ベースで更新されます。ライトプランの全製品をご覧ください。
無料トライアル – これらはプレミアムトライアルと考えてください。ただし、従量課金制またはサブスクリプションアカウントが必要です。製品によっては、クォータは特定の期間、使用量ベースで動作する場合や、期限切れにならない場合があります。製品によっては、無料レベルを超えて利用すると料金が発生するものもある。無料プランの製品をすべて表示します。
ライト プラン インスタンスのクォータ制限に達すると、その月のサービスが一時停止されます。クォータ制限はインスタンスごとではなく、組織ごとに設定されます。同じ組織内に作成された新しいインスタンスには、以前のインスタンスからの使用状況が反映されます。クォータ制限は毎月 1 日にリセットされます。
コンソールで 管理 > 請求と使用量 に移動し、使用量を選択すると、使用量を確認できます。詳細については、 使用状況の表示を参照してください。
200 ドルのクレジットを受け取るには、まず従量課金制アカウントにアップグレードする必要があります。すでに行っている場合は、IBM Cloud コンソールの使用状況ページに移動して、200 米ドルのクレジットを確認してください。アカウント設定ページに移動して、アクティブなプロモーションを表示することもできます。200 米ドルのプロモーションクレジットが自動的に適用されますが、アカウントに表示されるまでに数時間かかる場合があります。このクレジットは、初めての従量課金制アカウントでのみ利用可能であり、サードパーティのサービスでは使用できません。
IBM Cloud トライアルアカウントは、認定学術機関の教職員および学生が利用できます。トライアルアカウントの資格を得るには、 「Harness the Power of IBM」にアクセスし、教育機関の資格情報を検証してください。試用アカウントは 30 日後に有効期限が切れます。
請求とプロモーションのページに移動してプロモーションコードを入力し、プロモーションの詳細を確認して、[適用]をクリックします。
認証のためにプロモーションコードを適用するには、クレジットカードを登録する必要があることに注意してください。
コスト算出ツールを使用して、ニーズに合わせてプランをカスタマイズすることで、IBM Cloud® 製品のコストを見積もることができます。カタログを参照して、見積もりに追加するサービスを見つけてください。
手数料や前払いのコミットメントはなく、いつでもキャンセルできます。
アップタイム、高可用性、スケーリング機能の向上など、IBM Cloudがデータ管理を簡素化する方法をご覧ください。
このクレジットを使用して、IBM Cloud®のクラウド・データベースをお試しください。クレジットに加えて、40 以上の他の製品を無料でご利用いただけます。