2001年1月1日に施行されたカナダの個人情報保護及び電子文書法（PIPEDA）は、包括的なデータ保護法です。PIPEDAは、説明責任、収集と使用の制限、正確性、セキュリティー、透明性を含む原則に基づいて運営されており、GDPRと類似しています。GPDRとは異なり、PIPEDAは管理者と処理者を区別することなく商業「組織」に適用されます。さらに、PIPEDAには、個人のアクセス権と訂正権も含まれます。



PIPEDAは以下に適用されます。

カナダでの商業活動の過程でPI（個人情報）を収集、使用、または開示する組織、または

カナダ国外の組織で、組織の関連する活動がカナダと「現実的かつ実質的な」つながりを持つ場合、

カナダにおける「連邦事業、業務、または事業体」の運営に関連してPIを収集、使用、または開示する組織の従業員または採用候補者に関する個人情報

この法律は現在、モダナイゼーションに向けて見直しが行われています。PIPEDAの詳細については、こちらをご覧ください。